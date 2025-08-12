https://anlatilaninotesi.com.tr/20250812/binlerce-kisi-merakla-bekliyordu-toki-istanbul-avrupa-yakasi-konut-belirleme-kuralari-cekildi-1098530324.html

TOKİ İstanbul Avrupa Yakası Konut Belirleme Kuraları çekildi: Sonuçlar nereden açıklanacak?

TOKİ İstanbul Avrupa Yakası Konut Belirleme Kuraları çekildi: Sonuçlar nereden açıklanacak?

12.08.2025

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 250.000 sosyal konut projesi kapsamında İstanbul Avrupa yakası konut belirleme kuraları tamamlandı. Kura sonuçları nereden bakılacak? Evlerin ödemeleri ne zaman başlayacak? Sözleşmeler ne zaman imzalanacak?Sonuçlar TOKİ'nin sitesinden duyurulacakTOKİ tarafından yapılan kura çekimleri dün sabah başladı. Kura sonuçları bugün açıklandı. Kura sonuçları 'toki.gov.tr' den açıklanacak. TOKİ Avrupa Yakası Konut Belirleme Kurası Ankara 66. Noterliği denetiminde gerçekleştirildi. Kura ekranında hak sahibi sıra no, adı, soyad, kategori, T.C. kimlik numarası, durum, konut sıra numarası, tipi, blok no, kat no, daire ve oda sayısı gibi bilgiler yer aldı.TOKİ tarafından hak sahiplerine gönderilen mesajda ise, "250.000 Sosyal Konut Projesi kapsamında yer alan İstanbul Avrupa Yakası 28.340 Adet Konut Projesi hak sahiplerimize yönelik noter huzurunda çekilen konut belirleme kura sonuçları web sayfamızda yayınlanmıştır" ifadeleri yer aldı. TOKİ konut sözleşmeleri ne zaman imzalanacak?Açıklamada, "Konut belirleme kurasından sonra hak sahipleri tarafından Gayrimenkul Satış Sözleşmesi 25 Ağustos 2025 – 30 Eylül 2025 tarihleri arasında Türkiye Halk Bankası A.Ş.’nin İdaremizin internet sayfasında ilan edilen Banka Şubelerinde ve Sözleşme Programına göre imzalanacaktır" denildi. TOKİ konutlarının ödemeleri nasıl yapılacak? Konutların ne kadarı peşin ödenecek?Yapılan açıklamada, "Hak sahiplerine konutlar, başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar; %10 peşinat bedeli için 240 ay vade ile taksitlendirilecek olup, peşinat sözleşme imzalama aşamasında tahsil edilecektir. Konutların peşinat bedeli üzerinden %0,5 (binde beş) banka komisyonu ve banka komisyonu üzerinden yüzde %5 (yüzde beş) BSMV satış aşamasında Banka tarafından tahsil edilecektir. Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur Memur Maaş Artış Oranı’na göre artırılacaktır. Taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır. İlk dönemsel artış tarihi, Ocak 2026 tarihinden itibaren başlatılacaktır." bilgisi paylaşıldı.

