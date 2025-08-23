https://anlatilaninotesi.com.tr/20250823/olumcul-sonuclar-dogurabilen-bogulma-oyunu-gencler-arasinda-yayiliyor-sosyal-medyada-gundem-oldu-1098784936.html

Ölümcül sonuçlar doğurabilen 'boğulma oyunu' gençler arasında yayılıyor: Sosyal medyada gündem oldu

Ölümcül sonuçlar doğurabilen 'boğulma oyunu' gençler arasında yayılıyor: Sosyal medyada gündem oldu

Sputnik Türkiye

Sosyal medyada paylaşılan 'bayılma oyunu' görüntüleri büyük tepki çekti. 23.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-23T12:59+0300

2025-08-23T12:59+0300

2025-08-23T13:00+0300

yaşam

sosyal medya

sosyal medya akımı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/1c/1092121957_0:41:717:444_1920x0_80_0_0_b4acb827689564e7cb131f6352e013ee.jpg

İstanbul'da bir parkta çekilen ve çocukların birbirlerinin boğazlarını sıkarak bayılttıkları görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti. Ölümle sonuçlanabilecek ve gençler arasında yayılan akımla ilgili uzmanlar aileleri uyardı. Uzmanlar yapılanın çok tehlikeli olduğunu, kalıcı beyin hasarlarına neden olabileceğini vurguluyor. Sosyal medyada büyük tepki çektiEsenyurt’ta çekildiği öne sürülen görüntülerde çocukların birbirlerinin boğazını sıkarak bayılttığı anlar kaydedildi. Ölümle sonuçlanabilecek bu sözde oyun sosyal medyada tepki topladı, Görüntülerde bir çocuğun arkadaşının boynunu saniyelerce sıktığı, ardından nefessiz kalan çocuğun yere düşerek bayıldığı görüldü. Kalıcı hasarlara neden olabilirÇocukların ölümle sonuçlanabilecek bu sözde oyuna yönelmesinin ciddi bir tehlike olduğuna dikkat çekilirken, anne-babalara çocuklarını yakından takip etmeleri yönünde uyarılar yapıldı. Uzmanlar, yapılanın çok tehlikeli ve kalıcı hasarlara yol açabileceğini belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250819/hadise-viral-olan-nicki-minaj-akimina-uydu-sosyal-medyada-gundem-oldu-1098683589.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

sosyal medya, sosyal medya akımı