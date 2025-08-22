Türkiye
SON DAKİKA | Çanakkale Gelibolu'da yeniden yangın çıktı: Müdahale sürüyor
Çanakkale Gelibolu'da yeniden yangın çıktı: Müdahale sürüyor
Çanakkale Gelibolu'da yeniden yangın çıktı: Müdahale sürüyor
Çanakkale Gelibolu'da yeniden yangın çıktı. Bölgede ekiplerin müdahalesi sürüyor. 22.08.2025
Çanakkale Gelibolu Ilgardere Köyü yakınlarında orman yangını çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Gelibolu'da geçen hafta da orman yangını çıkmıştı. Yangın rüzgarın etkisiyle yayılırken tarihi alanları da tehdit etmişti. Havadan ve karadan müdahale sürüyorÇanakkale'nin Gelibolu ilçesinde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.İlçeye bağlı Ilgardere köyü yakınlarındaki alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahaleye başladı.Çanakkale Valisi Ömer Toraman, "Gelibolu Ilgardere köyü kırsalında başlayan yangına 3 uçak, 3 helikopter ile havadan, 33 arazöz, 2 itfaiye, 3 dozer, 15 diğer araç ve 163 personel ile karadan müdahale edilmektedir." ifadelerini kullandı.
Çanakkale Gelibolu'da yeniden yangın çıktı: Müdahale sürüyor

16:06 22.08.2025
Ayrıntılar geliyor
Çanakkale Gelibolu'da yeniden yangın çıktı. Bölgede ekiplerin müdahalesi sürüyor.
Çanakkale Gelibolu Ilgardere Köyü yakınlarında orman yangını çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Gelibolu'da geçen hafta da orman yangını çıkmıştı. Yangın rüzgarın etkisiyle yayılırken tarihi alanları da tehdit etmişti.

Havadan ve karadan müdahale sürüyor

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
İlçeye bağlı Ilgardere köyü yakınlarındaki alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahaleye başladı.
Çanakkale Valisi Ömer Toraman, "Gelibolu Ilgardere köyü kırsalında başlayan yangına 3 uçak, 3 helikopter ile havadan, 33 arazöz, 2 itfaiye, 3 dozer, 15 diğer araç ve 163 personel ile karadan müdahale edilmektedir." ifadelerini kullandı.
Gelibolu orman yangınında son durum: Conkbayırı dahil tarihi alanlar ziyarete kapatıldı
17 Ağustos, 09:26
17 Ağustos, 09:26
