Yan dükkanın duvarını kırıp kuyumcuya girdiler: Şüpheliler kıskıvrak yakalandı

Bitlis'te duvarı delerek kuyumcuya giren beş kişi yakalandı 23.08.2025

2025-08-23T14:54+0300

2025-08-23T14:54+0300

2025-08-23T14:57+0300

Bitlis Hizan'da bir kuyumcunun duvarını delerek altın çalan 5 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin yandaki dönerci dükkanına girerek baltayla duvarı kırdıkları sonra da kuyumcuya girerek hırsızlık yaptıkları tespit edildi. Baltayla duvarı deldilerİl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ile İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, 10 Ağustos'ta ilçedeki bir kuyumcudan hırsızlık yapılmasıyla ilgili çalışma başlattı. Şüphelilerin, kuyumcunun yanındaki dönerci dükkanına girerek duvarı baltayla kırdıktan sonra içeri girdikleri ve altınları alıp ön plakası sökülmüş araçla kaçtıkları tespit edildi.Toplam 16 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyen ekipler, eşkalleri belirlenen 5 şüpheliyi Hizan ve Tatvan ilçelerinde düzenledikleri eş zamanlı operasyonla gözaltına aldı.İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı. Çalınan altınlar, iş yeri sahibine teslim edildi.

