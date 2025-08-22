https://anlatilaninotesi.com.tr/20250822/yildiz-futbolcu-fenerbahce-icin-istanbula-geliyor-1098758782.html
Yıldız futbolcu Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor
Fenerbahçe'de yıldız futbolcu için işlem tamam. West Ham’da forma giyen 27 yaşındaki ön libero Edson Alvarez, kiralık olarak sarı-lacivertlilere geliyor. 22... 22.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-22T08:01+0300
2025-08-22T08:01+0300
2025-08-22T08:02+0300
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu’nda Benfica ile golsüz berabere kaldığı maçın ardından transferde hız kesmiyor. Dorgeles Nene’yi kadrosuna katan sarı-lacivertliler, bir süredir gündeminde olan Edson Alvarez transferinde mutlu sona ulaştı.İtalyan gazeteci Fabrizio Romano’nun haberine göre, West Ham United forması giyen Meksikalı futbolcu Fenerbahçe’ye kiralık olarak transfer oldu. Sarı-lacivertliler, Alvarez için İngiliz ekibine 2 milyon Euro kiralama bedeli ödeyecek. Ayrıca sözleşmeye 22 milyon Euro’luk satın alma opsiyonu eklenecek ancak bu madde zorunlu olmayacak.27 yaşındaki ön liberonun Inter, Ajax ve Borussia Dortmund gibi Avrupa’nın önde gelen kulüplerinden gelen teklifleri geri çevirerek Fenerbahçe’yi tercih ettiği öğrenildi.Edson Alvarez, geçtiğimiz sezon West Ham formasıyla 31 resmi maçta görev aldı ve 2003 dakika sahada kaldı. Bu süreçte gol atamayan Meksikalı futbolcu, 1 asistlik katkı sağladı. Milli formayı ise 93 kez giyen Alvarez, 7 gol ve 2 asistle ülkesine katkı sundu.1.90 boyundaki deneyimli orta saha oyuncusunun İngiliz temsilcisiyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2028’e kadar devam ediyor. Transfermarkt verilerine göre Edson Alvarez’in güncel piyasa değeri 25 milyon Euro olarak gösteriliyor.Fenerbahçe’nin yeni yıldızı Edson Alvarez’in 22 Ağustos Cuma günü saat 13.30’da İstanbul’a gelmesi bekleniyor.
08:01 22.08.2025 (güncellendi: 08:02 22.08.2025)
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu’nda Benfica ile golsüz berabere kaldığı maçın ardından transferde hız kesmiyor. Dorgeles Nene’yi kadrosuna katan sarı-lacivertliler, bir süredir gündeminde olan Edson Alvarez transferinde mutlu sona ulaştı.
İtalyan gazeteci Fabrizio Romano’nun haberine göre, West Ham United forması giyen Meksikalı futbolcu Fenerbahçe’ye kiralık olarak transfer oldu. Sarı-lacivertliler, Alvarez için İngiliz ekibine 2 milyon Euro kiralama bedeli ödeyecek.
Ayrıca sözleşmeye 22 milyon Euro’luk satın alma opsiyonu eklenecek ancak bu madde zorunlu olmayacak.
27 yaşındaki ön liberonun Inter, Ajax ve Borussia Dortmund gibi Avrupa’nın önde gelen kulüplerinden gelen teklifleri geri çevirerek Fenerbahçe’yi tercih ettiği öğrenildi.
Edson Alvarez, geçtiğimiz sezon West Ham formasıyla 31 resmi maçta görev aldı ve 2003 dakika sahada kaldı. Bu süreçte gol atamayan Meksikalı futbolcu, 1 asistlik katkı sağladı. Milli formayı ise 93 kez giyen Alvarez, 7 gol ve 2 asistle ülkesine katkı sundu.
1.90 boyundaki deneyimli orta saha oyuncusunun İngiliz temsilcisiyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2028’e kadar devam ediyor. Transfermarkt verilerine göre Edson Alvarez’in güncel piyasa değeri 25 milyon Euro olarak gösteriliyor.
Fenerbahçe’nin yeni yıldızı Edson Alvarez’in 22 Ağustos Cuma günü saat 13.30’da İstanbul’a gelmesi bekleniyor.