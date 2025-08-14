https://anlatilaninotesi.com.tr/20250814/merkez-bankasinin-yil-sonu-enflasyon-tahmini-aciklandi-1098586446.html
Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini açıklandı
Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini açıklandı
Sputnik Türkiye
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, yılın 3'ücü Enflasyon Raporu’nu açıkladı. 2025 yılı için yüzde 24 hedefi korunurken, 2026 yılı için... 14.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-14T11:05+0300
2025-08-14T11:05+0300
2025-08-14T11:08+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/i/logo/logo-social.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
merkez bankası
Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini açıklandı
11:05 14.08.2025 (güncellendi: 11:08 14.08.2025)
Ayrıntılar geliyor
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, yılın 3'ücü Enflasyon Raporu’nu açıkladı. 2025 yılı için yüzde 24 hedefi korunurken, 2026 yılı için yüzde 16, 2027 yılı için de yüzde 9 oldu.