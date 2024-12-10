https://anlatilaninotesi.com.tr/20241210/rusya-ve-azerbaycan-hazar-denizindeki-kiyi-sorununu-gorustu--1091340079.html
Rusya ve Azerbaycan, Hazar Denizi'ndeki kıyı sorununu görüştü
Rusya ve Azerbaycan, Hazar Denizi'ndeki kıyı sorununu görüştü
Sputnik Türkiye
Rusya ve Azerbaycan, Hazar Denizi'nin seviyesi, sığlaşma eğilimleri ve bu sürecin nedenleri, biyolojik kaynaklar hakkında toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda... 10.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-10T02:20+0300
2024-12-10T02:20+0300
2024-12-10T02:20+0300
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hazar denizi
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Azerbaycan Ekoloji ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı'nın basın servisi tarafından yapılan açıklamaya göre, toplantıya Azerbaycan Cumhuriyeti Ekoloji ve Doğal Kaynaklar Bakanı Muhtar Babayev ile Rusya Federasyonu Doğal Kaynaklar ve Ekoloji Bakanı Aleksandr Kozlov öncülük etti.Toplantıda, Hazar Denizi'nin seviyesi, sığlaşma eğilimleri ve bu sürecin nedenleri, biyolojik kaynaklar da dahil olmak üzere ekosistem üzerindeki etkileri değerlendirildi. Ayrıca, çevresel izleme alanında işbirliği, adaptasyon önlemleri ve sonuçların hafifletilmesi yolları üzerinde duruldu.Her iki taraf, deniz sığlaşmasının sonuçlarını en aza indirmek ve bu süreci önlemek için hızlı ve somut tedbirler almanın önemini vurgulayarak mevcut verilerin ve bilimsel sonuçların karşılıklı olarak paylaşılması konusunda mutabık kaldı.Toplantı sonunda, Hazar Denizi'nin sığlaşması sorunuyla ilgili araştırmalar yapmak üzere bir çalışma grubu oluşturulmasına ve grubun, ilgili bakanlıklar ve araştırma enstitüleri gibi yapıların temsilcilerinden oluşturularak ve 2025 yılında Rusya Federasyonu'nda toplanması yönünde karar alındı.Ayrıca, deniz seviyesindeki değişimin kıyı bölgeleri üzerindeki etkilerini azaltmak için somut adımlar, araştırmalar ve diğer uyarlanabilir önlemler alınması hedeflenecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241104/azerbaycan-ve-iran-hazar-denizinde-ortak-tatbikat-yapti-1090016550.html
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hazar denizi, rusya federasyonu, azerbaycan
hazar denizi, rusya federasyonu, azerbaycan
Rusya ve Azerbaycan, Hazar Denizi'ndeki kıyı sorununu görüştü
Rusya ve Azerbaycan, Hazar Denizi'nin seviyesi, sığlaşma eğilimleri ve bu sürecin nedenleri, biyolojik kaynaklar hakkında toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda konuyla ilgili araştırma grubu oluşturulmasına karar verildi.
Azerbaycan Ekoloji ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı'nın basın servisi tarafından yapılan açıklamaya göre, toplantıya Azerbaycan Cumhuriyeti Ekoloji ve Doğal Kaynaklar Bakanı Muhtar Babayev ile Rusya Federasyonu Doğal Kaynaklar ve Ekoloji Bakanı Aleksandr Kozlov öncülük etti.
Toplantıda, Hazar Denizi'nin seviyesi, sığlaşma eğilimleri ve bu sürecin nedenleri, biyolojik kaynaklar da dahil olmak üzere ekosistem üzerindeki etkileri değerlendirildi. Ayrıca, çevresel izleme alanında işbirliği, adaptasyon önlemleri ve sonuçların hafifletilmesi yolları üzerinde duruldu.
Her iki taraf, deniz sığlaşmasının sonuçlarını en aza indirmek ve bu süreci önlemek için hızlı ve somut tedbirler almanın önemini vurgulayarak mevcut verilerin ve bilimsel sonuçların karşılıklı olarak paylaşılması konusunda mutabık kaldı.
Toplantı sonunda, Hazar Denizi'nin sığlaşması sorunuyla ilgili araştırmalar yapmak üzere bir çalışma grubu oluşturulmasına ve grubun, ilgili bakanlıklar ve araştırma enstitüleri gibi yapıların temsilcilerinden oluşturularak ve 2025 yılında Rusya Federasyonu'nda toplanması yönünde karar alındı.
Ayrıca, deniz seviyesindeki değişimin kıyı bölgeleri üzerindeki etkilerini azaltmak için somut adımlar, araştırmalar ve diğer uyarlanabilir önlemler alınması hedeflenecek.