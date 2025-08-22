https://anlatilaninotesi.com.tr/20250822/samsunspor-panathinaikosa-2-1-yenildi-turkiyede-zor-bir-mac-bizi-bekliyor-1098756053.html
Samsunspor Panathinaikos'a 2-1 yenildi: 'Türkiye'de zor bir maç bizi bekliyor'
Samsunspor Panathinaikos'a 2-1 yenildi: 'Türkiye'de zor bir maç bizi bekliyor'
22.08.2025
2025-08-22T00:54+0300
2025-08-22T00:54+0300
2025-08-22T00:55+0300
Samsunspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'a 2-1 yenildi.Atina Olimpiyat Stadı'ndaki maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Panathinaikos teknik direktörü Rui Vitoria, rövanş maçıyla ilgili "Türkiye'de zor bir maç bizi bekliyor, bu kesin bir şey, Sonuçta takım buna uyum sağlamak zorunda. 1 haftamız var. Bugünkü maçı daha iyi analiz edeceğiz ve diğer maça hazır olacağız" ifadesini kullandı.Samsunspor'un bire birde çok iyi savunma yaptığını anlatan Vitoria şunları söyledi:Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis ise basına açıklamasında çok ilginç ve heyecanlı bir maç olduğunu dile getirdi. "Sonuç olarak uzun bir aradan sonra Avrupa'da boy gösterdik, o yüzden bu heyecanı anlayışla karşılıyorum" diyen Reis "İkinci yarıya daha iyi başladık ve korner sonrasında bir gol kazandık. Daha sonrasında topun bizde kaldığı sürede özgüvenli oynamaya devam ettik. Ama sonrası kolay olmadı. Korner sonrası 2 gol yedik. Hatalarımızdan elbette ders çıkarmamız gerekiyor. Sonuç bizim adımıza 'en iyi sonuç oldu' diyemem. Evimizde oynayacağımız karşılaşma olacak ve biz geri dönmeye çalışacağız. Kazanacağımız bir sonuç almaya çalışacağız" ifadesini kullandı.'Bana göre bu maçın favorisi Panathinaikos'tu'Reis, maçın favorisinin Panathinaikos olduğuna işaret ederek şunları ifade etti:
Samsunspor Panathinaikos'a 2-1 yenildi: 'Türkiye'de zor bir maç bizi bekliyor'
00:54 22.08.2025 (güncellendi: 00:55 22.08.2025)
UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Samsunspor Panathinaikos'a 2-1 yenildi. Maçın ardından açıklama yapan Panathinaikos teknik direktörü Rui Vitoria, Türkiye'de kendilerini zor bir maçın beklediğini söyledi. Samsunspor'un teknik direktörü Reis "Hatalarımızdan elbette ders çıkarmamız gerekiyor" açıklamasında bulundu.
Samsunspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'a 2-1 yenildi.
Atina Olimpiyat Stadı'ndaki maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Panathinaikos teknik direktörü Rui Vitoria, rövanş maçıyla ilgili "Türkiye'de zor bir maç bizi bekliyor, bu kesin bir şey, Sonuçta takım buna uyum sağlamak zorunda. 1 haftamız var. Bugünkü maçı daha iyi analiz edeceğiz ve diğer maça hazır olacağız" ifadesini kullandı.
Samsunspor'un bire birde çok iyi savunma yaptığını anlatan Vitoria şunları söyledi:
"Bir hücum oyuncusu alarak daha çok ceza sahasına yakın olabildik. Diğer yandan Calabria'nin oyuna girmesiyle beraber sağ tarafı daha iyi kullanabildik, daha iyi hareket edebildik, daha iyi orta kesebildik, daha iyi pas kullandık. Bu şekilde hücumumuz daha da rahatladı. 1-0 gerideyken 2 topumuz direkten döndü. Ancak bir şekilde 2 gol bulabildik."
Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis ise basına açıklamasında çok ilginç ve heyecanlı bir maç olduğunu dile getirdi.
"Sonuç olarak uzun bir aradan sonra Avrupa'da boy gösterdik, o yüzden bu heyecanı anlayışla karşılıyorum" diyen Reis "İkinci yarıya daha iyi başladık ve korner sonrasında bir gol kazandık. Daha sonrasında topun bizde kaldığı sürede özgüvenli oynamaya devam ettik. Ama sonrası kolay olmadı. Korner sonrası 2 gol yedik. Hatalarımızdan elbette ders çıkarmamız gerekiyor. Sonuç bizim adımıza 'en iyi sonuç oldu' diyemem. Evimizde oynayacağımız karşılaşma olacak ve biz geri dönmeye çalışacağız. Kazanacağımız bir sonuç almaya çalışacağız" ifadesini kullandı.
'Bana göre bu maçın favorisi Panathinaikos'tu'
Reis, maçın favorisinin Panathinaikos olduğuna işaret ederek şunları ifade etti:
"Bana göre bu maçın favorisi Panathinaikos'tu çünkü Avrupa'da daha çok tecrübeleri var. Elbette ikinci maçta en iyisini yapacağız, bu skoru değiştirmeyi yönelik çabalarımız olacak. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Oynayacağımız ikinci bir karşılaşma olacak. Taraftarlarımıza ihtilacımız var. Skoru geri çevirmek için bir şansımız var halen. Taraftarlarımızın bize vereceği destekle birlikte rakibimizi baskı altına almamız gerekiyor. Sonuç olarak ikinci maç her şeye açık bir maç olacak."