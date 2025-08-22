Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2024
SON DEPREMLER
Son depremler. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu?
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250822/silide-75-buyuklugunde-deprem-oldu-tsunami-alarmi-verildi-1098759016.html
Şili'de 7,5 büyüklüğünde deprem oldu: Tsunami alarmı verildi
Şili'de 7,5 büyüklüğünde deprem oldu: Tsunami alarmı verildi
Sputnik Türkiye
Güney Amerika ülkesi Şili'nin güneyinde 7,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 22.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-22T08:10+0300
2025-08-22T08:10+0300
son depremler
şili
deprem
tsunami
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/19/1095671955_0:279:2650:1770_1920x0_80_0_0_920bf12d9f1969ebcd36047e57ac816b.png
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Şili Antarktika Yarımadası açıklarındaki Drake Geçidi olduğunu duyurdu.Yerin yaklaşık 10,8 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Arjantin ve Şili'nin birçok kentinde hissedildi.Tsunami alarmı verildiŞili Donanması Hidrografi ve Oşinografi Servisi'nin (SHOA), depremin ardından tsunami alarmı verdiği açıklandı.SHOA, sahil bölgeleri, kayalık kıyılar, sulak alanlar, haliçler, nehir ağızları, kıyı şeritleri, yaya yolları, marinalar, kıyı yolları, balıkçı barınakları, limanlar ve iskelelerin boşaltılması talimatı verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250821/depremde-cekmeyen-hatlar-icin-harekete-gecildi-bakanlik-japonya-formulu-icin-operatorlere-talimat-1098743704.html
şili
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/19/1095671955_0:30:2650:2018_1920x0_80_0_0_70ca0399cfa9822977b26f7cdf7d7926.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
şili, deprem, tsunami
şili, deprem, tsunami

Şili'de 7,5 büyüklüğünde deprem oldu: Tsunami alarmı verildi

08:10 22.08.2025
© Fotoğrafdeprem
deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 22.08.2025
© Fotoğraf
Abone ol
Güney Amerika ülkesi Şili'nin güneyinde 7,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Şili Antarktika Yarımadası açıklarındaki Drake Geçidi olduğunu duyurdu.
Yerin yaklaşık 10,8 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Arjantin ve Şili'nin birçok kentinde hissedildi.

Tsunami alarmı verildi

Şili Donanması Hidrografi ve Oşinografi Servisi'nin (SHOA), depremin ardından tsunami alarmı verdiği açıklandı.
SHOA, sahil bölgeleri, kayalık kıyılar, sulak alanlar, haliçler, nehir ağızları, kıyı şeritleri, yaya yolları, marinalar, kıyı yolları, balıkçı barınakları, limanlar ve iskelelerin boşaltılması talimatı verdi.
Telefon - Sputnik Türkiye, 1920, 21.08.2025
TÜRKİYE
Depremde çekmeyen hatlar için harekete geçildi: Bakanlık 'Japonya' formülü için operatörlere talimat gönderdi
Dün, 12:19
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала