Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250821/trump-ukrayna-konusundaki-yaklasimimi-iki-hafta-sonra-degistirebilirim-1098754261.html
Trump: Ukrayna konusundaki yaklaşımımı iki hafta sonra değiştirebilirim
Trump: Ukrayna konusundaki yaklaşımımı iki hafta sonra değiştirebilirim
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna barış anlaşmasıyla ilgili netliğin önümüzdeki iki hafta içinde geleceğini ve bu sürenin ardından konuya ilişkin yaklaşımını... 21.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-21T21:26+0300
2025-08-21T21:26+0300
dünya
donald trump
rusya
ukrayna
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/02/1098316608_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_dd4fbb315eb95ed6120233b046b18af4.jpg
ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna’daki barış süreci konusundaki belirsizliğin önümüzdeki iki hafta içinde netlik kazanacağını belirtti. Trump, bu sürenin sonunda yaklaşımını değiştirebileceğini de sözlerine ekledi.Radyo programcısı Todd Starnes’in Ukrayna’daki çatışmanın ne zaman barışla sonuçlanacağı sorusuna yanıt veren Trump, “Size haber vereceğim. Sanırım iki hafta içinde bir şekilde netleşir. Ardından belki farklı bir yaklaşım seçmek gerekebilir, ama bekleyip göreceğiz” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250821/eski-sbu-yarbayi-bati-ukraynali-burokratlarin-kirli-camasirlarini-biliyor-1098749992.html
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/02/1098316608_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_e8fa45e7426f7f312cb3c5a142a08006.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
donald trump, rusya, ukrayna
donald trump, rusya, ukrayna

Trump: Ukrayna konusundaki yaklaşımımı iki hafta sonra değiştirebilirim

21:26 21.08.2025
© AA / Yasin ÖztürkABD Başkanı Donald Trump
ABD Başkanı Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 21.08.2025
© AA / Yasin Öztürk
Abone ol
ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna barış anlaşmasıyla ilgili netliğin önümüzdeki iki hafta içinde geleceğini ve bu sürenin ardından konuya ilişkin yaklaşımını değiştirebileceğini söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna’daki barış süreci konusundaki belirsizliğin önümüzdeki iki hafta içinde netlik kazanacağını belirtti. Trump, bu sürenin sonunda yaklaşımını değiştirebileceğini de sözlerine ekledi.
Radyo programcısı Todd Starnes’in Ukrayna’daki çatışmanın ne zaman barışla sonuçlanacağı sorusuna yanıt veren Trump, “Size haber vereceğim. Sanırım iki hafta içinde bir şekilde netleşir. Ardından belki farklı bir yaklaşım seçmek gerekebilir, ama bekleyip göreceğiz” dedi.
Подполковник Службы безопасности Украины Василий Прозоров на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня в Москве по событиям на постмайданной Украине - Sputnik Türkiye, 1920, 21.08.2025
UKRAYNA KRİZİ
Eski SBU yarbayı: Batı, Ukraynalı bürokratların kirli çamaşırlarını biliyor
16:24
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала