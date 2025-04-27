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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250427/rus-korgeneral-moskalik-suikastinin-zanlisi-sucunu-itiraf-etti-18-bin-dolar-vaat-ettiler-1095720585.html
Rus Korgeneral Moskalik suikastının zanlısı suçunu itiraf etti: '18 bin dolar vaat ettiler'
Rus Korgeneral Moskalik suikastının zanlısı suçunu itiraf etti: '18 bin dolar vaat ettiler'
Sputnik Türkiye
Moskova Bölgesi'nin Balaşiha kentinde Korgeneral Moskalik'e suikast düzenleyen Ukraynalı ajan Kuzin, sorgusu sırasında suçunu itiraf etti. 27.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-27T16:47+0300
2025-04-27T16:48+0300
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rusya soruşturma komitesi
rusya genelkurmay başkanlığı
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Rusya Soruşturma Komitesi, Cuma günü Moskova Bölgesi'nin Balaşiha kentinde Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Dairesi Başkan Yardımcısı Korgeneral Yaroslav Moskalik'e suikast düzenlediği gerekçesiyle gözaltına alınan Ukrayna istihbarat ajanı İgnat Kuzin’in suçunu itiraf ettiğini duyurdu.Soruşturma Komitesi Sözcüsü Svetlana Petrenko, "Kuzin, suçunu tümüyle itiraf etti ve olay yerinde verdiği ifadede söylediği her şeyi doğrulamaya hazır olduğunu söyledi" dedi.Petrenko'nun aktardığına göre Kuzin, Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) ajanlarının Moskalik suikastı için 18 bin dolar vaat ettiğini söyledi.Rusya'da terör saldırısı gerçekleştirmek için Eylül 2023'te Moskova Bölgesi'ne yerleştiğini ve Eylül 2024'te Moskalik hakkında bilgi toplamaya başladığını belirten Kuzin, "Kasım ayında Moskalik'le aynı sitede ev tutarak giriş-çıkışlarını ve günlük rutinini gözledim. Daha önce Volkswagen Golf marka araç almıştım ve onu saldırıdan bir ay önce evin girişine park ettim" ifadelerini kullandı.Cuma sabahı Balaşiha’da, Nesterova Bulvarı üzerindeki 2 numaralı evin yakınında bir araçta patlama meydana gelmişti. Patlama sonucu, Rus Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekât Dairesi Başkan Yardımcısı Korgeneral Moskalik hayatını kaybetmişti.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Korgeneral Moskalik'in hayatını kaybettiği patlamayı terör saldırısı olarak nitelendirmişti.Dün Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Moskalik'i öldürmek için araca patlayıcı yerleştiren Ukraynalı ajan Kuzin'i gözaltına aldığını duyurmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250427/peskov-trumpin-ukraynayla-ilgili-gorusleri-rusyaninkilerle-buyuk-oranda-ortusuyor-1095717331.html
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moskova, ukrayna, rusya, rusya soruşturma komitesi, rusya genelkurmay başkanlığı, ukrayna güvenlik servisi, sbu, fsb, rusya federal güvenlik servisi (fsb)

Rus Korgeneral Moskalik suikastının zanlısı suçunu itiraf etti: '18 bin dolar vaat ettiler'

16:47 27.04.2025 (güncellendi: 16:48 27.04.2025)
© Sputnik / Maksim Blinov / Multimedya arşivine gidinTướng Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Nga Yaroslav Moskalik đã tử nạn trong một vụ nổ xe hơi ở Balashikha
Tướng Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Nga Yaroslav Moskalik đã tử nạn trong một vụ nổ xe hơi ở Balashikha - Sputnik Türkiye, 1920, 27.04.2025
© Sputnik / Maksim Blinov
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Moskova Bölgesi'nin Balaşiha kentinde Korgeneral Moskalik'e suikast düzenleyen Ukraynalı ajan Kuzin, sorgusu sırasında suçunu itiraf etti.
Rusya Soruşturma Komitesi, Cuma günü Moskova Bölgesi'nin Balaşiha kentinde Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Dairesi Başkan Yardımcısı Korgeneral Yaroslav Moskalik'e suikast düzenlediği gerekçesiyle gözaltına alınan Ukrayna istihbarat ajanı İgnat Kuzin’in suçunu itiraf ettiğini duyurdu.

Soruşturma Komitesi Sözcüsü Svetlana Petrenko, "Kuzin, suçunu tümüyle itiraf etti ve olay yerinde verdiği ifadede söylediği her şeyi doğrulamaya hazır olduğunu söyledi" dedi.

Petrenko'nun aktardığına göre Kuzin, Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) ajanlarının Moskalik suikastı için 18 bin dolar vaat ettiğini söyledi.

Rusya'da terör saldırısı gerçekleştirmek için Eylül 2023'te Moskova Bölgesi'ne yerleştiğini ve Eylül 2024'te Moskalik hakkında bilgi toplamaya başladığını belirten Kuzin, "Kasım ayında Moskalik'le aynı sitede ev tutarak giriş-çıkışlarını ve günlük rutinini gözledim. Daha önce Volkswagen Golf marka araç almıştım ve onu saldırıdan bir ay önce evin girişine park ettim" ifadelerini kullandı.

Cuma sabahı Balaşiha’da, Nesterova Bulvarı üzerindeki 2 numaralı evin yakınında bir araçta patlama meydana gelmişti. Patlama sonucu, Rus Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekât Dairesi Başkan Yardımcısı Korgeneral Moskalik hayatını kaybetmişti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Korgeneral Moskalik'in hayatını kaybettiği patlamayı terör saldırısı olarak nitelendirmişti.

Dün Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Moskalik'i öldürmek için araca patlayıcı yerleştiren Ukraynalı ajan Kuzin'i gözaltına aldığını duyurmuştu.
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