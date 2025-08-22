Türkiye
Dolarda 5 ay sonra ilk: 41 lirayı aştı
Dolarda 5 ay sonra ilk: 41 lirayı aştı
Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 41,0120 seviyesinden işlem görüyor.
Dolar mart ayındaki sıçramasının ardından bugün ilk kez 41 lirayı aştı.Dolar ne kadar? Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 41,0120 seviyesinden işlem görüyor.Dün dar bantta hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının hemen üzerinde 40,9320'den tamamlamıştı.Dolar 22 Ağustos Dolar/TL, bugün saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde, 41,0120'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 azalışla 47,5630'dan, sterlin/TL de yatay seyirle 55,0410'dan satılıyor.Dolar endeksi yüzde 0,2 artışla 98,8 seviyesinde bulunuyor.
10:07 22.08.2025 (güncellendi: 10:09 22.08.2025)
Dolar mart ayındaki sıçramasının ardından bugün ilk kez 41 lirayı aştı.

Dolar ne kadar?

Dün dar bantta hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının hemen üzerinde 40,9320'den tamamlamıştı.

Dolar 22 Ağustos

Dolar/TL, bugün saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde, 41,0120'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 azalışla 47,5630'dan, sterlin/TL de yatay seyirle 55,0410'dan satılıyor.
Dolar endeksi yüzde 0,2 artışla 98,8 seviyesinde bulunuyor.
