https://anlatilaninotesi.com.tr/20250822/avrupa-kupa-maclari-sonrasi-ulke-puanlari-guncellendi-turkiye-kacinci-sirada-1098757874.html
Avrupa kupa maçları sonrası ülke puanları güncellendi: Türkiye kaçıncı sırada?
Avrupa kupa maçları sonrası ülke puanları güncellendi: Türkiye kaçıncı sırada?
Sputnik Türkiye
UEFA ülke puanı güncellendi. Avrupa kupalarında dün sahneye çıkan Türk takımlarının maçları sonrasında Türkiye 43.500 puanla 9. sırada yer aldı. İşte UEFA ülke... 22.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-22T07:21+0300
2025-08-22T07:21+0300
2025-08-22T07:21+0300
spor
uefa
panathinaikos
başakşehir
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/16/1098758033_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e47e95ec55a75dbcd00fbd2e40b958fd.jpg
UEFA ülke puanı sıralaması dün geceki Türk takımlarının Avrupa maçlarının ardından güncellendi. UEFA Avrupa Ligi’nde Samsunspor, deplasmanda Panathinaikos’a 2-1 mağlup olurken, Konferans Ligi’nde Beşiktaş ise Lausanne ile 1-1 berabere kaldı. Başakşehir ise sahasında 2-1 kaybetti. Alınan bu sonuçlarla Türkiye, 43.500 puanla 9. sırada yer aldı.Güncellenen UEFA ülke puanı sıralaması şöyle:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250821/besiktas-isvicrede-avantaji-kacirdi-rovans-istanbula-kaldi-1098755562.html
başakşehir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/16/1098758033_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d7430344bfbf8a375ea6d3227693dd75.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
uefa, panathinaikos, başakşehir
uefa, panathinaikos, başakşehir
Avrupa kupa maçları sonrası ülke puanları güncellendi: Türkiye kaçıncı sırada?
UEFA ülke puanı güncellendi. Avrupa kupalarında dün sahneye çıkan Türk takımlarının maçları sonrasında Türkiye 43.500 puanla 9. sırada yer aldı. İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum.
UEFA ülke puanı sıralaması dün geceki Türk takımlarının Avrupa maçlarının ardından güncellendi.
UEFA Avrupa Ligi’nde Samsunspor, deplasmanda Panathinaikos’a 2-1 mağlup olurken, Konferans Ligi’nde Beşiktaş ise Lausanne ile 1-1 berabere kaldı.
Başakşehir ise sahasında 2-1 kaybetti. Alınan bu sonuçlarla Türkiye, 43.500 puanla 9. sırada yer aldı.
Güncellenen UEFA ülke puanı sıralaması şöyle:
1.İngiltere
| 94,950 puan