Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250823/yan-dukkanin-duvarini-kirip-kuyumcuya-girdiler-supheliler-kiskivrak-yakalandi-1098787101.html
Yan dükkanın duvarını kırıp kuyumcuya girdiler: Şüpheliler kıskıvrak yakalandı
Yan dükkanın duvarını kırıp kuyumcuya girdiler: Şüpheliler kıskıvrak yakalandı
Sputnik Türkiye
Bitlis'te duvarı delerek kuyumcuya giren beş kişi yakalandı 23.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-23T14:54+0300
2025-08-23T14:57+0300
türki̇ye
bitlis
hırsızlık
kuyumcu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/17/1098786811_0:463:1200:1138_1920x0_80_0_0_cde0c1de6f8e187b6e3e00a21c043556.jpg
Bitlis Hizan'da bir kuyumcunun duvarını delerek altın çalan 5 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin yandaki dönerci dükkanına girerek baltayla duvarı kırdıkları sonra da kuyumcuya girerek hırsızlık yaptıkları tespit edildi. Baltayla duvarı deldilerİl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ile İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, 10 Ağustos'ta ilçedeki bir kuyumcudan hırsızlık yapılmasıyla ilgili çalışma başlattı. Şüphelilerin, kuyumcunun yanındaki dönerci dükkanına girerek duvarı baltayla kırdıktan sonra içeri girdikleri ve altınları alıp ön plakası sökülmüş araçla kaçtıkları tespit edildi.Toplam 16 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyen ekipler, eşkalleri belirlenen 5 şüpheliyi Hizan ve Tatvan ilçelerinde düzenledikleri eş zamanlı operasyonla gözaltına aldı.İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı. Çalınan altınlar, iş yeri sahibine teslim edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250821/yatak-odasinda-ayak-izi-gordu-hirsiz-suphesi-dogru-cikti-iki-yillik-birikimi-gitti-1098738300.html
türki̇ye
bitlis
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/17/1098786811_0:350:1200:1250_1920x0_80_0_0_96b6556e5e3ad22a33e752366bd2effb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
bitlis, hırsızlık, kuyumcu
bitlis, hırsızlık, kuyumcu

Yan dükkanın duvarını kırıp kuyumcuya girdiler: Şüpheliler kıskıvrak yakalandı

14:54 23.08.2025 (güncellendi: 14:57 23.08.2025)
© Hizan İlçe Emniyet MüdürlüğüBitlis
Bitlis - Sputnik Türkiye, 1920, 23.08.2025
© Hizan İlçe Emniyet Müdürlüğü
Abone ol
Bitlis'te duvarı delerek kuyumcuya giren beş kişi yakalandı
Bitlis Hizan'da bir kuyumcunun duvarını delerek altın çalan 5 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin yandaki dönerci dükkanına girerek baltayla duvarı kırdıkları sonra da kuyumcuya girerek hırsızlık yaptıkları tespit edildi.
© Hizan İlçe Emniyet MüdürlüğüBitlis
Bitlis - Sputnik Türkiye, 1920, 23.08.2025
Bitlis
© Hizan İlçe Emniyet Müdürlüğü

Baltayla duvarı deldiler

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ile İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, 10 Ağustos'ta ilçedeki bir kuyumcudan hırsızlık yapılmasıyla ilgili çalışma başlattı. Şüphelilerin, kuyumcunun yanındaki dönerci dükkanına girerek duvarı baltayla kırdıktan sonra içeri girdikleri ve altınları alıp ön plakası sökülmüş araçla kaçtıkları tespit edildi.
Toplam 16 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyen ekipler, eşkalleri belirlenen 5 şüpheliyi Hizan ve Tatvan ilçelerinde düzenledikleri eş zamanlı operasyonla gözaltına aldı.
İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı. Çalınan altınlar, iş yeri sahibine teslim edildi.
hırsız ayak izi - Sputnik Türkiye, 1920, 21.08.2025
TÜRKİYE
Yatak odasında ayak izi gördü, hırsız şüphesi doğru çıktı: 500 bin liralık ziynet eşyası çalındı
21 Ağustos, 10:48
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала