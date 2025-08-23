https://anlatilaninotesi.com.tr/20250823/30-agustos-zafer-bayrami-provalari-sebebiyle-istanbulda-bazi-yollar-trafige-kapatilacak-1098789923.html

30 Ağustos Zafer Bayramı provaları sebebiyle İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yıl dönümü kutlamaları kapsamında 24 Ağustos Pazar günü prova yapılacağı ve bazı... 23.08.2025, Sputnik Türkiye

İstanbul Valiliği, kentte 30 Ağustos Zafer Bayramı provaları ve tören programı nedeniyle trafiğe kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları duyurdu."30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. Yıl Dönümü Kutlamaları ve Genel Prova" kapsamında bu iki günde saat 05.45 itibarıyla program bitimine kadar trafiğe kapatılacak yollar şöyle sıralandı:Alternatif yollarAlternatif yollar ise şu şekilde açıklandı:

