Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250823/30-agustos-zafer-bayrami-provalari-sebebiyle-istanbulda-bazi-yollar-trafige-kapatilacak-1098789923.html
30 Ağustos Zafer Bayramı provaları sebebiyle İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
30 Ağustos Zafer Bayramı provaları sebebiyle İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Sputnik Türkiye
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yıl dönümü kutlamaları kapsamında 24 Ağustos Pazar günü prova yapılacağı ve bazı... 23.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-23T20:36+0300
2025-08-23T20:36+0300
türki̇ye
adnan menderes
vatan caddesi
i̇stanbul
atatürk bulvarı
i̇stanbul valiliği
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/13/1096328845_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_a599fff2ebfd2784b3006f772d1587d7.jpg
İstanbul Valiliği, kentte 30 Ağustos Zafer Bayramı provaları ve tören programı nedeniyle trafiğe kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları duyurdu."30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. Yıl Dönümü Kutlamaları ve Genel Prova" kapsamında bu iki günde saat 05.45 itibarıyla program bitimine kadar trafiğe kapatılacak yollar şöyle sıralandı:Alternatif yollarAlternatif yollar ise şu şekilde açıklandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250823/adalet-bakani-tunc-duyurdu-trafikte-yol-kesene-3-yil-ve-havaya-ates-acana-5-yil-hapis-cezasi-1098788886.html
türki̇ye
vatan caddesi
i̇stanbul
atatürk bulvarı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/13/1096328845_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_bc05b378498603f7fec48942ec7b8d52.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
adnan menderes, vatan caddesi, i̇stanbul, atatürk bulvarı, i̇stanbul valiliği
adnan menderes, vatan caddesi, i̇stanbul, atatürk bulvarı, i̇stanbul valiliği

30 Ağustos Zafer Bayramı provaları sebebiyle İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

20:36 23.08.2025
© AAAnkara trafiğe kapalı yollar
Ankara trafiğe kapalı yollar - Sputnik Türkiye, 1920, 23.08.2025
© AA
Abone ol
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yıl dönümü kutlamaları kapsamında 24 Ağustos Pazar günü prova yapılacağı ve bazı yolların kapatılacağı duyuruldu.
İstanbul Valiliği, kentte 30 Ağustos Zafer Bayramı provaları ve tören programı nedeniyle trafiğe kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları duyurdu.
"30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. Yıl Dönümü Kutlamaları ve Genel Prova" kapsamında bu iki günde saat 05.45 itibarıyla program bitimine kadar trafiğe kapatılacak yollar şöyle sıralandı:

Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) iki yönlü olarak, D-100 kuzey ve güney istikametinden Adnan Menderes Bulvarı girişleri, 10. Yıl Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı girişleri, Edirnekapı'dan Adnan Menderes Bulvarı girişleri, Oğuzhan Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı girişleri, Sofular Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı girişleri, Halıcılar Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı girişleri, Akdeniz Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı girişleri, Akşemsettin Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı girişleri, Ordu Caddesi'nden ve Atatürk Bulvarı'ndan yani Aksaray'dan Adnan Menderes Bulvarı girişleri, Keçeci Meydan Sokak'tan Adnan Menderes Bulvarı girişleri, Hal Yolu Güneyden gelip Vatan Caddesi girişleri, Adnan Menderes Bulvarı'na çıkan tüm cadde ve sokaklar, Tatlıpınar Caddesi'nden Vatan Caddesi'ne katılım, Kaleboyu Caddesi'nden Vatan Caddesi'ne katılım ve Sulukule Caddesi'nden Vatan Caddesi'ne katılım kapatılacak.

Alternatif yollar

Alternatif yollar ise şu şekilde açıklandı:
Turgut Özal Millet Caddesi,
Fevzipaşa Caddesi,
Atatürk Bulvarı,
D-100 kara yolu
O-3 Hal Yolu
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Eldeş köyünde 2 ev ile 2 samanlığın kullanılamaz hale geldiği yangın bölgesinde incelemede bulundu. Bakan Tunç, burada gazetecilere açıklamada bulundu. - Sputnik Türkiye, 1920, 23.08.2025
TÜRKİYE
Adalet Bakanı Tunç duyurdu: Trafikte yol kesene 3 yıl ve havaya ateş açana 5 yıl hapis cezası uygulanacak
16:50
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала