Antalya'da pastanede dehşet: Silahlı kavgada 2 kişiyi öldüren oda başkanı kendini vurdu
Antalya'da pastanede dehşet: Silahlı kavgada 2 kişiyi öldüren oda başkanı kendini vurdu
Sputnik Türkiye
Antalya'da pastanede çıkan silahlı kavgada Antalya Pastacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Kerim Üre, iki kişiyi vurdu. Kaçan başkan kendini öldürdü. 23.08.2025, Sputnik Türkiye
Antalya'da pastanede çıkan silahlı kavgada Antalya Pastacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Kerim Üre, iki kişiyi vurdu. Kaçan başkan kendini öldürdü.
Antalya Kepez'de yaşanan olayda Antalya Pastacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı ve iş yeri sahibi Kerim Üre ile çalışanı Elif Kılıç'ın yanında bulunan Hasan Fırat arasında tartışma çıktı.

Tartışma bir anda kavgaya döndü

Kavgaya dönüşen olayda Üre'nin tabancayla ateş açması sonucu Kılıç ve Fırat yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılar, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Şüpheli Kerim Üre, olay yerinden ayrıldıktan sonra Habibler Mahallesi'nde kendini öldürdü.
Öte yandan, olay anı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Dehşet anları kamerada

Görüntülerde, Antalya Pastacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı olan Üre'nin, kavga sırasında belindeki silahı çıkararak, önce havaya ateş ettiği, daha sonra ise Fırat ve Kılıç'a doğru ateş etmesi ve sonrasında koşması yer aldı.
