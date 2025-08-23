https://anlatilaninotesi.com.tr/20250823/para-basan-agac-ilk-kez-tohum-verdi-tohumlarinin-piyasa-degeri-300-bin-tlye-yakin--1098783758.html

'Para basan ağaç' ilk kez tohum verdi: Tohumlarının piyasa değeri 300 bin TL'ye yakın

Dinozor çağından kalma nadir bir ağaç, yıllar sonra ilk kez tohum verdi. İngiltere'de yaşayan çift, bahçelerinde yetiştirdikleri bu ağacın tohumlarından küçük...

Pamela ve Alistair Thompson çifti, 2010 yılında 70 sterline satın aldıkları Wollemi çamını bahçelerine dikti. Dinozor çamı olarak bilinen bu ağaç, milyonlarca yıl önce dinozorların beslendiği türlerden biri. O dönem yok olduğu sanılan bu ağaç, 1994’te Avustralya’da yeniden keşfedilmişti. Aradan geçen 14 yılın ardından, Thompson çiftinin ağacı nihayet tohum verdi. Beş büyük kozalak buldular ve her biri yaklaşık 100 tohum içeriyor.Tohumların değeri küçük bir servet Her bir tohumun piyasa değeri 10 sterline kadar çıkabiliyor. Bu da çiftin elindeki tohumların toplam değerini 5.000 sterline (yaklaşık 300 bin TL) ulaştırıyor. Pamela heyecanını, “Dinozorların dolaştığı çağlardan kalma bir ağacın tohumlarını toplamak inanılmaz bir his. Bu yıl çıkan sayı beni gerçekten çok şaşırttı” sözleriyle anlattı.Çift, bu nadir tohumları yüksek fiyatlardan satmak yerine, tanesi bir sterline satışa çıkarıp gelirini hayır kurumlarına bağışlamayı planlıyor. İnsanların bu özel ağaca kolayca ulaşmasını isteyene çift, aynı zamanda Wollemi çamının yeniden çoğalmasına da katkı sağlamayı hedefliyor.Bahçelerini halka açıyorlar Pamela ve Alistair, bu pazar günü bahçelerini halka açarak ziyaretçilerin bu eşsiz ağacı görmelerine imkân tanıyacak. Para ağacı olarak anılan Wollemi çamı ise şimdiden bölgenin en çok merak edilen bitkisi haline geldi.

