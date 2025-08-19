https://anlatilaninotesi.com.tr/20250819/hadise-viral-olan-nicki-minaj-akimina-uydu-sosyal-medyada-gundem-oldu-1098683589.html

Hadise, viral olan Nicki Minaj akımına uydu: Sosyal medyada gündem oldu

Hadise, viral olan Nicki Minaj akımına uydu: Sosyal medyada gündem oldu

19.08.2025

Ünlü şarkıcı Hadise, sosyal medyada paylaştığı pozu ile gündem oldu. TikTok'ta viral olan 'Nicki Minaj' akımına uyan ünlü ismin masanın üzerine çıkarak verdiği poza binlerce yorum geldi. Bazı hayranları övgüler yağdırırken bazı yorumcular ise 'eksik kalma sakın', 'hiç olmamış' gibi eleştiriler yaptı. Nicki Minaj Akımı nedir?Hadise'nin de katıldığı akım adını ünlü şarkıcı Nicki Minaj'dan alıyor. Bu poz, Minaj'ın uzun stilettolarıyla incecik bir katmanın üzerinde durduğu klipten sonra sosyal medyada akım haline geldi. Bir çok ünlü isim de bu akıma katıldı.

