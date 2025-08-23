Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250823/mevduat-faizlerinde-ibre-asagi-dondu-oranlar-yuzde-50nin-altina-geriledi-1098780971.html
Mevduat faizlerinde i̇bre aşağı döndü: Oranlar yüzde 50’nin altına geriledi
Mevduat faizlerinde i̇bre aşağı döndü: Oranlar yüzde 50’nin altına geriledi
Sputnik Türkiye
Yatırımcının en güvenli limanı olarak görülen mevduat faizleri, Merkez Bankası’nın temmuz ayında yaptığı 300 baz puanlık faiz indirimi sonrası düşüş trendine... 23.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-23T09:30+0300
2025-08-23T09:30+0300
ekonomi̇
milliyet
türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)
merkez bankası
tl
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101354/26/1013542650_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_c2895b24f41d5740beed2c32ea2668ab.jpg
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz indirimi kararı, kredi ve mevduat piyasalarında dengeleri değiştirdi. Temmuz öncesinde yüzde 53 ile zirveye çıkan mevduat faizleri, yüzde 50’nin altına geriledi. Şu anda sadece birkaç banka yeni müşterilere özel yüzde 49 faiz oranı sunarken, mevcut müşteriler bu seviyenin de altında getiri elde ediyor.Bankaların yeni oranlarıBankaların sunduğu mevduat faizleri giderek daha düşük seviyelere çekiliyor. Çoğu bankada ortalama faiz oranı yüzde 46 seviyelerine düşerken, bazı bankalar yüzde 40’a kadar inmiş durumda. Üstelik ‘Hoş Geldin’ kampanyaları sadece 3 aylık vadelerle sınırlı. Daha uzun vadeli yatırımlar için faiz oranları daha da aşağıya çekiliyor.Eylülde 2-3 puan daha düşebilirMilliyet'e konuşan ekonomist Hikmet Baydar, faizlerde kademeli düşüşün süreceğini öngörüyor. Baydar’a göre, TCMB’nin eylül ayında politika faizini yüzde 40 seviyelerine indirmesi halinde mevduat faizlerinde de 2-3 puanlık düşüş yaşanabilir. Bankalar ucuz fonlama imkanına ulaştıkça, mevduat faizleri daha da geri çekilebilir.Mevduat hâlâ cazip mi?Uzmanlara göre yatırımcı için en önemli kriter, reel getiri. Şu an enflasyon ile nominal faiz arasında 950 baz puanlık bir fark bulunuyor. Bu nedenle, mevduat yatırımları enflasyona karşı hâlâ koruma sağlıyor ve cazip olmaya devam ediyor.1 milyon TL yatıranın kazancıGüncel oranlara göre 1 milyon TL’yi 32 günlük mevduata yatıran bir yatırımcı brüt 40.985 TL kazanç elde ediyor. Vergi kesintisi sonrası eline net yaklaşık 33.813 TL geçiyor.Yıl sonu beklentisiPiyasa Katılımcıları Anketi’ne göre yıl sonunda TCMB politika faizinin %36’ya gerilemesi öngörülüyor. Buna reel getirinin de eklenmesiyle, yıl sonu için mevduat faizlerinde %42 seviyelerinin görülmesi bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250822/suriye-altini-piyasalari-tehlikeye-soktu-gercek-altindan-ayirt-etmenin-yontemleri-neler-1098764660.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101354/26/1013542650_0:0:904:678_1920x0_80_0_0_09e1fefca04d38e9c5bfc41d30054144.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
milliyet, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), merkez bankası, tl
milliyet, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), merkez bankası, tl

Mevduat faizlerinde i̇bre aşağı döndü: Oranlar yüzde 50’nin altına geriledi

09:30 23.08.2025
© Fotoğraf : AATürkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) - Sputnik Türkiye, 1920, 23.08.2025
© Fotoğraf : AA
Abone ol
Yatırımcının en güvenli limanı olarak görülen mevduat faizleri, Merkez Bankası’nın temmuz ayında yaptığı 300 baz puanlık faiz indirimi sonrası düşüş trendine girdi. Yılın zirvesi olan yüzde 53’ten gerileyen faizler, birçok bankada yüzde 46 seviyesine kadar indi. ‘Hoş Geldin’ kampanyaları ise sadece kısa vadeli hesaplarda geçerli.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz indirimi kararı, kredi ve mevduat piyasalarında dengeleri değiştirdi. Temmuz öncesinde yüzde 53 ile zirveye çıkan mevduat faizleri, yüzde 50’nin altına geriledi. Şu anda sadece birkaç banka yeni müşterilere özel yüzde 49 faiz oranı sunarken, mevcut müşteriler bu seviyenin de altında getiri elde ediyor.

Bankaların yeni oranları

Bankaların sunduğu mevduat faizleri giderek daha düşük seviyelere çekiliyor. Çoğu bankada ortalama faiz oranı yüzde 46 seviyelerine düşerken, bazı bankalar yüzde 40’a kadar inmiş durumda. Üstelik ‘Hoş Geldin’ kampanyaları sadece 3 aylık vadelerle sınırlı. Daha uzun vadeli yatırımlar için faiz oranları daha da aşağıya çekiliyor.

Eylülde 2-3 puan daha düşebilir

Milliyet'e konuşan ekonomist Hikmet Baydar, faizlerde kademeli düşüşün süreceğini öngörüyor. Baydar’a göre, TCMB’nin eylül ayında politika faizini yüzde 40 seviyelerine indirmesi halinde mevduat faizlerinde de 2-3 puanlık düşüş yaşanabilir. Bankalar ucuz fonlama imkanına ulaştıkça, mevduat faizleri daha da geri çekilebilir.

Mevduat hâlâ cazip mi?

Uzmanlara göre yatırımcı için en önemli kriter, reel getiri. Şu an enflasyon ile nominal faiz arasında 950 baz puanlık bir fark bulunuyor. Bu nedenle, mevduat yatırımları enflasyona karşı hâlâ koruma sağlıyor ve cazip olmaya devam ediyor.

1 milyon TL yatıranın kazancı

Güncel oranlara göre 1 milyon TL’yi 32 günlük mevduata yatıran bir yatırımcı brüt 40.985 TL kazanç elde ediyor. Vergi kesintisi sonrası eline net yaklaşık 33.813 TL geçiyor.

Yıl sonu beklentisi

Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre yıl sonunda TCMB politika faizinin %36’ya gerilemesi öngörülüyor. Buna reel getirinin de eklenmesiyle, yıl sonu için mevduat faizlerinde %42 seviyelerinin görülmesi bekleniyor.
Gram altın, çeyrek altın, altın - Sputnik Türkiye, 1920, 22.08.2025
EKONOMİ
Suriye altını piyasaları tehlikeye soktu: Gerçek altından ayırt etmenin yöntemleri neler?
Dün, 12:12
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала