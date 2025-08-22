https://anlatilaninotesi.com.tr/20250822/son-noktayi-resmi-olarak-koydu-dursun-ozbekten-baris-alper-yilmaz-aciklamasi-geldi-1098763387.html

Son noktayı resmi olarak koydu: Dursun Özbek’ten Barış Alper Yılmaz açıklaması geldi

Son noktayı resmi olarak koydu: Dursun Özbek’ten Barış Alper Yılmaz açıklaması geldi

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, adı NEOM ile anılan Barış Alper Yılmaz transferi hakkında konuştu. Özbek, “Avrupa’da hedeflerimiz var, mevcut kadroyu koruyup... 22.08.2025, Sputnik Türkiye

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, milli futbolcu Barış Alper Yılmaz’ın NEOM’a transfer olacağı yönündeki iddiaları değerlendirdi. Özbek, transfer döneminde önceliklerinin kadroyu korumak ve eksik bölgelere takviye yapmak olduğunu vurguladı.“Kompozisyonu bozmayı uygun bulmuyorum”Barış Alper’in transferine dair soruya Özbek şu yanıtı verdi:“Özellikle bu dönemde Avrupa’da koyduğumuz hedefler var. Takımı muhafaza etmek ve eksik bölgemize takviyeler yapmak planlamasıyla yeni sezona girdik. Hal böyleyken başarılı olmuş takımın kompozisyonunu bozmayı uygun bulmuyorum.”“Osimhen ve Leroy Sane ile başladık”Özbek, sezon öncesi transfer planlamalarına da değindi:“Hedefimize göre önce Victor Osimhen transferiyle sezona başladık. İkinci olarak Leroy Sane’yi kadromuza kattık. Planlamamız çerçevesinde nokta transferlerin peşinde koşuyoruz. Hedefimiz Avrupa’da başarılı bir sezon geçirmek ve taraftarların talebine cevap vermek.”

