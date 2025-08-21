https://anlatilaninotesi.com.tr/20250821/depremde-cekmeyen-hatlar-icin-harekete-gecildi-bakanlik-japonya-formulu-icin-operatorlere-talimat-1098743704.html
Depremde çekmeyen hatlar için harekete geçildi: Bakanlık 'Japonya' formülü için operatörlere talimat gönderdi
Depremde en çok şikayet edilen telefon operatörleri için harekete geçen Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, operatörlere talimat gönderdi. Bakanlık Japonya'da... 21.08.2025, Sputnik Türkiye
Türkiye'de yaşanan Kahramanmaraş merkezli büyük depremle birlikte gündem olan 'ulaşılamayan operatör' sorununa çare aranıyor. İstanbul'da yaşanan 23 Nisan'daki depremde yaşanan sorunla ilgili harekete geçen Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 'Japonya modeli'ni araştırıyor. Peki Japonya modeli nedir?23 Nisan'daki İstanbul depreminde çalışmadı, herkes isyan ettiİstanbul ve çevre illerde korku yaratan 23 Nisan'daki depremde 52 milyon insan aynı anda telefonlara sarılınca iletişim hatlarında 10 dakikalık bir kesinti yaşanmıştı. Birçok kişi sevdiklerine ulaşamayınca isyan ederken Bakanlık çözüm için arayışa girdi. NTV'nin haberine göre, Bakan Abdulkadir Uraloğu operatörlere depreme özel hizmet için talimat verdi.Japonya modeli araştırılıyor. Japonya modeli nedir?Olası krizlerin önüne geçmek ve haberleşmenin aksamaması için birçok alternatif tedbir üzerinde duruluyor. Japonya'da uygulanan formül de bunlardan biri. Buna göre; herkes telefonuna "Ben iyiyim ve şuradayım." mesajı bırakabilecek. Arayanlar bu mesajı dinleyip telefonu kapatacak. Böylece hatlara bir anda yüklenmenin önüne geçilecek.
