Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250821/filistinli-yetkili-israil-filistin-halkini-gazze-seridinden-cikarmak-ve-hamasa-sartlarini-kabul-1098751947.html
Filistinli yetkili: İsrail, Filistin halkını Gazze Şeridi'nden çıkarmak ve Hamas’a şartlarını kabul ettirmek istiyor
Filistinli yetkili: İsrail, Filistin halkını Gazze Şeridi'nden çıkarmak ve Hamas’a şartlarını kabul ettirmek istiyor
Sputnik Türkiye
Filistin Ulusal Güvenlik Enstitüsü Direktörü El Şuruf, İsrail'in Gazze Şeridi'ni kuşatmak istediğini ve bunun temel amacının Filistin halkını oradan çıkarmak... 21.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-21T18:00+0300
2025-08-21T18:00+0300
dünya
i̇srail
gazze
gazze şeridi
tel aviv
filistin
ortadoğu
hamas
sputnik
benyamin netanyahu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/11/1097958628_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_53b4635fbad67f1cee5e291c9e3e987b.jpg
Filistin Ulusal Güvenlik Enstitüsü Direktörü Habis El Şuruf, Sputnik'e demecinde İsrail'in bölgedeki politikalarını ve Washington'un Tel Aviv'i etkileme yeteneklerini değerlendirdi.El Şuruf, “İsrail, Gazze Şeridi'ni dört bir yandan kuşatmak istiyor ve bunun temel amacı Filistin halkını oradan çıkarmak ve ardından Hamas hareketine İsrail’in şartlarını kabul etmesi için baskı yapmak. Bu operasyonlar aşırı sağcı hükümeti, özellikle de Ben Gvir'i memnun etmek için gerçekleştiriliyor” açıklamasında bulundu.‘İsrail’in şu anda kendini varoluşsal bir savaş içinde gördüğünü ve karşı karşıya kaldığı her türlü tehdidi yok etmek istediğini’ dile getiren el Şuruf, sözlerini şöyle sürdürdü:El Şuruf, ‘(Benyamin) Netanyahu’nun zor bir durumda olduğunu, ya hükümetine boyun eğip savaşa gitmesi, ya da ateşkes talep eden İsrail sokağına boyun eğmesi’ gerekeceğini vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250820/israil-gazze-sehrine-planlanan-saldirinin-ilk-asamasina-gecildi-1098728959.html
i̇srail
gazze
gazze şeridi
tel aviv
filistin
abd
washington
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/11/1097958628_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_cfad5c7df6417157c33ef0d4d0b16dc3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
i̇srail, gazze, gazze şeridi, tel aviv, filistin, ortadoğu, hamas, sputnik, benyamin netanyahu, donald trump, abd, washington
i̇srail, gazze, gazze şeridi, tel aviv, filistin, ortadoğu, hamas, sputnik, benyamin netanyahu, donald trump, abd, washington

Filistinli yetkili: İsrail, Filistin halkını Gazze Şeridi'nden çıkarmak ve Hamas’a şartlarını kabul ettirmek istiyor

18:00 21.08.2025
© AA / İzettin KasımGenelkurmay Başkanlığı binası
Genelkurmay Başkanlığı binası - Sputnik Türkiye, 1920, 21.08.2025
© AA / İzettin Kasım
Abone ol
Filistin Ulusal Güvenlik Enstitüsü Direktörü El Şuruf, İsrail'in Gazze Şeridi'ni kuşatmak istediğini ve bunun temel amacının Filistin halkını oradan çıkarmak ve ardından Hamas hareketine İsrail’in şartlarını kabul etmesi için baskı yapmak olduğunu belirtti.
Filistin Ulusal Güvenlik Enstitüsü Direktörü Habis El Şuruf, Sputnik'e demecinde İsrail'in bölgedeki politikalarını ve Washington'un Tel Aviv'i etkileme yeteneklerini değerlendirdi.
El Şuruf, “İsrail, Gazze Şeridi'ni dört bir yandan kuşatmak istiyor ve bunun temel amacı Filistin halkını oradan çıkarmak ve ardından Hamas hareketine İsrail’in şartlarını kabul etmesi için baskı yapmak. Bu operasyonlar aşırı sağcı hükümeti, özellikle de Ben Gvir'i memnun etmek için gerçekleştiriliyor” açıklamasında bulundu.
‘İsrail’in şu anda kendini varoluşsal bir savaş içinde gördüğünü ve karşı karşıya kaldığı her türlü tehdidi yok etmek istediğini’ dile getiren el Şuruf, sözlerini şöyle sürdürdü:

(Donald) Trump tam teşekküllü bir anlaşma yapmak istiyor, bu nedenle İsrail'in Hamas ve arabulucular üzerinde askeri baskısı var.

El Şuruf, ‘(Benyamin) Netanyahu’nun zor bir durumda olduğunu, ya hükümetine boyun eğip savaşa gitmesi, ya da ateşkes talep eden İsrail sokağına boyun eğmesi’ gerekeceğini vurguladı.
İsrail ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 20.08.2025
DÜNYA
İsrail: Gazze Şehri’ne planlanan saldırının ilk aşamasına geçildi
Dün, 19:56
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала