https://anlatilaninotesi.com.tr/20250823/rossiya-segodnya-medya-grubu-icra-direktoru-visinskiy-hayatini-kaybetti-1098782344.html
Rossiya Segodnya Medya Grubu İcra Direktörü Vışinskiy hayatını kaybetti
Rossiya Segodnya Medya Grubu İcra Direktörü Vışinskiy hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Rossiya Segodnya Medya Grubu İcra Direktörü ve İnsan Hakları Konseyi üyesi Kirill Vışinskiy, bugün Moskova'da hayatını kaybetti. 23.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-23T11:09+0300
2025-08-23T11:09+0300
2025-08-23T12:05+0300
dünya
rusya
rossiya segodnya uluslararası haber ajansı
rossiya segondya
kirill vışinskiy
i̇nsan hakları konseyi
moskova
kiev
ukrayna
rossiya segodnya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103990/64/1039906425_0:0:3101:1745_1920x0_80_0_0_0b41903ba2acc342ea35413a4d2e9dac.jpg
Rossiya Segodnya Medya Grubu İcra Direktörü ve İnsan Hakları Konseyi üyesi Kirill Vışinskiy, ağır ve uzun süren bir hastalığın ardından bugün Moskova'da hayatını kaybetti.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova:Rossiya Segodnya Medya Grubu Genel Müdürü Dmitriy Kiselev:Rossiya Segodnya Medya Grubu Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20230315/rusya-insan-haklari-konseyi-uyesi-visinskiy-bmgkda-ukraynada-rus-dusmanligi-tezahurlerini-anlatti-1068262888.html
rusya
moskova
kiev
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103990/64/1039906425_110:0:2841:2048_1920x0_80_0_0_9f20b97870f066d5f3974ff0454fd850.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, rossiya segodnya uluslararası haber ajansı, rossiya segondya, kirill vışinskiy, i̇nsan hakları konseyi , moskova, kiev, ukrayna, rossiya segodnya, dmitriy kiselev, mariya zaharova, margarita simonyan
rusya, rossiya segodnya uluslararası haber ajansı, rossiya segondya, kirill vışinskiy, i̇nsan hakları konseyi , moskova, kiev, ukrayna, rossiya segodnya, dmitriy kiselev, mariya zaharova, margarita simonyan
Rossiya Segodnya Medya Grubu İcra Direktörü Vışinskiy hayatını kaybetti
11:09 23.08.2025 (güncellendi: 12:05 23.08.2025)
Rossiya Segodnya Medya Grubu İcra Direktörü ve İnsan Hakları Konseyi üyesi Kirill Vışinskiy, bugün Moskova'da hayatını kaybetti.
Rossiya Segodnya Medya Grubu İcra Direktörü ve İnsan Hakları Konseyi üyesi Kirill Vışinskiy, ağır ve uzun süren bir hastalığın ardından bugün Moskova'da hayatını kaybetti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova:
Kirill gerçek bir kahramandır. Kiev rejiminin zindanlarında yenilmemiş ve serbest bırakıldıktan sonra bu kötülüğe karşı mücadelesini sürdürmüş bir insandır. Ailesine, dostlarına ve kendisinin büyük katkılarda bulunduğı tüm gazetecilik camiasına başsağlığı diliyorum.
Rossiya Segodnya Medya Grubu Genel Müdürü Dmitriy Kiselev:
Yetenekli bir gazeteci ve ortak kültürümüzün vatanseveri olan Kirill, mağara tipi Ukrayna Nazizminin tüm karmaşık zulmünü deneyimledi. Sadece bizim kuruluşumuzla işbirliği yaptığı için hapse atıldı ve 15 ay boyunca işkenceye benzer koşullarda kaldı. Kirill Vışinskiy en yüksek medeni, mesleki ve insani standartların bir örneği olarak hafızalarımızda kalacak.
Rossiya Segodnya Medya Grubu Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan:
Gazetecimizi, Kirill Vışinskiy’i kaybettik. Kendi değerleri, bizim değerlerimiz uğruna Ukrayna hapishanesinde yatmış, yılmamış, güçlü, cesur bir adamdı. Hastalığına karşı metanetle direndi. Mekanı cennet olsun...