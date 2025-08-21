https://anlatilaninotesi.com.tr/20250821/trump-ukrayna-konusundaki-yaklasimimi-iki-hafta-sonra-degistirebilirim-1098754261.html

Trump: Ukrayna konusundaki yaklaşımımı iki hafta sonra değiştirebilirim

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna barış anlaşmasıyla ilgili netliğin önümüzdeki iki hafta içinde geleceğini ve bu sürenin ardından konuya ilişkin yaklaşımını... 21.08.2025

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna’daki barış süreci konusundaki belirsizliğin önümüzdeki iki hafta içinde netlik kazanacağını belirtti. Trump, bu sürenin sonunda yaklaşımını değiştirebileceğini de sözlerine ekledi.Radyo programcısı Todd Starnes’in Ukrayna’daki çatışmanın ne zaman barışla sonuçlanacağı sorusuna yanıt veren Trump, “Size haber vereceğim. Sanırım iki hafta içinde bir şekilde netleşir. Ardından belki farklı bir yaklaşım seçmek gerekebilir, ama bekleyip göreceğiz” dedi.

