Mevduat faizlerinde i̇bre aşağı döndü: Oranlar yüzde 50’nin altına geriledi

Yatırımcının en güvenli limanı olarak görülen mevduat faizleri, Merkez Bankası’nın temmuz ayında yaptığı 300 baz puanlık faiz indirimi sonrası düşüş trendine... 23.08.2025, Sputnik Türkiye

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz indirimi kararı, kredi ve mevduat piyasalarında dengeleri değiştirdi. Temmuz öncesinde yüzde 53 ile zirveye çıkan mevduat faizleri, yüzde 50’nin altına geriledi. Şu anda sadece birkaç banka yeni müşterilere özel yüzde 49 faiz oranı sunarken, mevcut müşteriler bu seviyenin de altında getiri elde ediyor.Bankaların yeni oranlarıBankaların sunduğu mevduat faizleri giderek daha düşük seviyelere çekiliyor. Çoğu bankada ortalama faiz oranı yüzde 46 seviyelerine düşerken, bazı bankalar yüzde 40’a kadar inmiş durumda. Üstelik ‘Hoş Geldin’ kampanyaları sadece 3 aylık vadelerle sınırlı. Daha uzun vadeli yatırımlar için faiz oranları daha da aşağıya çekiliyor.Eylülde 2-3 puan daha düşebilirMilliyet'e konuşan ekonomist Hikmet Baydar, faizlerde kademeli düşüşün süreceğini öngörüyor. Baydar’a göre, TCMB’nin eylül ayında politika faizini yüzde 40 seviyelerine indirmesi halinde mevduat faizlerinde de 2-3 puanlık düşüş yaşanabilir. Bankalar ucuz fonlama imkanına ulaştıkça, mevduat faizleri daha da geri çekilebilir.Mevduat hâlâ cazip mi?Uzmanlara göre yatırımcı için en önemli kriter, reel getiri. Şu an enflasyon ile nominal faiz arasında 950 baz puanlık bir fark bulunuyor. Bu nedenle, mevduat yatırımları enflasyona karşı hâlâ koruma sağlıyor ve cazip olmaya devam ediyor.1 milyon TL yatıranın kazancıGüncel oranlara göre 1 milyon TL’yi 32 günlük mevduata yatıran bir yatırımcı brüt 40.985 TL kazanç elde ediyor. Vergi kesintisi sonrası eline net yaklaşık 33.813 TL geçiyor.Yıl sonu beklentisiPiyasa Katılımcıları Anketi’ne göre yıl sonunda TCMB politika faizinin %36’ya gerilemesi öngörülüyor. Buna reel getirinin de eklenmesiyle, yıl sonu için mevduat faizlerinde %42 seviyelerinin görülmesi bekleniyor.

