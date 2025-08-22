https://anlatilaninotesi.com.tr/20250822/silide-75-buyuklugunde-deprem-oldu-tsunami-alarmi-verildi-1098759016.html

Şili'de 7,5 büyüklüğünde deprem oldu: Tsunami alarmı verildi

Şili'de 7,5 büyüklüğünde deprem oldu: Tsunami alarmı verildi

Güney Amerika ülkesi Şili'nin güneyinde 7,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 22.08.2025, Sputnik Türkiye

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Şili Antarktika Yarımadası açıklarındaki Drake Geçidi olduğunu duyurdu.Yerin yaklaşık 10,8 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Arjantin ve Şili'nin birçok kentinde hissedildi.Tsunami alarmı verildiŞili Donanması Hidrografi ve Oşinografi Servisi'nin (SHOA), depremin ardından tsunami alarmı verdiği açıklandı.SHOA, sahil bölgeleri, kayalık kıyılar, sulak alanlar, haliçler, nehir ağızları, kıyı şeritleri, yaya yolları, marinalar, kıyı yolları, balıkçı barınakları, limanlar ve iskelelerin boşaltılması talimatı verdi.

