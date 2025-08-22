https://anlatilaninotesi.com.tr/20250822/avrupa-kupa-maclari-sonrasi-ulke-puanlari-guncellendi-turkiye-kacinci-sirada-1098757874.html

Avrupa kupa maçları sonrası ülke puanları güncellendi: Türkiye kaçıncı sırada?

UEFA ülke puanı güncellendi. Avrupa kupalarında dün sahneye çıkan Türk takımlarının maçları sonrasında Türkiye 43.500 puanla 9. sırada yer aldı. İşte UEFA ülke... 22.08.2025, Sputnik Türkiye

UEFA ülke puanı sıralaması dün geceki Türk takımlarının Avrupa maçlarının ardından güncellendi. UEFA Avrupa Ligi’nde Samsunspor, deplasmanda Panathinaikos’a 2-1 mağlup olurken, Konferans Ligi’nde Beşiktaş ise Lausanne ile 1-1 berabere kaldı. Başakşehir ise sahasında 2-1 kaybetti. Alınan bu sonuçlarla Türkiye, 43.500 puanla 9. sırada yer aldı.Güncellenen UEFA ülke puanı sıralaması şöyle:

