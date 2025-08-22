https://anlatilaninotesi.com.tr/20250822/canakkalede-yeniden-yangin-cikti-mudahale-suruyor-1098773549.html

Çanakkale Gelibolu'da yeniden yangın çıktı: Müdahale sürüyor

Çanakkale Gelibolu'da yeniden yangın çıktı: Müdahale sürüyor

Çanakkale Gelibolu'da yeniden yangın çıktı. Bölgede ekiplerin müdahalesi sürüyor. 22.08.2025, Sputnik Türkiye

Çanakkale Gelibolu Ilgardere Köyü yakınlarında orman yangını çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Gelibolu'da geçen hafta da orman yangını çıkmıştı. Yangın rüzgarın etkisiyle yayılırken tarihi alanları da tehdit etmişti. Havadan ve karadan müdahale sürüyorÇanakkale'nin Gelibolu ilçesinde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.İlçeye bağlı Ilgardere köyü yakınlarındaki alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahaleye başladı.Çanakkale Valisi Ömer Toraman, "Gelibolu Ilgardere köyü kırsalında başlayan yangına 3 uçak, 3 helikopter ile havadan, 33 arazöz, 2 itfaiye, 3 dozer, 15 diğer araç ve 163 personel ile karadan müdahale edilmektedir." ifadelerini kullandı.

