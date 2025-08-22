https://anlatilaninotesi.com.tr/20250822/hegseth-savunma-istihbarat-ajansi-direktorunu-isten-cikardi-1098779619.html

Hegseth, Savunma İstihbarat Ajansı Direktörünü işten çıkardı

Hegseth, Savunma İstihbarat Ajansı Direktörünü işten çıkardı

Sputnik Türkiye

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Savunma İstihbarat Ajansı Direktörünü işten çıkardı. 22.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-22T23:54+0300

2025-08-22T23:54+0300

2025-08-22T23:54+0300

dünya

abd

i̇ran

dia

pete hegseth

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/0c/1093608837_0:4:3071:1731_1920x0_80_0_0_b0399264202e7384eb4426e00c06b0e4.jpg

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in, İran’a yönelik saldırılarla ilgili hazırlanan iç raporun ardından Savunma İstihbarat Ajansı (DIA) Direktörü Korgeneral Jeffrey Kruse'u görevden aldığı bildirildi. Kamuoyu önünde tartışmaya yetkili olmadıkları için isimlerinin açıklanmaması koşuluyla konuşan ve işten çıkarılma kararını bilen iki kişi ve bir Beyaz Saray yetkilisi, İran'ın nükleer programının ABD saldırıları nedeniyle sadece birkaç ay geriye gittiğini ortaya koyan değerlendirmeyi yapan DIA direktörü hakkında konuştu.Söz konusu kişiler, Hegseth'in Kruse'u işten çıkardığını belirterek, kendisinin artık DIA'nın başkanı olarak görev yapmayacağını söyledi.Kruse’un, ABD saldırılarının İran’ın nükleer programını sadece birkaç ay geriye götürdüğünü belirten değerlendirmesi Trump ve Netanyahu’nun iddialarıyla çelişmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250822/abdde-otobus-kazasi-cok-sayida-olu-ve-yarali-var-1098779506.html

i̇ran

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, i̇ran, dia, pete hegseth