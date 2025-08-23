Türkiye
Dışişleri Bakanlığı'ndan Gazze'deki 'kıtlık'la ilgili açıklama:
Dışişleri Bakanlığı'ndan Gazze'deki 'kıtlık'la ilgili açıklama:
Dışişleri Bakanlığı, Gazze'deki kıtlıkla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada İsrail'in uluslararası hukuk ihlallerinin cezasız kaldığını ve bu tutumun İsrail'i... 23.08.2025, Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanlığı, Gazze'de yaşanan kıtlıkla ilgili yaptığı açıklamada savaş suçu işlendiğine dikkat çekerken, "İsrail’i cesaretlendiren ve pervasız kılan, bugüne kadar işlediği savaş suçlarının ve uluslararası hukuk ihlallerinin cezasız bırakılmış olmasıdır" denildi. Soykırımcı politikaların yol açtığı insani felaketDışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:"Gazze’de yaşanan kıtlığa ilişkin BM destekli Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) raporu ve BM Genel Sekreteri’nin söz konusu rapora atıfla yaptığı açıklamalar, Netanyahu hükümetinin Gazze'de Filistinlilere karşı uyguladığı soykırımcı politikaların yol açtığı insani felaketin boyutlarını bir kez daha ortaya koymuştur.İsrail’i cesaretlendiren ve pervasız kılan, bugüne kadar işlediği savaş suçlarının ve uluslararası hukuk ihlallerinin cezasız bırakılmış olmasıdır. Kalıcı bir ateşkesin sağlanması, sorumluların mahkemelerde hesap vermesinin temin edilmesi ve insani yardım koridorlarının kesintisiz açık tutulması, uluslararası hukukun ve insanlığın en temel yükümlülüklerindendir.Türkiye, Filistin halkının haklı mücadelesine verdiği desteği ödün vermeden sürdürecektir."
Filistinli kadınlar havadan indirilen yardımlardan dökülen gıdaları ayıklıyor
