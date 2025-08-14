Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250814/merkez-bankasinin-yil-sonu-enflasyon-tahmini-aciklandi-1098586446.html
Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini açıklandı
Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini açıklandı
Sputnik Türkiye
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, yılın 3'ücü Enflasyon Raporu’nu açıkladı. 2025 yılı için yüzde 24 hedefi korunurken, 2026 yılı için... 14.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-14T11:05+0300
2025-08-14T11:08+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/i/logo/logo-social.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
merkez bankası
merkez bankası

Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini açıklandı

11:05 14.08.2025 (güncellendi: 11:08 14.08.2025)
Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, yılın 3'ücü Enflasyon Raporu’nu açıkladı. 2025 yılı için yüzde 24 hedefi korunurken, 2026 yılı için yüzde 16, 2027 yılı için de yüzde 9 oldu.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала