Yeni evleneceklere indirim yapan firmalar listesine 19 marka daha katıldı

Yeni evleneceklere indirim yapan firmalar listesine 19 marka daha katıldı

10.08.2025

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca hayata geçirilen Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi'nde, gençlere indirim desteği sağlayan firma sayısı arttı.Kredi desteğiGençlere 48 ay vadeli, iki yıl geri ödemesiz, 150 bin lira tutarında faizsiz kredi desteği veriliyor.Ayrıca proje kapsamında, Bakanlık ile firmalar arasında 30 Nisan'da Aile ve Gençlik Fonu İndirim Protokolleri imzalandı. Bu çerçevede, il müdürlükleri aracılığıyla, Aile ve Gençlik Fonu Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi'nden yararlananlara destek olmak isteyen firma ve esnaflarla işbirliği çalışmaları sürüyor.Evlilik hazırlığı yapanlar dikkat: Desteğe 19 firma daha katıldıProjeden yararlanan genç çiftler, evlilik hazırlıkları kapsamında yapacakları alışverişlerde daha önce yerel firmaların yanı sıra 20 ulusal firmanın sunduğu indirimlerden faydalanabiliyordu.Yapılan yeni işbirlikleri sonrasında 19 yeni firma daha projeye dahil oldu ve gençlere yüzde 10 ile yüzde 35 arasında değişen oranlarda indirim imkanı sunuldu.Böylece evlenecek gençlere indirim desteği sağlayan firma sayısı yerelde bin 98'e, ulusal düzeyde ise 39'a yükselmiş oldu.Yeni evleneceklere hangi markalar kampanya yapıyorVESTEL: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde satış fiyatı üzerinden net yüzde 30BELLONA: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde tüm indirimlere ek yüzde 10İSTİKBAL: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde tüm indirimlere ek yüzde 10MONDİHOME: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde tüm indirimlere ek yüzde 10ARÇELİK: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde her bir ürün için 5.000 TLBEKO: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde her bir ürün için 5.000 TLHEPSİBURADA: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde 30.000 TL ve üzerine yüzde 10KÜTAHYA PORSELEN: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde tüm indirimlere ek yüzde 20MODALİFE: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde tüm indirimlere ek yüzde 5KARACA: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde tüm indirimlere ek yüzde 15KELEBEK: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde tüm indirimlere ek yüzde 10DOĞTAŞ: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde tüm indirimlere ek yüzde 10LOVA YATAK: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde tüm indirimlere ek yüzde 10ENGLISH HOME: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde tüm indirimlere ek yüzde 20FAKİR: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde tüm indirimlere ek yüzde 35ADORE: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde tüm indirimlere ek yüzde 7HATEMOĞLU: Kampanya kapsamında tüm ürünlerde satış fiyatı üzerinden net yüzde 35TÜMBİR: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde tüm indirimlere ek yüzde 20DAMAT - TWEEN: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde tüm indirimlere ek yüzde 15KİP: Kampanya kapsamında tüm ürünlerde yüzde 30Evlenenlere destek: 19 yeni firma hangisi?19 ulusal firmanın isimleri şöyle:Söz konusu indirimlerden yararlanmak isteyen genç çiftler, kendilerine özel tanımlanan indirim kodunu e-Devlet üzerinden oluşturabiliyor.

