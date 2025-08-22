https://anlatilaninotesi.com.tr/20250822/sri-lankanin-eski-cumhurbaskani-yolsuzluk-sorusturmasi-kapsaminda-tutuklandi-1098771300.html

Sri Lanka'nın eski cumhurbaşkanı yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklandı

Sri Lanka'nın eski cumhurbaşkanı yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklandı

Sri Lanka'da 2022-2024 yılları arasında cumhurbaşkanlığı yapan Ranil Wickremesinghe, hakkında açılan soruşturma kapsamında tutuklandı.

Sri Lanka'nın eski cumhurbaşkanı Ranil Wickremesinghe, devlet fonlarını usulsüz kullandığı gerekçesiyle tutuklandı. Yetkililer, suçlamaların Wickremesinghe'nin cumhurbaşkanlığı döneminde yaptığı yurt dışı seyahatlerle bağlantılı olduğunu açıkladı.76 yaşındaki Ranil Wickremesinghe, 2022 ila 2024 yılları arasında görev yapmış ve ülkenin en büyük ekonomik krizinden çıkışında kritik bir rol oynamıştı. Hakkında açılan soruşturmaya göre, görev süresince yaptığı 23 yurt dışı gezisinin maliyeti 600 milyon Sri Lanka rupisini (yaklaşık 2 milyon dolar) buldu.Cuma günü, başkent Kolombo'daki mahkemeye çıkarılan eski cumhurbaşkanı hakkındaki soruşturmaları reddetti. Wickremesinghe'nin özellikle 2023'te Küba'da düzenlenen G77 Zirvesi dönüşünde İngiltere'de yaptığı özel ziyaretin kamu fonlarıyla karşılandığı iddia ediliyor.Ülkenin tutuklanan ilk eski cumhurbaşkanı olarak tarihe geçen Wickremesinghe, daha önce altı kez başbakanlık yapmıştı. 2022'de Gotabaya Rajapaksa’nın istifasının ardından cumhurbaşkanı seçilmişti. Ancak 2024 seçimlerinde görevi Anura Kumara Dissanayake’ye devretmişti.

