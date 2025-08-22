https://anlatilaninotesi.com.tr/20250822/unesco-dunya-mirasi-gecici-listesinde-yer-alan-kizilirmak-deltasi-kus-cennetinde-yangin-sazliklar-1098774808.html
UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde yangın: Sazlıklar zarar gördü
UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde yangın: Sazlıklar zarar gördü
UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde yangın çıktı. 22.08.2025
Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde yangın çıktı.UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeSamsun'un Bafra ilçesinde bulunan ve UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde çıkan yangında 15 dönümlük sazlık alan zarar gördü.Doğanca Mahallesi'nde yer alan Kuş Cenneti'nin sazlık alanında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın meydana geldi.İhbar edilmesi üzerine bölgeye jandarma ve orman işletme itfaiye ekipleri sevk edildi.15 dönüm sazlık alan zarar gördüEkiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında, yaklaşık 15 dönümlük sazlık alanın olumsuz etkilendiği öğrenildi.
