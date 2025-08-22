https://anlatilaninotesi.com.tr/20250822/silide-75-buyuklugunde-deprem-oldu-tsunami-alarmi-verildi-1098759016.html
Şili'de 7,5 büyüklüğünde deprem oldu: Tsunami alarmı verildi
Şili'de 7,5 büyüklüğünde deprem oldu: Tsunami alarmı verildi
Sputnik Türkiye
Güney Amerika ülkesi Şili'nin güneyinde 7,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 22.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-22T08:10+0300
2025-08-22T08:10+0300
2025-08-22T08:10+0300
son depremler
şili
deprem
tsunami
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/19/1095671955_0:279:2650:1770_1920x0_80_0_0_920bf12d9f1969ebcd36047e57ac816b.png
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Şili Antarktika Yarımadası açıklarındaki Drake Geçidi olduğunu duyurdu.Yerin yaklaşık 10,8 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Arjantin ve Şili'nin birçok kentinde hissedildi.Tsunami alarmı verildiŞili Donanması Hidrografi ve Oşinografi Servisi'nin (SHOA), depremin ardından tsunami alarmı verdiği açıklandı.SHOA, sahil bölgeleri, kayalık kıyılar, sulak alanlar, haliçler, nehir ağızları, kıyı şeritleri, yaya yolları, marinalar, kıyı yolları, balıkçı barınakları, limanlar ve iskelelerin boşaltılması talimatı verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250821/depremde-cekmeyen-hatlar-icin-harekete-gecildi-bakanlik-japonya-formulu-icin-operatorlere-talimat-1098743704.html
şili
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/19/1095671955_0:30:2650:2018_1920x0_80_0_0_70ca0399cfa9822977b26f7cdf7d7926.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
şili, deprem, tsunami
Şili'de 7,5 büyüklüğünde deprem oldu: Tsunami alarmı verildi
Güney Amerika ülkesi Şili'nin güneyinde 7,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Şili Antarktika Yarımadası açıklarındaki Drake Geçidi olduğunu duyurdu.
Yerin yaklaşık 10,8 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Arjantin ve Şili'nin birçok kentinde hissedildi.
Şili Donanması Hidrografi ve Oşinografi Servisi'nin (SHOA), depremin ardından tsunami alarmı verdiği açıklandı.
SHOA, sahil bölgeleri, kayalık kıyılar, sulak alanlar, haliçler, nehir ağızları, kıyı şeritleri, yaya yolları, marinalar, kıyı yolları, balıkçı barınakları, limanlar ve iskelelerin boşaltılması talimatı verdi.