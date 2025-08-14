Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, yılın 3'ücü Enflasyon Raporu’nu açıkladı. 2025 yılı için yüzde 24 hedefi korunurken, 2026 yılı için yüzde 16, 2027 yılı için de yüzde 9 oldu.