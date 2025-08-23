https://anlatilaninotesi.com.tr/20250823/toki-duyurdu-aralarinda-istanbul-ve-ankaranin-da-bulundugu-30-ilde-312-tasinmaz-acik-artirmayla-1098785838.html

TOKİ duyurdu: Aralarında İstanbul ve Ankara'nın da bulunduğu 30 ilde 312 taşınmazı açık artırmayla satılacak

TOKİ duyurdu: Aralarında İstanbul ve Ankara'nın da bulunduğu 30 ilde 312 taşınmazı açık artırmayla satılacak

Sputnik Türkiye

TOKİ, 30 ildeki 312 taşınmazı açık artırmayla satışa çıkarıyor. 23.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-23T13:47+0300

2025-08-23T13:47+0300

2025-08-23T13:48+0300

ekonomi̇

toki̇

toplu konut i̇daresi başkanlığı

ankara

i̇stanbul

taşınmaz

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/02/15/1067334092_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_249c3331577c01e5c303c5357757af17.jpg

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), İstanbul ve Ankara’nın da aralarında bulunduğu 30 ildeki 312 taşınmazı, 10 Eylül’de açık artırma yoluyla satışa sunacak. Satılacak yerler arasında sosyal tesis alanları ve akar yakıt istasyonları alanları da var. TOKİ, hangi illerdeki taşınmazları satışa çıkarıyor?İhalede Adıyaman, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bolu, Çorum, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Malatya, Manisa, Mersin, Muğla, Muş, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Yalova'da bulunan 312 arsa satışa sunulacak.Taşınmazlar nasıl satılacak?Açık artırmada taşınmazlar, ihale üzerinde kalan isteklinin talebine göre peşin ya da vadeli satılacak. Tekirdağ'da tek lot olarak satışa sunulan 5 taşınmaz haricinde tüm tutarı peşin ödemek isteyenlere ise yüzde 15 indirim imkanı tanınacak.Aralarında akaryakıt istasyon alanları da varAlıcılar, konut, ticaret, sağlık, özel eğitim, sanayi depolama, kentsel çalışma, plansız arsalar, lojistik ve sosyal tesis alanları ile akaryakıt istasyon alanları niteliğindeki arsalara peşin, yüzde 25 peşinat 48 ay vade ya da yüzde 40 peşinat 36 ay vade ile sahip olabilecek.Açık artırma ne zaman yapılacak?Taşınmazların satışları için açık artırmalar, 10 Eylül saat 10.30'da başlayacak, Ankara ve İstanbul'daki salonlarda fiziki katılımla ve internet üzerinden çevrim içi yapılacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250812/binlerce-kisi-merakla-bekliyordu-toki-istanbul-avrupa-yakasi-konut-belirleme-kuralari-cekildi-1098530324.html

ankara

i̇stanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

toki̇, toki ihale, toki ihalesi ne zaman, toki hangi illerde var, toki satışları ne zaman,