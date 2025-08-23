https://anlatilaninotesi.com.tr/20250823/geliboludaki-orman-yangini-buyuk-olcude-kontrol-altina-alindi-1098780247.html

Gelibolu’daki orman yangını büyük ölçüde kontrol altına alındı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde kırsal alanda başlayarak ormana sıçrayan yangın, büyük oranda kontrol altına alındı.Orman Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığını duyurarak, “Tamamen kontrol altına almak için mücadelemiz sürüyor” ifadelerini kullandı.Dün saat 14.22’de Ilgardere köyü kırsalında çıkan yangına, 9 uçak, 6 helikopter, 143 kara aracı ve 391 personelle müdahale edildi. Polis TOMA’ları ve köylüler de tankerlerle çalışmalara destek verdi.İş makineleri ve dozerlerle alevlerin ilerlemesi durdurulmaya çalışılırken, Pazarlı ve Ilgardere köylerinden 126 kişi tedbir amaçlı güvenli bölgelere tahliye edildi.İletişimin aksamaması için 2 mobil baz istasyonu devreye alınırken, yangından etkilenen bölgelerde enerji kesintisi yaşanmadı.

