https://anlatilaninotesi.com.tr/20250331/trump-beyaz-saray-onundeki-200-yillik-agaci-kesecegini-duyurdu-hemen-kaldirin-1095019762.html

Trump, Beyaz Saray önündeki 200 yıllık ağacı keseceğini duyurdu: 'Hemen kaldırın'

Trump, Beyaz Saray önündeki 200 yıllık ağacı keseceğini duyurdu: 'Hemen kaldırın'

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, eski başkanın eşi anısına dikilen ve iki asırdır Beyaz Saray'ın bahçesinde duran tarihi manolya ağacının 'güvenlik riski'... 31.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-31T19:01+0300

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ABD'nin en ünlü ağaçlarından biri olan ve yaklaşık 200 yıldır Beyaz Saray'ın bahçesinde bulunan Jackson Manolyası, Donald Trump'ın talimatıyla kesilecek.Eski ABD Başkanı Andrew Jackson'ın 1829'da göreve başlamadan önce hayatını kaybeden eşi Rachel Jackson'ın anısına manolya ağacını Beyaz Saray'ın bahçesine diktiği ve o tarihten bu yana konutun güney cephesinde yer alan ağacın pek çok tarihi olaya tanıklık ederken ABD'nin simgelerinden biri haline geldiği belirtildi. Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social'da yaptığı açıklamada, ağacın "korkunç durumda" olduğunu ve "Beyaz Saray için bir güvenlik riski oluşturduğunu" belirterek "Hemen kaldırın" talimatını verdi.Kesim kararı, sosyal medyada büyük tepki çekerken bazı kullanıcılar, "Trump tarihi yok ediyor!" şeklinde eleştirilerde bulundu. Başka bir kullanıcı ise "Sol kesim bunu Üçüncü Dünya Savaşı gibi ele alacak" ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250324/trump-cirkin-tabloya-ofkelendi-ya-kasitli-olarak-yapti-ya-da-yaslandi-1094824118.html

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abd, beyaz saray, ağaç, anıt ağaç, ağaç kesimi, donald trump, abd başkanlık seçimleri, bahçe, botanik bahçesi