Trump: Putin ve Zelenskiy arasındaki görüşmede bulunmayı tercih etmiyorum
Trump: Putin ve Zelenskiy arasındaki görüşmede bulunmayı tercih etmiyorum
Trump, Putin ve Zelenskiy arasındaki olası görüşmeye katılmayı tercih etmediğini duyurdu.Trump, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Bakacağız, benim orada olmam gerekecek mi. Tercihim orada bulunmamak yönünde. Onların bir araya gelip bir sonuca varmalarını isterim, ama bu arada çatışma devam ediyor” dedi.Trump ayrıca, iki lider arasındaki ilişkilerin 'kusursuz olmadığını' vurgulayarak, “Göreceğiz. Putin ve Zelenskiy birlikte çalışabilecek mi, çalışamayacak mı. Biliyorsunuz, yağ ve sirke gibi; anlaşılır nedenlerden dolayı pek iyi anlaşamıyorlar. Ama göreceğiz” dedi.Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Putin ve Zelenskiy arasında henüz bir görüşme planlanmadığını, ancak Rus liderin gündem hazır olduğunda Trump'la görüşmeye açık olduğunu ifade etti.
