Evlenecekleri kara kara düşündüren hesap: İstanbul'da evlenmenin ortalama maliyeti 850 bini geçti

İPA'nin yaptığı bir araştırmaya göre İstanbul'da evlenmenin maliyeti 850 bin lirayı geçti. 23.08.2025, Sputnik Türkiye

İstanbul'da 2025 yılında bir salon düğünüyle evlenmenin maliyeti 850 bin lirayı aştı. En yüksek artış düğün salonlarında yaşanırken, kira, beyaz eşya ve çeyiz harcamalarında da geçen seneye göre yaklaşık yüzde 40 artış gösterdi. Takı ve balayı dahil değilİstanbul Planlama Ajansı'nın 2025 yılına ilişkin yaptığı bir araştırma, evlilik maliyetlerini gözler önüne serdi. Ajansın hesaplamalarına göre, İstanbul'da evlenmenin ortalama bedeli 850 bin 95 liraya ulaşıyor. Rapor, çiftlerin evlilik için yaptığı temel harcamaları kapsıyor. Salon düğünü, beyaz eşya, mobilya ve kiralık ev gibi kalemlerin dahil edildiği hesaplamada; kına gecesi, nişan töreni, takı alımı ve balayı gibi ek giderler ise maliyete yansıtılmadı.Düğün salonlarının fiyatları yüzde 83'ten fazla arttıEvlilik masraflarında en yüksek artışlardan biri salon kiralamada. 2024’te ortalama 70 bin TL olan düğün salonu kirası, 2025’te yüzde 88,3 artışla 131.800 TL’ye çıktı. Kır düğünü için mekan kiralama bedeli ise 235.000 TL’den 263.600 TL’ye yükseldi. Toplam maliyete bakıldığında, salon düğünü tercih eden çiftlerin gideri geçen yıla kıyasla yüzde 44,2 artarken, kır düğünü yapanların maliyeti yüzde 30,2 artışla 981.895 TL’ye ulaştı.Beyaz eşya ve mobilya harcamaları yükseldiBeyaz eşya için ortalama harcama yüzde 36,1 artarak 142.870 TL’ye, mobilya harcaması ise yüzde 25,7 artışla 185.905 TL’ye yükseldi. İstanbul’da yeni ev kiralama süreci – kira, depozito ve komisyon dahil – 2025’te ortalama 135.628 TL olarak hesaplandı. Bu kalemdeki yıllık artış oranı yüzde 40,7 oldu.Ev tekstilinden elektronik aletlere kadar geniş bir yelpazeyi kapsayan çeyiz alışverişi 2024’te 170.099 TL iken, 2025’te yüzde 49,3 artarak 253.892 TL’ye çıktı.

