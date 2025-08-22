https://anlatilaninotesi.com.tr/20250822/putin-trumpin-gelmesiyle-rusya-ve-abd-iliskilerinde-tunelin-ucunda-isik-gorundu-1098778779.html
Putin: Trump’ın gelmesiyle Rusya ve ABD ilişkilerinde tünelin ucunda ışık göründü
Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin, Sarov’da nükleer sektör işletmeleri çalışanlarıyla görüştü. Görüşmenin ardından Putin önemli açıklamalarda bulundu. 22.08.2025, Sputnik Türkiye
22:42 22.08.2025 (güncellendi: 22:44 22.08.2025)
Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin, Sarov’da nükleer sektör işletmeleri çalışanlarıyla görüştü. Görüşmenin ardından Putin önemli açıklamalarda bulundu.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın termonükleer füzyon alanında bilim ve teknolojide öncü konumda olduğunu söyledi.
Putin, Rus nükleer sanayi çalışanları ile yaptığı görüşmede, "Kurulan temeller sayesinde bu alandaki gelişmeler halihazırda çok çeşitli uygulamalı çözümlerin oluşturulmasında kullanılıyor ve Rusya bu alanda bilgi ve teknolojide ön planda yer alıyor" dedi.
Rusya'nın nükleer enerji sektöründe yeni çözümler üretildiğini ve bu çözümlerin sektörün potansiyelini önemli ölçüde artıracağını belirten Putin, Rusya'nın nükleer sanayide büyük hedefler koyması ve tüm medeniyetin gelişiminde niteliksel bir adım atmaya çabalaması gerektiğini söyledi.
'Ülke için sağlam bir nükleer kalkan oluşturdu'
Putin, Rus nükleer bilim insanlarının ülke için sağlam bir nükleer kalkan oluşturduğunu ve Rusya'nın nükleer endüstrinin kıdemlilerine güvenlik ve egemen kalkınma borçlu olduğunu söyledi.
Putin, atom sanayii çalışanlarıyla yaptığı görüşmede, “Kadro hazırlığını neredeyse anaokulundan, okul sıralarından başlatmak gerekiyor. Erken mesleki yönlendirmeye ihtiyacımız var” dedi. Putin ayrıca, ilgili yükseköğretim kurumlarında devlet siparişi ve bütçeli kontenjanların artırılmasıyla sektörün ihtiyaç duyduğu uzmanlık alanlarında insan kaynağının güçlendirilebileceğini belirtti.
'Rusya’da kuantum bilgisayar prototipleri üretildi'
Putin, ülkede yüksek hesaplama kapasitesine sahip kuantum bilgisayar prototiplerinin oluşturulduğunu açıkladı. Putin, “Kuantum bilgisayarlar; yeni ilaçların, aşıların, materyallerin geliştirilmesine ve devasa veri hacimlerinin hızla işlenmesine olanak sağlıyor. Rosatom’un çabaları sayesinde Rusya’da böylesine büyük hesaplama gücüne sahip sistemlerin prototipleri oluşturuldu.” dedi.
'Rusya, Donbass halkına karşı savaşın sona ermesi için her şeyi yapıyor'
Putin, Rusya’nın 2014 yılında Donbass halkına karşı başlatılan savaşı sona erdirmek için her şeyi yaptığını söyledi. Putin, “Bazı ülkelerdeki düşman elitler arasında elbette propaganda çalışıyor, zihinler yıkanıyor; ‘savaşı biz başlattık’ deniyor, oysa 2014’te onların kendileri savaşı başlatmıştı, tanklar ve hava kuvvetlerini Donbas’taki sivillere karşı kullanmaya başladıklarında. İşte o zaman savaş başladı ve biz bu savaşı sona erdirmek için her şeyi yapıyoruz” dedi.
'Rusya, Batı ülkelerinde ve NATO ülkelerinde nükleer çalışmalarını sürdürüyor'
Putin, Rusya’nın Batı ülkelerinde ve NATO ülkelerinde nükleer çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı.
Putin yaptığı görüşmede, “Türkiye’de bir proje başladı, Özel Askeri Operasyon başlamasına rağmen. Bu, bu arada, bir NATO ülkesi. Peki, elimizdeki projelerden hangisi iptal oldu? Sadece Finlandiya. Macaristan’da ise çalışmaları sürdürüyoruz, o da bir NATO ve Avrupa Birliği ülkesi. Orada çalışmalarımız devam ediyor” dedi.
'SSCB’ye yardım eden Amerikalı nükleer bilim insanları, dünyada bir denge gerektiğini anlamışlardı'
Putin, SSCB’ye yardım eden Amerikalı nükleer bilim insanlarının akıllı insanlar olduğunu ve dünyada bir denge gerektiğini anladıklarını söyledi.
Putin, “Onlar aynı zamanda Rusya ile de işbirliği yapıyorlardı; kelimenin tam anlamıyla sıradan casus değillerdi, aslında casus da değillerdi. Sadece akıllı insanlardı ve insanlığı, kendi ortaya çıkardıkları güçten korumak için bir denge oluşturulması gerektiğini anlıyorlardı; bunu da yaptılar" dedi.
'Trump’ın gelmesiyle Rusya ve ABD ilişkilerinde tünelin ucunda ışık göründü'
Putin, Rusya ile ABD arasındaki ilişkilerin düşük seviyede olduğunu, ancak ABD Başkanı Donald Trump’ın gelmesiyle tünelin ucunda bir ışığın göründüğünü söyledi.
Putin, “ABD ile ilişkilerimiz İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana son derece düşük bir seviyedeydi, bunu daha önce de defalarca söyledim. Ancak Başkan Trump’ın gelmesiyle, bence tünelin ucunda ışık göründü” dedi
Ayrıca Putin, “ABD ile temaslar, bakanlıklarımız, kurumlarımız ve şirketlerimiz düzeyinde devam ediyor” ifadesini kullandı.