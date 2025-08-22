https://anlatilaninotesi.com.tr/20250822/hegseth-savunma-istihbarat-ajansi-direktorunu-isten-cikardi-1098779619.html
Hegseth, Savunma İstihbarat Ajansı Direktörünü işten çıkardı
Hegseth, Savunma İstihbarat Ajansı Direktörünü işten çıkardı
22.08.2025
ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in, İran’a yönelik saldırılarla ilgili hazırlanan iç raporun ardından Savunma İstihbarat Ajansı (DIA) Direktörü Korgeneral Jeffrey Kruse'u görevden aldığı bildirildi. Kamuoyu önünde tartışmaya yetkili olmadıkları için isimlerinin açıklanmaması koşuluyla konuşan ve işten çıkarılma kararını bilen iki kişi ve bir Beyaz Saray yetkilisi, İran'ın nükleer programının ABD saldırıları nedeniyle sadece birkaç ay geriye gittiğini ortaya koyan değerlendirmeyi yapan DIA direktörü hakkında konuştu.Söz konusu kişiler, Hegseth'in Kruse'u işten çıkardığını belirterek, kendisinin artık DIA'nın başkanı olarak görev yapmayacağını söyledi.Kruse’un, ABD saldırılarının İran’ın nükleer programını sadece birkaç ay geriye götürdüğünü belirten değerlendirmesi Trump ve Netanyahu’nun iddialarıyla çelişmişti.
