İlk palamutlar tezgahla buluştu: 350 liradan satışa çıktı

Sinop'ta ilk palamutlar tezgahları süslerken balıkçılar bu sene palamutun az olacağı belirtiliyor. Ama hamside bu sene bolluk bekleniyor. 23.08.2025, Sputnik Türkiye

Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre 12 metreden küçük teknelerin av yasağının 15 Ağustos'ta kalkmasıyla birlikte balıkçılar denize açıldı. Nadir de olsa avlanan palamutlar ise tezgahları süslemeye başladı. Sinop'ta balıkçıların yakaladığı palamutların tanesi 350 liradan satışa çıktı. Sinop Abalı Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ömer Tuncer, Tarım ve Orman Bakanlığınca bu yıl tebliğlerde değişiklik yapıldığını ve 12 metrenin altındaki geleneksel kıyı balıkçılarına 15 Ağustos’tan itibaren palamut avcılığının serbest bırakıldığını söyledi.Şu anda palamut az gibi Yasağın sona ermesiyle ağlarla tutulacak kadar büyük sürülere rastlamadıklarını belirten Tuncer, şunları kaydetti:"Çapari ile 150 ile 200 gram arasındaki palamutlar avlanıyor. Tutulanlar da şu anda az. Dünyada büyük bir iklim değişikliği olduğu için denizlerimizde de bir değişiklik başladı. Şu anda palamut az gözüküyor ama daha umudumuzu kaybetmedik. Hava şartları hiç uygun değil şu anda. Normal hava şartları yoluna girdiğinde yine tam umduğumuz olmasa da bizleri ve balıkçıları doyuracak kadar balık tutacağımıza inanıyoruz."Bu sene hamsiden umutluyuzEndüstriyel balıkçılığın sezonu açıldığında durumun daha net anlaşılacağını vurgulayan Ömer Tuncer, "Endüstriyel balıkçılıkta bu sene hamsiden umudumuz var. Hamside bu sene biraz bolluk gözüküyor." dedi.Sinoplu balıkçı İbrahim Gündoğdu da "Küçük tekne ve difanacı ve oltacı arkadaşlarımızın tuttukları balık çok az. Geçen seneye göre onda biri diyebiliriz." ifadelerini kullandı.Hava şartları müsait olmadığından bu sezon için balıkların yavru tutmadığına dikkati çeken Gündoğdu, "Yavru tutmadığı için de balık bu sene çok az. Göründüğü gibi geçen yıl bu zamanda 450-500 gram olan palamutlar, şu anda 150-160 gram civarında. Hava şartları da pek müsait değil. Sürekli esiyor. Gündoğusu, poyraz ve karayel. Bu sene palamut sezonu kısa sürecek." diye konuştu.

