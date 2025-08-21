https://anlatilaninotesi.com.tr/20250821/filistinli-yetkili-israil-filistin-halkini-gazze-seridinden-cikarmak-ve-hamasa-sartlarini-kabul-1098751947.html
Filistinli yetkili: İsrail, Filistin halkını Gazze Şeridi'nden çıkarmak ve Hamas’a şartlarını kabul ettirmek istiyor
Filistinli yetkili: İsrail, Filistin halkını Gazze Şeridi'nden çıkarmak ve Hamas’a şartlarını kabul ettirmek istiyor
Sputnik Türkiye
Filistin Ulusal Güvenlik Enstitüsü Direktörü El Şuruf, İsrail'in Gazze Şeridi'ni kuşatmak istediğini ve bunun temel amacının Filistin halkını oradan çıkarmak... 21.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-21T18:00+0300
2025-08-21T18:00+0300
2025-08-21T18:00+0300
dünya
i̇srail
gazze
gazze şeridi
tel aviv
filistin
ortadoğu
hamas
sputnik
benyamin netanyahu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/11/1097958628_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_53b4635fbad67f1cee5e291c9e3e987b.jpg
Filistin Ulusal Güvenlik Enstitüsü Direktörü Habis El Şuruf, Sputnik'e demecinde İsrail'in bölgedeki politikalarını ve Washington'un Tel Aviv'i etkileme yeteneklerini değerlendirdi.El Şuruf, “İsrail, Gazze Şeridi'ni dört bir yandan kuşatmak istiyor ve bunun temel amacı Filistin halkını oradan çıkarmak ve ardından Hamas hareketine İsrail’in şartlarını kabul etmesi için baskı yapmak. Bu operasyonlar aşırı sağcı hükümeti, özellikle de Ben Gvir'i memnun etmek için gerçekleştiriliyor” açıklamasında bulundu.‘İsrail’in şu anda kendini varoluşsal bir savaş içinde gördüğünü ve karşı karşıya kaldığı her türlü tehdidi yok etmek istediğini’ dile getiren el Şuruf, sözlerini şöyle sürdürdü:El Şuruf, ‘(Benyamin) Netanyahu’nun zor bir durumda olduğunu, ya hükümetine boyun eğip savaşa gitmesi, ya da ateşkes talep eden İsrail sokağına boyun eğmesi’ gerekeceğini vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250820/israil-gazze-sehrine-planlanan-saldirinin-ilk-asamasina-gecildi-1098728959.html
i̇srail
gazze
gazze şeridi
tel aviv
filistin
abd
washington
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/11/1097958628_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_cfad5c7df6417157c33ef0d4d0b16dc3.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
i̇srail, gazze, gazze şeridi, tel aviv, filistin, ortadoğu, hamas, sputnik, benyamin netanyahu, donald trump, abd, washington
i̇srail, gazze, gazze şeridi, tel aviv, filistin, ortadoğu, hamas, sputnik, benyamin netanyahu, donald trump, abd, washington
Filistinli yetkili: İsrail, Filistin halkını Gazze Şeridi'nden çıkarmak ve Hamas’a şartlarını kabul ettirmek istiyor
Filistin Ulusal Güvenlik Enstitüsü Direktörü El Şuruf, İsrail'in Gazze Şeridi'ni kuşatmak istediğini ve bunun temel amacının Filistin halkını oradan çıkarmak ve ardından Hamas hareketine İsrail’in şartlarını kabul etmesi için baskı yapmak olduğunu belirtti.
Filistin Ulusal Güvenlik Enstitüsü Direktörü Habis El Şuruf, Sputnik'e demecinde İsrail'in bölgedeki politikalarını ve Washington'un Tel Aviv'i etkileme yeteneklerini değerlendirdi.
El Şuruf, “İsrail, Gazze Şeridi'ni dört bir yandan kuşatmak istiyor ve bunun temel amacı Filistin halkını oradan çıkarmak ve ardından Hamas hareketine İsrail’in şartlarını kabul etmesi için baskı yapmak. Bu operasyonlar aşırı sağcı hükümeti, özellikle de Ben Gvir'i memnun etmek için gerçekleştiriliyor” açıklamasında bulundu.
‘İsrail’in şu anda kendini varoluşsal bir savaş içinde gördüğünü ve karşı karşıya kaldığı her türlü tehdidi yok etmek istediğini’ dile getiren el Şuruf, sözlerini şöyle sürdürdü:
(Donald) Trump tam teşekküllü bir anlaşma yapmak istiyor, bu nedenle İsrail'in Hamas ve arabulucular üzerinde askeri baskısı var.
El Şuruf, ‘(Benyamin) Netanyahu’nun zor bir durumda olduğunu, ya hükümetine boyun eğip savaşa gitmesi, ya da ateşkes talep eden İsrail sokağına boyun eğmesi’ gerekeceğini vurguladı.