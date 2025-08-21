https://anlatilaninotesi.com.tr/20250821/filistinli-yetkili-israil-filistin-halkini-gazze-seridinden-cikarmak-ve-hamasa-sartlarini-kabul-1098751947.html

Filistinli yetkili: İsrail, Filistin halkını Gazze Şeridi'nden çıkarmak ve Hamas’a şartlarını kabul ettirmek istiyor

Filistinli yetkili: İsrail, Filistin halkını Gazze Şeridi'nden çıkarmak ve Hamas’a şartlarını kabul ettirmek istiyor

Sputnik Türkiye

Filistin Ulusal Güvenlik Enstitüsü Direktörü El Şuruf, İsrail'in Gazze Şeridi'ni kuşatmak istediğini ve bunun temel amacının Filistin halkını oradan çıkarmak... 21.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-21T18:00+0300

2025-08-21T18:00+0300

2025-08-21T18:00+0300

dünya

i̇srail

gazze

gazze şeridi

tel aviv

filistin

ortadoğu

hamas

sputnik

benyamin netanyahu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/11/1097958628_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_53b4635fbad67f1cee5e291c9e3e987b.jpg

Filistin Ulusal Güvenlik Enstitüsü Direktörü Habis El Şuruf, Sputnik'e demecinde İsrail'in bölgedeki politikalarını ve Washington'un Tel Aviv'i etkileme yeteneklerini değerlendirdi.El Şuruf, “İsrail, Gazze Şeridi'ni dört bir yandan kuşatmak istiyor ve bunun temel amacı Filistin halkını oradan çıkarmak ve ardından Hamas hareketine İsrail’in şartlarını kabul etmesi için baskı yapmak. Bu operasyonlar aşırı sağcı hükümeti, özellikle de Ben Gvir'i memnun etmek için gerçekleştiriliyor” açıklamasında bulundu.‘İsrail’in şu anda kendini varoluşsal bir savaş içinde gördüğünü ve karşı karşıya kaldığı her türlü tehdidi yok etmek istediğini’ dile getiren el Şuruf, sözlerini şöyle sürdürdü:El Şuruf, ‘(Benyamin) Netanyahu’nun zor bir durumda olduğunu, ya hükümetine boyun eğip savaşa gitmesi, ya da ateşkes talep eden İsrail sokağına boyun eğmesi’ gerekeceğini vurguladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250820/israil-gazze-sehrine-planlanan-saldirinin-ilk-asamasina-gecildi-1098728959.html

i̇srail

gazze

gazze şeridi

tel aviv

filistin

abd

washington

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇srail, gazze, gazze şeridi, tel aviv, filistin, ortadoğu, hamas, sputnik, benyamin netanyahu, donald trump, abd, washington