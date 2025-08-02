https://anlatilaninotesi.com.tr/20250802/diyarbakirda-mezar-kazarken-gec-roma-donemine-ait-mozaik-bulundu-1098324610.html
Diyarbakır'da mezar kazarken Geç Roma dönemine ait mozaik bulundu
Diyarbakır'da mezar kazarken Geç Roma dönemine ait mozaik bulundu
Sputnik Türkiye
Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde defin için yapılan kazıda Geç Roma-Erken Bizans dönemine ait 35 metrekarelik mozaik bulundu. Grekçe yazıtlar ve geometrik... 02.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-02T20:05+0300
2025-08-02T20:05+0300
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Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde mezarlık kazısı sırasında rastlanan zemin mozaiği, bölgedeki antik yerleşim geçmişine ışık tuttu. Uzmanlar, mozaiğin Geç Roma-Erken Bizans dönemine ait olduğunu değerlendiriyor.Ergani ilçesine bağlı Özbilek Mahallesi’nde 8 Mart’ta defin işlemi sırasında iş makinesiyle kazı yapılırken, tarihi mozaik ortaya çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine Diyarbakır Müze Müdürlüğü ekipleri tarafından 11 Mart’ta alanda kurtarma kazısı başlatıldı. Yaklaşık 3 hafta süren çalışmada, 35 metrekarelik renkli taş döşemelerden oluşan mozaik gün yüzüne çıkarıldı.Kazı çalışmalarına ilişkin bilgi veren Diyarbakır Müze Müdür Vekili Müjdat Gizligöl, alandaki mozaiğin büyük kısmının korunmuş olduğunu ve mozaikte geometrik desenlerin yanı sıra yazıtlar da bulunduğunu söyledi. Mozaikte yer alan yazıların Grekçe olduğunu belirten Gizligöl, bu yazıların büyük kısmının tahrip olduğunu ve okunması için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.Gizligöl, bu bulgunun Roma İmparatorluğu’nun Mezopotamya’ya olan etkisini gösterdiğine dikkat çekerek, “Bu mozaik, Roma’nın Fırat’ın doğusuna uzanan kalıcı varlığına dair önemli bir arkeolojik kanıt” dedi.Kazı tamamlandıktan sonra mozaik, özel branda ile örtülerek koruma altına alındı. Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararıyla yerinde muhafaza edilmesine karar verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250802/esenyurtta-otluk-alanda-yangin-d-100-kara-yolu-dumanla-kaplandi-1098323923.html
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ergani, mezopotamya, diyarbakır müze müdürlüğü, roma
ergani, mezopotamya, diyarbakır müze müdürlüğü, roma
Diyarbakır'da mezar kazarken Geç Roma dönemine ait mozaik bulundu
Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde defin için yapılan kazıda Geç Roma-Erken Bizans dönemine ait 35 metrekarelik mozaik bulundu. Grekçe yazıtlar ve geometrik desenlerin yer aldığı zemin döşemesi, uzmanlara göre antik bir yerleşimin izlerini taşıyor.
Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde mezarlık kazısı sırasında rastlanan zemin mozaiği, bölgedeki antik yerleşim geçmişine ışık tuttu. Uzmanlar, mozaiğin Geç Roma-Erken Bizans dönemine ait olduğunu değerlendiriyor.
Ergani ilçesine bağlı Özbilek Mahallesi’nde 8 Mart’ta defin işlemi sırasında iş makinesiyle kazı yapılırken, tarihi mozaik ortaya çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine Diyarbakır Müze Müdürlüğü ekipleri tarafından 11 Mart’ta alanda kurtarma kazısı başlatıldı. Yaklaşık 3 hafta süren çalışmada, 35 metrekarelik renkli taş döşemelerden oluşan mozaik gün yüzüne çıkarıldı.
Kazı çalışmalarına ilişkin bilgi veren Diyarbakır Müze Müdür Vekili Müjdat Gizligöl, alandaki mozaiğin büyük kısmının korunmuş olduğunu ve mozaikte geometrik desenlerin yanı sıra yazıtlar da bulunduğunu söyledi. Mozaikte yer alan yazıların Grekçe olduğunu belirten Gizligöl, bu yazıların büyük kısmının tahrip olduğunu ve okunması için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.
Gizligöl, bu bulgunun Roma İmparatorluğu’nun Mezopotamya’ya olan etkisini gösterdiğine dikkat çekerek, “Bu mozaik, Roma’nın Fırat’ın doğusuna uzanan kalıcı varlığına dair önemli bir arkeolojik kanıt” dedi.
Kazı tamamlandıktan sonra mozaik, özel branda ile örtülerek koruma altına alındı. Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararıyla yerinde muhafaza edilmesine karar verildi.