Alman müfettişler: Kuzey Akım’lara yönelik saldırı davasının sanığı gruba liderlik ediyordu

15:52 23.08.2025 (güncellendi: 15:56 23.08.2025)
Alman medyasında yer alan habere göre, elde edilen tutuklama emrindeki veriler, Almanya'daki soruşturma müfettişlerinin, İtalya'da tutuklanan Ukraynalı Sergey K.'nın Kuzey Akım-1 ve Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hatlarına yönelik sabotajı gerçekleştiren gruba liderlik ettiğine inanıyor.
Alman soruşturmacılar, Sergey K.'nın tüm operasyonun ve sabotaj grubunun liderliği gibi önemli bir rol üstlendiğine inanıyor. K.'nın, gaz boru hatlarını sabote etmek için kullanıldığı iddia edilen 'Andromeda' yatının mürettebatında yer aldığı savunuluyor.
Tutuklama emrine göre, Sergey K.'nın Eylül 2022'de Rügen Adası'ndaki Wik kasabasında daha önce kiraladığı bir yata bindiği düşünülüyor. Kendisi operasyonu koordine etmek ve yatın kaptanı, dört dalgıç ve bir patlayıcı uzmanından oluştuğu düşünülen sabotaj ekibine liderlik etmekle görevlendirilmişti.
Belgeye göre, sabotajcı olduğu düşünülen kişiler, Kuzey Akım-1 ve Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hatlarına yaklaşık 70-80 metre derinliğe, her biri 14 ila 27 kilogram ağırlığında en az dört patlayıcı yerleştirdi. Bombaların gecikmeli fünyelerle donatılmış olduğu tahmin ediliyor.
Alman Kriminal Polis Teşkilatı'nın soruşturmacılarına göre, Sergey K. 22 Eylül'de Wik'teki yattan indi ve bir şoför tarafından alınarak Ukrayna'ya geri götürüldü. Diğer şüphelilerin daha sonra, 'Andromeda' yatının kiralandığı Warnemünde tatil beldesi yakınlarındaki Hohe Düne bölgesine geri döndükleri ifade edildi.
Daha önce Alman savcılığı, 2022’de Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hatlarına yönelik sabotajı koordine ettiğinden şüphelenilen Ukrayna vatandaşı Sergey K.’nın 20 Ağustos gecesi İtalya'da gözaltına alındığını bildirmişti.
Ukraynalının patlamanın organizasyonunda, anayasaya aykırı sabotajda ve yapıların yıkılmasında suç ortağı olduğundan şüphelenildiği belirtilmişti.
Rusya’dan Avrupa’ya doğalgaz taşıyan Kuzey Akım-1 ve Kuzey Akım-2 boru hatlarında 26 Eylül 2022’de patlamalar meydana gelmişti. Rusya Başsavcılığı, olayla ilgili uluslararası terör suçlamasıyla soruşturma başlatmıştı.