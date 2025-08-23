https://anlatilaninotesi.com.tr/20250823/lukasenko-belarus-ve-pakistan-arasindaki-taslak-muhtirayi-onayladi-1098780619.html
Lukaşenko, Belarus ve Pakistan arasındaki taslak muhtırayı onayladı
Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Belarus ile Pakistan arasında iş gücü ve istihdam alanında iş birliğini kapsayan bir mutabakat muhtırası taslağını müzakereler için temel olarak onayladı ve belgenin imzalanması için İçişleri Bakanlığı’na yetki verdi. Kararda, “Belarus Cumhuriyeti Hükümeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti arasında iş gücü ve istihdam alanında iş birliğini kapsayan mutabakat muhtırası taslağını müzakereler için temel olarak onaylamak” ifadesi yer aldı.Belge, İçişleri Bakanlığı’na müzakereleri yürütme yetkisi verirken, gerekli görülmesi halinde taslağa esas niteliği taşımayan değişiklikler yapmasına da izin veriliyor. Ayrıca, Bakanlık, taslak çerçevesinde anlaşmaya varıldığında mutabakat muhtırasını imzalama yetkisine sahip.Lukaşenko, 11 Nisan’da Minsk’te Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile yaptığı görüşmelerin ardından, Belarus’un genel olarak Pakistan’dan 100–120 bin nitelikli uzmanın kabulüne hazır olduğunu ve onlara çalışma koşulları sağlayacağını ifade etti. Lukaşenko, ülkede ciddi bir iş gücü açığının oluşmaması için göçmen çekilmesinin gerektiğini daha önce de vurgulamıştı.
