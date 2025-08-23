https://anlatilaninotesi.com.tr/20250823/rusyada-elektronik-vize-suresi-uzatildi-1098780735.html
Rusya’da elektronik vize süresi uzatıldı
23.08.2025
Rusya'da tek tip elektronik vizeyle ülkeye giriş ve kalış süresini uzatan yasa yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemeye göre, elektronik vizenin geçerlilik süresi 60 günden 120 güne, Rusya'da kalış süresi ise 16 günden 30 güne çıkarıldı.Yasa, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından 23 Temmuz’da imzalanmıştı. Söz konusu değişiklik, resmi mevzuat yayın portalında yayımlanarak bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.Elektronik vizeyle ülkeye girişlerde vizenin çok girişli olma özelliği korunurken, Rusya İçişleri Bakanlığı Göç İşleri Genel Müdürlüğü, bu vize türünden Rusya’nın geleneksel manevi ve ahlaki değerlerini benimseyen yabancıların da faydalanabileceğini bildirdi.Yapılan açıklamada, bu kapsamda gelen yabancı uyrukluların 702 sayılı karar uyarınca kota ve Rusça dil yeterliliği şartı aranmaksızın geçici oturma izni başvurusu yapabileceği belirtildi.Uygulamanın, Rusya ile vize muafiyeti bulunmayan ülkelerden gelecek ziyaretçileri kapsadığı ifade edildi.
rusya
