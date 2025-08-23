https://anlatilaninotesi.com.tr/20250823/rus-general-moskalik-cinayetinin-suc-ortagi-saratov-bolgesinde-yakalandi-1098781618.html

Rus General Moskalik cinayetinin suç ortağı Saratov Bölgesi’nde yakalandı

Rus General Moskalik cinayetinin suç ortağı Saratov Bölgesi’nde yakalandı

Sputnik Türkiye

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Nisan ayında Moskova Bölgesi’nde Ukrayna gizli servisleri tarafından organize edilen Korgeneral Moskalik cinayetinin suç... 23.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-23T10:34+0300

2025-08-23T10:34+0300

2025-08-23T12:06+0300

dünya

rusya

rusya federal güvenlik servisi (fsb)

fsb

moskova

saratov

ukrayna

suç ortağı

gözaltı

balaşiha

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/17/1098783904_25:0:868:474_1920x0_80_0_0_da01689c542dba585e0c43a7b383c9ad.png

FSB'den yapılan açıklamada, Nisan ayında Ukrayna gizli servisleri tarafından organize edilen Korgeneral Moskalik cinayetinde kullanılan patlayıcı düzeneğini Moskova Bölgesi'ne getiren ve Rus generali takip eden suç ortağının Saratov Bölgesi’nde gözaltına alındığı belirtildi.Gözaltına alınan kişinin ayrıca Kiev'e, Saratov bölgesindeki Rus Hava-Uzay Kuvvetleri mensupları, savunma sanayi şirketlerinin yöneticileri ve çalışanları, kritik ve ulaştırma altyapı tesislerine ilişkin bilgileri ilettiği kaydedildi.Açıklamada, zanlının tüm işlediği suçları itiraf ettiği ve ifadesinin videoya kaydedildiği vurgulandı.Ne olmuştu?25 Nisan 2025’te Moskova Bölgesi’ndeki Balaşiha’da, Nesterova Bulvarı üzerindeki 2 numaralı evin yakınında bir araçta patlama meydana gelmişti. Patlama sonucu, Rus Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekât Dairesi Başkan Yardımcısı Korgeneral Moskalik hayatını kaybetmişti.Dün Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Moskalik'i öldürmek için araca patlayıcı yerleştiren Ukraynalı ajan Kuzin'i gözaltına aldığını duyurmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250427/rus-korgeneral-moskalik-suikastinin-zanlisi-sucunu-itiraf-etti-18-bin-dolar-vaat-ettiler-1095720585.html

rusya

moskova

saratov

ukrayna

balaşiha

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, rusya federal güvenlik servisi (fsb), fsb, moskova, saratov, ukrayna, suç ortağı, gözaltı, balaşiha