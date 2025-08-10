Türkiye
Yeni evleneceklere indirim yapan firmalar listesine 19 marka daha katıldı
Yeni evleneceklere indirim yapan firmalar listesine 19 marka daha katıldı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yeni evlenecek çiftlere mobilya, beyaz eşya ve diğer ürün çeşitlerinde markalar indirim yapıyor. Yapılan... 10.08.2025
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca hayata geçirilen Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi'nde, gençlere indirim desteği sağlayan firma sayısı arttı.Kredi desteğiGençlere 48 ay vadeli, iki yıl geri ödemesiz, 150 bin lira tutarında faizsiz kredi desteği veriliyor.Ayrıca proje kapsamında, Bakanlık ile firmalar arasında 30 Nisan'da Aile ve Gençlik Fonu İndirim Protokolleri imzalandı. Bu çerçevede, il müdürlükleri aracılığıyla, Aile ve Gençlik Fonu Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi'nden yararlananlara destek olmak isteyen firma ve esnaflarla işbirliği çalışmaları sürüyor.Evlilik hazırlığı yapanlar dikkat: Desteğe 19 firma daha katıldıProjeden yararlanan genç çiftler, evlilik hazırlıkları kapsamında yapacakları alışverişlerde daha önce yerel firmaların yanı sıra 20 ulusal firmanın sunduğu indirimlerden faydalanabiliyordu.Yapılan yeni işbirlikleri sonrasında 19 yeni firma daha projeye dahil oldu ve gençlere yüzde 10 ile yüzde 35 arasında değişen oranlarda indirim imkanı sunuldu.Böylece evlenecek gençlere indirim desteği sağlayan firma sayısı yerelde bin 98'e, ulusal düzeyde ise 39'a yükselmiş oldu.Yeni evleneceklere hangi markalar kampanya yapıyorVESTEL: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde satış fiyatı üzerinden net yüzde 30BELLONA: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde tüm indirimlere ek yüzde 10İSTİKBAL: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde tüm indirimlere ek yüzde 10MONDİHOME: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde tüm indirimlere ek yüzde 10ARÇELİK: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde her bir ürün için 5.000 TLBEKO: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde her bir ürün için 5.000 TLHEPSİBURADA: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde 30.000 TL ve üzerine yüzde 10KÜTAHYA PORSELEN: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde tüm indirimlere ek yüzde 20MODALİFE: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde tüm indirimlere ek yüzde 5KARACA: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde tüm indirimlere ek yüzde 15KELEBEK: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde tüm indirimlere ek yüzde 10DOĞTAŞ: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde tüm indirimlere ek yüzde 10LOVA YATAK: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde tüm indirimlere ek yüzde 10ENGLISH HOME: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde tüm indirimlere ek yüzde 20FAKİR: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde tüm indirimlere ek yüzde 35ADORE: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde tüm indirimlere ek yüzde 7HATEMOĞLU: Kampanya kapsamında tüm ürünlerde satış fiyatı üzerinden net yüzde 35TÜMBİR: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde tüm indirimlere ek yüzde 20DAMAT - TWEEN: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde tüm indirimlere ek yüzde 15KİP: Kampanya kapsamında tüm ürünlerde yüzde 30Evlenenlere destek: 19 yeni firma hangisi?19 ulusal firmanın isimleri şöyle:Söz konusu indirimlerden yararlanmak isteyen genç çiftler, kendilerine özel tanımlanan indirim kodunu e-Devlet üzerinden oluşturabiliyor.
11:44 10.08.2025 (güncellendi: 11:48 10.08.2025)
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yeni evlenecek çiftlere mobilya, beyaz eşya ve diğer ürün çeşitlerinde markalar indirim yapıyor. Yapılan işbirlikleri kapsamında listeye 19 marka daha eklendi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca hayata geçirilen Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi'nde, gençlere indirim desteği sağlayan firma sayısı arttı.

Kredi desteği

Gençlere 48 ay vadeli, iki yıl geri ödemesiz, 150 bin lira tutarında faizsiz kredi desteği veriliyor.

Ayrıca proje kapsamında, Bakanlık ile firmalar arasında 30 Nisan'da Aile ve Gençlik Fonu İndirim Protokolleri imzalandı. Bu çerçevede, il müdürlükleri aracılığıyla, Aile ve Gençlik Fonu Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi'nden yararlananlara destek olmak isteyen firma ve esnaflarla işbirliği çalışmaları sürüyor.

Evlilik hazırlığı yapanlar dikkat: Desteğe 19 firma daha katıldı

Projeden yararlanan genç çiftler, evlilik hazırlıkları kapsamında yapacakları alışverişlerde daha önce yerel firmaların yanı sıra 20 ulusal firmanın sunduğu indirimlerden faydalanabiliyordu.

Yapılan yeni işbirlikleri sonrasında 19 yeni firma daha projeye dahil oldu ve gençlere yüzde 10 ile yüzde 35 arasında değişen oranlarda indirim imkanı sunuldu.

Böylece evlenecek gençlere indirim desteği sağlayan firma sayısı yerelde bin 98'e, ulusal düzeyde ise 39'a yükselmiş oldu.

Yeni evleneceklere hangi markalar kampanya yapıyor

VESTEL: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde satış fiyatı üzerinden net yüzde 30

BELLONA: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde tüm indirimlere ek yüzde 10

İSTİKBAL: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde tüm indirimlere ek yüzde 10

MONDİHOME: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde tüm indirimlere ek yüzde 10

ARÇELİK: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde her bir ürün için 5.000 TL

BEKO: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde her bir ürün için 5.000 TL

HEPSİBURADA: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde 30.000 TL ve üzerine yüzde 10

KÜTAHYA PORSELEN: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde tüm indirimlere ek yüzde 20

MODALİFE: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde tüm indirimlere ek yüzde 5

KARACA: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde tüm indirimlere ek yüzde 15

KELEBEK: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde tüm indirimlere ek yüzde 10

DOĞTAŞ: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde tüm indirimlere ek yüzde 10

LOVA YATAK: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde tüm indirimlere ek yüzde 10

ENGLISH HOME: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde tüm indirimlere ek yüzde 20

FAKİR: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde tüm indirimlere ek yüzde 35

ADORE: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde tüm indirimlere ek yüzde 7

HATEMOĞLU: Kampanya kapsamında tüm ürünlerde satış fiyatı üzerinden net yüzde 35

TÜMBİR: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde tüm indirimlere ek yüzde 20

DAMAT - TWEEN: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde tüm indirimlere ek yüzde 15

KİP: Kampanya kapsamında tüm ürünlerde yüzde 30

Evlenenlere destek: 19 yeni firma hangisi?

19 ulusal firmanın isimleri şöyle:
1.
Alfemo,
2.
Armis Yatak,
3.
Bambi,
4.
Divanev,
5.
Dizayno Home,
6.
Doqu Home,
7.
DS Damat,
8.
Enza,
9.
Gümüşsuyu,
10.
Gündoğdu Mobilya,
11.
Hatemoğlu,
12.
Kilim,
13.
Ndesign,
14.
Puffy,
15.
Saray Halı,
16.
Storish,
17.
Trendyol,
18.
Weltew,
19.
Yataş Bedding.
Söz konusu indirimlerden yararlanmak isteyen genç çiftler, kendilerine özel tanımlanan indirim kodunu e-Devlet üzerinden oluşturabiliyor.
