Yetenekli bir gazeteci ve ortak kültürümüzün vatanseveri olan Kirill, mağara tipi Ukrayna Nazizminin tüm karmaşık zulmünü deneyimledi. Sadece bizim kuruluşumuzla işbirliği yaptığı için hapse atıldı ve 15 ay boyunca işkenceye benzer koşullarda kaldı. Kirill Vışinskiy en yüksek medeni, mesleki ve insani standartların bir örneği olarak hafızalarımızda kalacak.