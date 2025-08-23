https://anlatilaninotesi.com.tr/20250823/rus-general-moskalik-cinayetinin-suc-ortagi-saratov-bolgesinde-yakalandi-1098781618.html
Rus General Moskalik cinayetinin suç ortağı Saratov Bölgesi’nde yakalandı
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Nisan ayında Moskova Bölgesi’nde Ukrayna gizli servisleri tarafından organize edilen Korgeneral Moskalik cinayetinin suç... 23.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-23T10:34+0300
2025-08-23T10:34+0300
2025-08-23T12:06+0300
10:34 23.08.2025 (güncellendi: 12:06 23.08.2025)
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Nisan ayında Moskova Bölgesi’nde Ukrayna gizli servisleri tarafından organize edilen Korgeneral Moskalik cinayetinin suç ortağının Saratov Bölgesi’nde gözaltına alındığını bildirdi.
FSB'den yapılan açıklamada, Nisan ayında Ukrayna gizli servisleri tarafından organize edilen Korgeneral Moskalik cinayetinde kullanılan patlayıcı düzeneğini Moskova Bölgesi'ne getiren ve Rus generali takip eden suç ortağının Saratov Bölgesi’nde gözaltına alındığı belirtildi.
Gözaltına alınan kişinin ayrıca Kiev'e, Saratov bölgesindeki Rus Hava-Uzay Kuvvetleri mensupları, savunma sanayi şirketlerinin yöneticileri ve çalışanları, kritik ve ulaştırma altyapı tesislerine ilişkin bilgileri ilettiği kaydedildi.
Açıklamada, zanlının tüm işlediği suçları itiraf ettiği ve ifadesinin videoya kaydedildiği vurgulandı.
25 Nisan 2025’te Moskova Bölgesi’ndeki Balaşiha’da, Nesterova Bulvarı üzerindeki 2 numaralı evin yakınında bir araçta patlama meydana gelmişti. Patlama sonucu, Rus Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekât Dairesi Başkan Yardımcısı Korgeneral Moskalik hayatını kaybetmişti.
Dün Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Moskalik'i öldürmek için araca patlayıcı yerleştiren Ukraynalı ajan Kuzin'i gözaltına aldığını duyurmuştu.