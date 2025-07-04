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Zabıta memuru dilenci kılığına girdi: Görevli 10 dakikada 340 lira topladı
Zabıta memuru dilenci kılığına girdi: Görevli 10 dakikada 340 lira topladı
Sputnik Türkiye
Çankırı'da dilencilere karşı farkındalık oluşturmak amacıyla yapılan sosyal deneyde, zabıta görevlisi kılık değiştirerek 10 dakikada 340 lira topladı. Toplanan... 04.07.2025, Sputnik Türkiye
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Çankırı’da yapılan sosyal deneyde, kılık değiştiren zabıta memuru 10 dakikada 340 lira topladı.Çankırı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, halkın dilencilere karşı duyarlılığını ölçmek ve bilinçlendirmek amacıyla önemli bir sosyal deney gerçekleştirdi. Deney kapsamında bir zabıta görevlisi, eski kıyafetler giyip bacağını sargı beziyle sardı, maske, şapka ve gözlük takarak iş göremezlik raporuyla baston taşıdı. Sakat taklidi yapan görevli, çocukları için para topladığını belirterek kentin işlek noktalarında dolaştı.Sadece 10 dakika içinde halktan 340 lira toplayan zabıta görevlisi, bu uygulamayla halkın dilencilere olan yaklaşımını gözler önüne serdi. Toplanan paralar daha sonra zabıta amiri tarafından kamuoyuna açıklanarak, gerçek sahiplerine iade edildi. Deneyin ardından yapılan açıklamada, halkın dilencilere karşı daha bilinçli olmaya çağrıldı ve yardımların devletin ilgili kurumları üzerinden yapılması gerektiği vurgulandı.Öte yandan, zabıta ekiplerinin çalışmalarında bir dilenci tespit edilerek yasal işlem için zabıta müdürlüğüne götürüldü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250603/kocaelide-dilencinin-cebinden-20-bin-575-lira-cikti-1096772876.html
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çankırı, dilenci, zabıta, sahte, sahte kimlik, sahte belge, sahte pasaport, sosyal deney
çankırı, dilenci, zabıta, sahte, sahte kimlik, sahte belge, sahte pasaport, sosyal deney

Zabıta memuru dilenci kılığına girdi: Görevli 10 dakikada 340 lira topladı

19:51 04.07.2025
© AA / Çankırı BelediyesiDilenci
Dilenci - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2025
© AA / Çankırı Belediyesi
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Çankırı'da dilencilere karşı farkındalık oluşturmak amacıyla yapılan sosyal deneyde, zabıta görevlisi kılık değiştirerek 10 dakikada 340 lira topladı. Toplanan paralar açıklama yapılarak halka iade edilirken, yardımların resmi kurumlar aracılığıyla yapılması çağrısı yapıldı.
Çankırı’da yapılan sosyal deneyde, kılık değiştiren zabıta memuru 10 dakikada 340 lira topladı.
Çankırı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, halkın dilencilere karşı duyarlılığını ölçmek ve bilinçlendirmek amacıyla önemli bir sosyal deney gerçekleştirdi. Deney kapsamında bir zabıta görevlisi, eski kıyafetler giyip bacağını sargı beziyle sardı, maske, şapka ve gözlük takarak iş göremezlik raporuyla baston taşıdı. Sakat taklidi yapan görevli, çocukları için para topladığını belirterek kentin işlek noktalarında dolaştı.
Sadece 10 dakika içinde halktan 340 lira toplayan zabıta görevlisi, bu uygulamayla halkın dilencilere olan yaklaşımını gözler önüne serdi. Toplanan paralar daha sonra zabıta amiri tarafından kamuoyuna açıklanarak, gerçek sahiplerine iade edildi. Deneyin ardından yapılan açıklamada, halkın dilencilere karşı daha bilinçli olmaya çağrıldı ve yardımların devletin ilgili kurumları üzerinden yapılması gerektiği vurgulandı.
Öte yandan, zabıta ekiplerinin çalışmalarında bir dilenci tespit edilerek yasal işlem için zabıta müdürlüğüne götürüldü.
Dilenci - Sputnik Türkiye, 1920, 03.06.2025
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