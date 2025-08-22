https://anlatilaninotesi.com.tr/20250822/dolarda-5-ay-sonra-ilk-41-lirayi-asti-1098760655.html

Dolarda 5 ay sonra ilk: 41 lirayı aştı

Dolarda 5 ay sonra ilk: 41 lirayı aştı

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 41,0120 seviyesinden işlem görüyor. 22.08.2025

Dolar mart ayındaki sıçramasının ardından bugün ilk kez 41 lirayı aştı.Dolar ne kadar? Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 41,0120 seviyesinden işlem görüyor.Dün dar bantta hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının hemen üzerinde 40,9320'den tamamlamıştı.Dolar 22 Ağustos Dolar/TL, bugün saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde, 41,0120'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 azalışla 47,5630'dan, sterlin/TL de yatay seyirle 55,0410'dan satılıyor.Dolar endeksi yüzde 0,2 artışla 98,8 seviyesinde bulunuyor.

