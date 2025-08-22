https://anlatilaninotesi.com.tr/20250822/samsunspor-panathinaikosa-2-1-yenildi-turkiyede-zor-bir-mac-bizi-bekliyor-1098756053.html

Samsunspor Panathinaikos'a 2-1 yenildi: 'Türkiye'de zor bir maç bizi bekliyor'

Samsunspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'a 2-1 yenildi.Atina Olimpiyat Stadı'ndaki maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Panathinaikos teknik direktörü Rui Vitoria, rövanş maçıyla ilgili "Türkiye'de zor bir maç bizi bekliyor, bu kesin bir şey, Sonuçta takım buna uyum sağlamak zorunda. 1 haftamız var. Bugünkü maçı daha iyi analiz edeceğiz ve diğer maça hazır olacağız" ifadesini kullandı.Samsunspor'un bire birde çok iyi savunma yaptığını anlatan Vitoria şunları söyledi:Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis ise basına açıklamasında çok ilginç ve heyecanlı bir maç olduğunu dile getirdi. "Sonuç olarak uzun bir aradan sonra Avrupa'da boy gösterdik, o yüzden bu heyecanı anlayışla karşılıyorum" diyen Reis "İkinci yarıya daha iyi başladık ve korner sonrasında bir gol kazandık. Daha sonrasında topun bizde kaldığı sürede özgüvenli oynamaya devam ettik. Ama sonrası kolay olmadı. Korner sonrası 2 gol yedik. Hatalarımızdan elbette ders çıkarmamız gerekiyor. Sonuç bizim adımıza 'en iyi sonuç oldu' diyemem. Evimizde oynayacağımız karşılaşma olacak ve biz geri dönmeye çalışacağız. Kazanacağımız bir sonuç almaya çalışacağız" ifadesini kullandı.'Bana göre bu maçın favorisi Panathinaikos'tu'Reis, maçın favorisinin Panathinaikos olduğuna işaret ederek şunları ifade etti:

