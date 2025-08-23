https://anlatilaninotesi.com.tr/20250823/antalyada-pastanede-dehset--silahli-kavgada-2-kisiyi-olduren-oda-baskani-kendini-vurdu-1098784319.html

Antalya'da pastanede dehşet: Silahlı kavgada 2 kişiyi öldüren oda başkanı kendini vurdu

Antalya'da pastanede dehşet: Silahlı kavgada 2 kişiyi öldüren oda başkanı kendini vurdu

Sputnik Türkiye

Antalya'da pastanede çıkan silahlı kavgada Antalya Pastacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Kerim Üre, iki kişiyi vurdu. Kaçan başkan kendini öldürdü. 23.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-23T12:15+0300

2025-08-23T12:15+0300

2025-08-23T12:15+0300

türki̇ye

antalya

kerim üre

kavga

silahlı kavga

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/17/1098784163_0:355:2730:1891_1920x0_80_0_0_59067570f5acd778e2a902eca8613d1d.jpg

Antalya Kepez'de yaşanan olayda Antalya Pastacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı ve iş yeri sahibi Kerim Üre ile çalışanı Elif Kılıç'ın yanında bulunan Hasan Fırat arasında tartışma çıktı.Tartışma bir anda kavgaya döndüKavgaya dönüşen olayda Üre'nin tabancayla ateş açması sonucu Kılıç ve Fırat yaralandı.İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılar, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Şüpheli Kerim Üre, olay yerinden ayrıldıktan sonra Habibler Mahallesi'nde kendini öldürdü. Öte yandan, olay anı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.Dehşet anları kameradaGörüntülerde, Antalya Pastacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı olan Üre'nin, kavga sırasında belindeki silahı çıkararak, önce havaya ateş ettiği, daha sonra ise Fırat ve Kılıç'a doğru ateş etmesi ve sonrasında koşması yer aldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250820/pazar-esnafiyla-musterilerin-kavgasi-kamerada-bir-kisi-bicakla-yaralandi-polis-memuru-basina-darbe-1098730928.html

türki̇ye

antalya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

antalya, kerim üre, kavga, silahlı kavga