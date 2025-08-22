Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250822/trump-putin-ve-zelenskiy-arasindaki-gorusmede-bulunmayi-tercih-etmiyorum-1098776537.html
Trump: Putin ve Zelenskiy arasındaki görüşmede bulunmayı tercih etmiyorum
Trump: Putin ve Zelenskiy arasındaki görüşmede bulunmayı tercih etmiyorum
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy arasında olası bir görüşmeye katılmayı tercih... 22.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-22T18:13+0300
2025-08-22T18:13+0300
dünya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/0e/1097883177_0:0:747:420_1920x0_80_0_0_4443c77993718ceac6f9dbfdd1326255.png
Trump, Putin ve Zelenskiy arasındaki olası görüşmeye katılmayı tercih etmediğini duyurdu.Trump, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Bakacağız, benim orada olmam gerekecek mi. Tercihim orada bulunmamak yönünde. Onların bir araya gelip bir sonuca varmalarını isterim, ama bu arada çatışma devam ediyor” dedi.Trump ayrıca, iki lider arasındaki ilişkilerin 'kusursuz olmadığını' vurgulayarak, “Göreceğiz. Putin ve Zelenskiy birlikte çalışabilecek mi, çalışamayacak mı. Biliyorsunuz, yağ ve sirke gibi; anlaşılır nedenlerden dolayı pek iyi anlaşamıyorlar. Ama göreceğiz” dedi.Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Putin ve Zelenskiy arasında henüz bir görüşme planlanmadığını, ancak Rus liderin gündem hazır olduğunda Trump'la görüşmeye açık olduğunu ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250822/trump-drujba-petrol-boru-hattina-yonelik-saldirilar-nedeniyle-ukraynaya-kizgin-1098772364.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/0e/1097883177_55:0:714:494_1920x0_80_0_0_035c08584d6ac308c5ccb7474e790104.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60

Trump: Putin ve Zelenskiy arasındaki görüşmede bulunmayı tercih etmiyorum

18:13 22.08.2025
© AP Photo / Evan VucciDonald Trump
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 22.08.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Abone ol
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy arasında olası bir görüşmeye katılmayı tercih etmediğini açıkladı.
Trump, Putin ve Zelenskiy arasındaki olası görüşmeye katılmayı tercih etmediğini duyurdu.
Trump, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Bakacağız, benim orada olmam gerekecek mi. Tercihim orada bulunmamak yönünde. Onların bir araya gelip bir sonuca varmalarını isterim, ama bu arada çatışma devam ediyor” dedi.
Trump ayrıca, iki lider arasındaki ilişkilerin 'kusursuz olmadığını' vurgulayarak, “Göreceğiz. Putin ve Zelenskiy birlikte çalışabilecek mi, çalışamayacak mı. Biliyorsunuz, yağ ve sirke gibi; anlaşılır nedenlerden dolayı pek iyi anlaşamıyorlar. Ama göreceğiz” dedi.
Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Putin ve Zelenskiy arasında henüz bir görüşme planlanmadığını, ancak Rus liderin gündem hazır olduğunda Trump'la görüşmeye açık olduğunu ifade etti.
ABD Başkanı Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 22.08.2025
UKRAYNA KRİZİ
Trump, Drujba petrol boru hattına yönelik saldırılar nedeniyle Ukrayna'ya kızgın
15:53
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала