https://anlatilaninotesi.com.tr/20250822/dolarda-5-ay-sonra-ilk-41-lirayi-asti-1098760655.html
Dolarda 5 ay sonra ilk: 41 lirayı aştı
Dolarda 5 ay sonra ilk: 41 lirayı aştı
Sputnik Türkiye
Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 41,0120 seviyesinden işlem görüyor. 22.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-22T10:07+0300
2025-08-22T10:07+0300
2025-08-22T10:09+0300
ekonomi̇
dolar
dolar/tl
euro
euro/tl
türk lirası
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/11/1089344811_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_17883a1c9db49295aea24785297f9071.jpg
Dolar mart ayındaki sıçramasının ardından bugün ilk kez 41 lirayı aştı.Dolar ne kadar? Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 41,0120 seviyesinden işlem görüyor.Dün dar bantta hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının hemen üzerinde 40,9320'den tamamlamıştı.Dolar 22 Ağustos Dolar/TL, bugün saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde, 41,0120'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 azalışla 47,5630'dan, sterlin/TL de yatay seyirle 55,0410'dan satılıyor.Dolar endeksi yüzde 0,2 artışla 98,8 seviyesinde bulunuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250821/borsa-istanbuldan-tarihi-rekor-1098748690.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/11/1089344811_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_61224cc1a36042ab16e35c7aadebdd08.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
dolar, dolar kuru, dolar ne kadar, dolar kaç tl, dolar 41 lira, dolar tl, dolar fiyatı, dolar yükseldi mi, serbest piyasada dolar, güncel dolar kuru, dolar son durum, dolar grafiği, dolar yorumları, dolar tahmini, dolar bugün kaç tl, dolar alış satış, dolar 5 ay sonra 41 lira, dolar rekor, dolar haberleri
dolar, dolar kuru, dolar ne kadar, dolar kaç tl, dolar 41 lira, dolar tl, dolar fiyatı, dolar yükseldi mi, serbest piyasada dolar, güncel dolar kuru, dolar son durum, dolar grafiği, dolar yorumları, dolar tahmini, dolar bugün kaç tl, dolar alış satış, dolar 5 ay sonra 41 lira, dolar rekor, dolar haberleri
Dolarda 5 ay sonra ilk: 41 lirayı aştı
10:07 22.08.2025 (güncellendi: 10:09 22.08.2025)
Ayrıntılar geliyor
Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 41,0120 seviyesinden işlem görüyor.
Dolar mart ayındaki sıçramasının ardından bugün ilk kez 41 lirayı aştı.
Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 41,0120 seviyesinden işlem görüyor.
Dün dar bantta hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının hemen üzerinde 40,9320'den tamamlamıştı.
Dolar/TL, bugün saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde, 41,0120'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 azalışla 47,5630'dan, sterlin/TL de yatay seyirle 55,0410'dan satılıyor.
Dolar endeksi yüzde 0,2 artışla 98,8 seviyesinde bulunuyor.