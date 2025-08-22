https://anlatilaninotesi.com.tr/20250822/ticaret-bakani-bolat-enflasyonda-yil-sonunda-yuzde-20leri-konusacagiz-1098778646.html

Ticaret Bakanı Bolat: Enflasyonda yıl sonunda yüzde 20'leri konuşacağız

Siirt'i ziyaret eden Ticaret Bakanı Ömer Bolat kentteki çalışmalar hakkında brifing aldı. Daha sonra AK Parti İl Başkanlığı'nda düzenlenen etkinliğe katılan... 22.08.2025

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Siirt'i ziyaret ederek kentteki çalışmalar hakkında brifing aldı. AK Parti İl Başkanlığı'nda düzenlenen 'Türkiye Yüzyılı Buluşmaları' programına katılan Bakan Bolat, burada açıklamalarda bulundu. Bolat, konuşmasında Cumhur İttifakı olarak ülkenin her yerinde olduğu gibi Siirt’e de hizmet etmekten onur duyduklarını ifade ederek, siyasi istikrarın Türkiye’nin yoluna devam etmesini sağlayacağını söyledi. Terörsüz bir Türkiye hedefiyle milli birlik ve kardeşlik dayanışması içinde kaynakların ülkenin gelişmesine ve güçlenmesine harcanacağını vurguladı.Ekonomik hedeflere de değinen Bakan Bolat, ''Fahiş fiyatlarla ve enflasyonla mücadelede çok büyük bir çalışma içindeyiz. 2022'de, 2023'te artık 70-75'leri bulan enflasyon oranını 33'e çektik geçen ay. Daha da yüzde 27 küsur gerilettik enflasyon oranını. Daha da aşağılara ineceğiz. Sene sonunda 20'li rakamları konuşacağız. İnşallah gelecek yıl da 20'nin altını hedefleyeceğiz. İstikrar içinde büyümemizi hızlandıracağız'' dedi.

