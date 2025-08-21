https://anlatilaninotesi.com.tr/20250821/kuzey-akimlara-yonelik-sabotaji-koordine-ettiginden-suphelenilen-bir-ukraynali-italyada-gozaltina-1098747272.html
Kuzey Akım’lara yönelik sabotajı koordine ettiğinden şüphelenilen bir Ukraynalı İtalya’da gözaltına alındı
Kuzey Akım’lara yönelik sabotajı koordine ettiğinden şüphelenilen bir Ukraynalı İtalya’da gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Alman savcılığı, 2022’de Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hatlarına yönelik sabotajı koordine ettiğinden şüphelenilen Ukrayna vatandaşı Sergey K.’nın... 21.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-21T14:15+0300
2025-08-21T14:15+0300
2025-08-21T14:21+0300
dünya
almanya
savcılık
ukraynalı
gözaltı
kuzey akım
kuzey akım-1
kuzey akım-2
ukrayna
avrupa
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/15/1098747116_3:0:1329:746_1920x0_80_0_0_68f7e4a60c3485933f2200918941d11e.png
Savcılığın konuya ilişkin açıklamasında, “Federal savcılık dün gece Federal Mahkeme soruşturma hakimi tarafından 18 Ağustos 2025 tarihinde çıkarılan Avrupa tutuklama emrine istinaden Ukrayna vatandaşı Sergey K.'yı, Rimini eyaletinde (İtalya) gözaltına aldı” ifadelerine yer verildi.Açıklamada ayrıca Ukraynalının patlamanın organizasyonunda, anayasaya aykırı sabotajda ve yapıların yıkılmasında suç ortağı olduğundan şüphelenildiği belirtildi.Tutuklama emrine göre, Sergey K., Eylül 2022'de Bornholm Adası yakınlarındaki Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hatlarına patlayıcı yerleştiren grubun bir parçası olmakla suçlanıyor.Şüphelinin İtalya'dan iadesinin ardından Almanya Federal Mahkemesi'nde soruşturma hakimi karşısına çıkarılacağı kaydedildi.Rusya’dan Avrupa’ya doğalgaz taşıyan Kuzey Akım-1 ve Kuzey Akım-2 boru hatlarında 26 Eylül 2022’de patlamalar meydana gelmişti. Rusya Başsavcılığı, olayla ilgili uluslararası terör suçlamasıyla soruşturma başlatmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240926/rusya-dis-istihbarat-servisi-acikladi-kuzey-akim-patlamalarinda-anglo-saksonlarin-parmagi-var-1088464686.html
almanya
ukrayna
i̇talya
rimini
bornholm
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/15/1098747116_169:0:1164:746_1920x0_80_0_0_2982027c04e1d62bf31813fddd9a36da.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
almanya, savcılık, ukraynalı, gözaltı, kuzey akım, kuzey akım-1, kuzey akım-2, ukrayna, avrupa, i̇talya, yargılama, rimini, bornholm
almanya, savcılık, ukraynalı, gözaltı, kuzey akım, kuzey akım-1, kuzey akım-2, ukrayna, avrupa, i̇talya, yargılama, rimini, bornholm
Kuzey Akım’lara yönelik sabotajı koordine ettiğinden şüphelenilen bir Ukraynalı İtalya’da gözaltına alındı
14:15 21.08.2025 (güncellendi: 14:21 21.08.2025)
Alman savcılığı, 2022’de Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hatlarına yönelik sabotajı koordine ettiğinden şüphelenilen Ukrayna vatandaşı Sergey K.’nın dün gece İtalya'da gözaltına alındığını bildirdi.
Savcılığın konuya ilişkin açıklamasında, “Federal savcılık dün gece Federal Mahkeme soruşturma hakimi tarafından 18 Ağustos 2025 tarihinde çıkarılan Avrupa tutuklama emrine istinaden Ukrayna vatandaşı Sergey K.'yı, Rimini eyaletinde (İtalya) gözaltına aldı” ifadelerine yer verildi.
Açıklamada ayrıca Ukraynalının patlamanın organizasyonunda, anayasaya aykırı sabotajda ve yapıların yıkılmasında suç ortağı olduğundan şüphelenildiği belirtildi.
Tutuklama emrine göre, Sergey K., Eylül 2022'de Bornholm Adası yakınlarındaki Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hatlarına patlayıcı yerleştiren grubun bir parçası olmakla suçlanıyor.
Mevcut verilere göe şüpheli, operasyonun koordinatörlerinden biriydi. Kendisi ve suç ortakları, nakliye için Rostock'tan kalkan bir yelkenli yat kullandı. Yat, daha önce sahte belgelerle bir Alman şirketinden aracılar aracılığıyla kiralanmıştı. Patlayıcı düzenekler 26 Eylül 2022'de infilak etti. Patlamalar sonucunda her iki gaz boru hattı da ciddi şekilde hasar gördü.
Şüphelinin İtalya'dan iadesinin ardından Almanya Federal Mahkemesi'nde soruşturma hakimi karşısına çıkarılacağı kaydedildi.
Rusya’dan Avrupa’ya doğalgaz taşıyan Kuzey Akım-1 ve Kuzey Akım-2 boru hatlarında 26 Eylül 2022’de patlamalar meydana gelmişti. Rusya Başsavcılığı, olayla ilgili uluslararası terör suçlamasıyla soruşturma başlatmıştı.