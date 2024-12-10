Rusya ve Azerbaycan, Hazar Denizi'ndeki kıyı sorununu görüştü

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Rusya, Esad ve ailesine sığınma hakkı tanıdı
07:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Eğitimde kriz derinleşiyor: ‘Gençlerimize hayal kurma hakkı bile tanımıyoruz’
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:22
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi kayıt süresi uzatıldı
12:06
81 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Kış Dosyası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Adres paylaşan esnaf konum vergisi mi ödeyecek?
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
'Netanyahu, 7 Ekim 2023’ten sonra Ortadoğu’da sınırların değişeceğini söylemişti’
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
26 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:34
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:01
119 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
22 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:22
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:53
16 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241210/rusya-ve-azerbaycan-hazar-denizindeki-kiyi-sorununu-gorustu--1091340079.html
Rusya ve Azerbaycan, Hazar Denizi'ndeki kıyı sorununu görüştü
Rusya ve Azerbaycan, Hazar Denizi'ndeki kıyı sorununu görüştü
Sputnik Türkiye
Rusya ve Azerbaycan, Hazar Denizi'nin seviyesi, sığlaşma eğilimleri ve bu sürecin nedenleri, biyolojik kaynaklar hakkında toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda... 10.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-10T02:20+0300
2024-12-10T02:20+0300
dünya
hazar denizi
rusya federasyonu
azerbaycan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/0a/1091340653_0:183:3052:1900_1920x0_80_0_0_956d3de13ce394e324fc3baa70da024c.jpg
Azerbaycan Ekoloji ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı'nın basın servisi tarafından yapılan açıklamaya göre, toplantıya Azerbaycan Cumhuriyeti Ekoloji ve Doğal Kaynaklar Bakanı Muhtar Babayev ile Rusya Federasyonu Doğal Kaynaklar ve Ekoloji Bakanı Aleksandr Kozlov öncülük etti.Toplantıda, Hazar Denizi'nin seviyesi, sığlaşma eğilimleri ve bu sürecin nedenleri, biyolojik kaynaklar da dahil olmak üzere ekosistem üzerindeki etkileri değerlendirildi. Ayrıca, çevresel izleme alanında işbirliği, adaptasyon önlemleri ve sonuçların hafifletilmesi yolları üzerinde duruldu.Her iki taraf, deniz sığlaşmasının sonuçlarını en aza indirmek ve bu süreci önlemek için hızlı ve somut tedbirler almanın önemini vurgulayarak mevcut verilerin ve bilimsel sonuçların karşılıklı olarak paylaşılması konusunda mutabık kaldı.Toplantı sonunda, Hazar Denizi'nin sığlaşması sorunuyla ilgili araştırmalar yapmak üzere bir çalışma grubu oluşturulmasına ve grubun, ilgili bakanlıklar ve araştırma enstitüleri gibi yapıların temsilcilerinden oluşturularak ve 2025 yılında Rusya Federasyonu'nda toplanması yönünde karar alındı.Ayrıca, deniz seviyesindeki değişimin kıyı bölgeleri üzerindeki etkilerini azaltmak için somut adımlar, araştırmalar ve diğer uyarlanabilir önlemler alınması hedeflenecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241104/azerbaycan-ve-iran-hazar-denizinde-ortak-tatbikat-yapti-1090016550.html
hazar denizi
rusya federasyonu
azerbaycan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/0a/1091340653_3:0:2734:2048_1920x0_80_0_0_8b7e679920dc70c4b4498781dad09ffd.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
hazar denizi, rusya federasyonu, azerbaycan
hazar denizi, rusya federasyonu, azerbaycan

Rusya ve Azerbaycan, Hazar Denizi'ndeki kıyı sorununu görüştü

02:20 10.12.2024
© Sputnik / Yuriy SomovГородской пляж Махачкалы Дагестанской АССР на побережье Каспийского моря.
Городской пляж Махачкалы Дагестанской АССР на побережье Каспийского моря. - Sputnik Türkiye, 1920, 10.12.2024
© Sputnik / Yuriy Somov
Abone ol
Rusya ve Azerbaycan, Hazar Denizi'nin seviyesi, sığlaşma eğilimleri ve bu sürecin nedenleri, biyolojik kaynaklar hakkında toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda konuyla ilgili araştırma grubu oluşturulmasına karar verildi.
Azerbaycan Ekoloji ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı'nın basın servisi tarafından yapılan açıklamaya göre, toplantıya Azerbaycan Cumhuriyeti Ekoloji ve Doğal Kaynaklar Bakanı Muhtar Babayev ile Rusya Federasyonu Doğal Kaynaklar ve Ekoloji Bakanı Aleksandr Kozlov öncülük etti.
Toplantıda, Hazar Denizi'nin seviyesi, sığlaşma eğilimleri ve bu sürecin nedenleri, biyolojik kaynaklar da dahil olmak üzere ekosistem üzerindeki etkileri değerlendirildi. Ayrıca, çevresel izleme alanında işbirliği, adaptasyon önlemleri ve sonuçların hafifletilmesi yolları üzerinde duruldu.
Her iki taraf, deniz sığlaşmasının sonuçlarını en aza indirmek ve bu süreci önlemek için hızlı ve somut tedbirler almanın önemini vurgulayarak mevcut verilerin ve bilimsel sonuçların karşılıklı olarak paylaşılması konusunda mutabık kaldı.
Toplantı sonunda, Hazar Denizi'nin sığlaşması sorunuyla ilgili araştırmalar yapmak üzere bir çalışma grubu oluşturulmasına ve grubun, ilgili bakanlıklar ve araştırma enstitüleri gibi yapıların temsilcilerinden oluşturularak ve 2025 yılında Rusya Federasyonu'nda toplanması yönünde karar alındı.
Ayrıca, deniz seviyesindeki değişimin kıyı bölgeleri üzerindeki etkilerini azaltmak için somut adımlar, araştırmalar ve diğer uyarlanabilir önlemler alınması hedeflenecek.
Azerbaycan ve İran, Hazar Denizi'nde ortak tatbikat yaptı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.11.2024
DÜNYA
Azerbaycan ve İran, Hazar Denizi'nde ortak tatbikat yaptı
4 Kasım, 16:30
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала