23.08.2025
Ölümcül sonuçlar doğurabilen 'boğulma oyunu' gençler arasında yayılıyor: Sosyal medyada gündem oldu
12:59 23.08.2025 (güncellendi: 13:00 23.08.2025)
İstanbul'da bir parkta çekilen ve çocukların birbirlerinin boğazlarını sıkarak bayılttıkları görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti. Ölümle sonuçlanabilecek ve gençler arasında yayılan akımla ilgili uzmanlar aileleri uyardı. Uzmanlar yapılanın çok tehlikeli olduğunu, kalıcı beyin hasarlarına neden olabileceğini vurguluyor.
Sosyal medyada büyük tepki çekti
Esenyurt’ta çekildiği öne sürülen görüntülerde çocukların birbirlerinin boğazını sıkarak bayılttığı anlar kaydedildi. Ölümle sonuçlanabilecek bu sözde oyun sosyal medyada tepki topladı, Görüntülerde bir çocuğun arkadaşının boynunu saniyelerce sıktığı, ardından nefessiz kalan çocuğun yere düşerek bayıldığı görüldü.
Kalıcı hasarlara neden olabilir
Çocukların ölümle sonuçlanabilecek bu sözde oyuna yönelmesinin ciddi bir tehlike olduğuna dikkat çekilirken, anne-babalara çocuklarını yakından takip etmeleri yönünde uyarılar yapıldı. Uzmanlar, yapılanın çok tehlikeli ve kalıcı hasarlara yol açabileceğini belirtti.