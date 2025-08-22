Türkiye
Avrupa kupa maçları sonrası ülke puanları güncellendi: Türkiye kaçıncı sırada?
Avrupa kupa maçları sonrası ülke puanları güncellendi: Türkiye kaçıncı sırada?
UEFA ülke puanı güncellendi. Avrupa kupalarında dün sahneye çıkan Türk takımlarının maçları sonrasında Türkiye 43.500 puanla 9. sırada yer aldı.
Güncellenen UEFA ülke puanı sıralaması şöyle:
Avrupa kupa maçları sonrası ülke puanları güncellendi: Türkiye kaçıncı sırada?

07:21 22.08.2025
UEFA ülke puanı güncellendi. Avrupa kupalarında dün sahneye çıkan Türk takımlarının maçları sonrasında Türkiye 43.500 puanla 9. sırada yer aldı. İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum.
UEFA ülke puanı sıralaması dün geceki Türk takımlarının Avrupa maçlarının ardından güncellendi.
UEFA Avrupa Ligi’nde Samsunspor, deplasmanda Panathinaikos’a 2-1 mağlup olurken, Konferans Ligi’nde Beşiktaş ise Lausanne ile 1-1 berabere kaldı.
Başakşehir ise sahasında 2-1 kaybetti. Alınan bu sonuçlarla Türkiye, 43.500 puanla 9. sırada yer aldı.
Güncellenen UEFA ülke puanı sıralaması şöyle:
1.
İngiltere | 94,950 puan
2.
İtalya | 84,517 puan
3.
İspanya | 78,828 puan
4.
Almanya | 74,545 puan
5.
Fransa | 67,819 puan
6.
Hollanda | 61,616 puan
7.
Portekiz | 55,766 puan
8.
Belçika | 53,550 puan
9.
Türkiye | 43,500 puan
10.
Çekya | 40,300 puan
