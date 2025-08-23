TOKİ duyurdu: Aralarında İstanbul ve Ankara'nın da bulunduğu 30 ilde 312 taşınmazı açık artırmayla satılacak

Türkiye
TOKİ, 30 ildeki 312 taşınmazı açık artırmayla satışa çıkarıyor. 23.08.2025, Sputnik Türkiye
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), İstanbul ve Ankara'nın da aralarında bulunduğu 30 ildeki 312 taşınmazı, 10 Eylül'de açık artırma yoluyla satışa sunacak. Satılacak yerler arasında sosyal tesis alanları ve akar yakıt istasyonları alanları da var. TOKİ, hangi illerdeki taşınmazları satışa çıkarıyor?İhalede Adıyaman, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bolu, Çorum, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Malatya, Manisa, Mersin, Muğla, Muş, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Yalova'da bulunan 312 arsa satışa sunulacak.Taşınmazlar nasıl satılacak?Açık artırmada taşınmazlar, ihale üzerinde kalan isteklinin talebine göre peşin ya da vadeli satılacak. Tekirdağ'da tek lot olarak satışa sunulan 5 taşınmaz haricinde tüm tutarı peşin ödemek isteyenlere ise yüzde 15 indirim imkanı tanınacak.Aralarında akaryakıt istasyon alanları da varAlıcılar, konut, ticaret, sağlık, özel eğitim, sanayi depolama, kentsel çalışma, plansız arsalar, lojistik ve sosyal tesis alanları ile akaryakıt istasyon alanları niteliğindeki arsalara peşin, yüzde 25 peşinat 48 ay vade ya da yüzde 40 peşinat 36 ay vade ile sahip olabilecek.Açık artırma ne zaman yapılacak?Taşınmazların satışları için açık artırmalar, 10 Eylül saat 10.30'da başlayacak, Ankara ve İstanbul'daki salonlarda fiziki katılımla ve internet üzerinden çevrim içi yapılacak.
TOKİ, 30 ildeki 312 taşınmazı açık artırmayla satışa çıkarıyor.
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), İstanbul ve Ankara’nın da aralarında bulunduğu 30 ildeki 312 taşınmazı, 10 Eylül’de açık artırma yoluyla satışa sunacak. Satılacak yerler arasında sosyal tesis alanları ve akar yakıt istasyonları alanları da var.

TOKİ, hangi illerdeki taşınmazları satışa çıkarıyor?

İhalede Adıyaman, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bolu, Çorum, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Malatya, Manisa, Mersin, Muğla, Muş, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Yalova'da bulunan 312 arsa satışa sunulacak.

Taşınmazlar nasıl satılacak?

Açık artırmada taşınmazlar, ihale üzerinde kalan isteklinin talebine göre peşin ya da vadeli satılacak. Tekirdağ'da tek lot olarak satışa sunulan 5 taşınmaz haricinde tüm tutarı peşin ödemek isteyenlere ise yüzde 15 indirim imkanı tanınacak.

Aralarında akaryakıt istasyon alanları da var

Alıcılar, konut, ticaret, sağlık, özel eğitim, sanayi depolama, kentsel çalışma, plansız arsalar, lojistik ve sosyal tesis alanları ile akaryakıt istasyon alanları niteliğindeki arsalara peşin, yüzde 25 peşinat 48 ay vade ya da yüzde 40 peşinat 36 ay vade ile sahip olabilecek.

Açık artırma ne zaman yapılacak?

Taşınmazların satışları için açık artırmalar, 10 Eylül saat 10.30'da başlayacak, Ankara ve İstanbul'daki salonlarda fiziki katılımla ve internet üzerinden çevrim içi yapılacak.
