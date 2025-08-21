Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250821/besiktas-isvicrede-avantaji-kacirdi-rovans-istanbula-kaldi-1098755562.html
Beşiktaş, İsviçre’de avantajı kaçırdı: Rövanş İstanbul'a kaldı
Beşiktaş, İsviçre’de avantajı kaçırdı: Rövanş İstanbul'a kaldı
Sputnik Türkiye
Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda karşılaştığı İsviçre temsilcisi Lausanne takımıyla 1-1 berabere kaldı. Rövanş karşılaşması... 21.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-21T23:34+0300
2025-08-21T23:34+0300
spor
i̇sviçre
beşiktaş
i̇stanbul
futbol
türkiye futbol federasyonu (tff)
futbol maçı
türkiye futbol federasyonu
i̇nönü
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/15/1098755388_0:193:3071:1920_1920x0_80_0_0_3daa124b5e42272f6ac05696ac3b178d.jpg
Beşiktaş, deplasmanda konuk olduğu Lausanne takımına karşı 1-1 berabere kalarak avantajı kaçırdı.Maça hızlı başlayan ev sahibi ekip, ilk dakikalarda Beşiktaş kalesinde tehlikeli pozisyonlar buldu ancak kaleci Ersin’in kritik kurtarışları golü engelledi. Siyah-beyazlılar, 31. dakikada Uduokhai’nin gördüğü sarı kartla gerilim yaşarken, 45. dakikada Rashica’nın golüyle 1-0 öne geçti ve soyunma odasına üstün girdi.İkinci yarıda tempo yükselirken, 67. dakikada Rashica ve 88. dakikada Abraham sarı kartla cezalandırıldı. 68. dakikada Jurasek’in yerine Serkan Emrecan oyuna dahil oldu. Lausanne, 83. dakikada Okoh’un golüyle skora denge getirdi. Kalan bölümde başka gol olmayınca mücadele 1-1 sona erdi. Rövanşın İstanbul'da oynanacağı mücadelede kazanan ekibin Konferans Ligi gruplarına kalma hakkını elde edeceği belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250820/sampiyonlar-liginde-fenerbahce-benficayla-0-0-berabere-kaldi-1098732017.html
i̇sviçre
i̇stanbul
i̇nönü
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/15/1098755388_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a1147d3173dcc23145a8cc4a8e342c13.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
i̇sviçre, beşiktaş, i̇stanbul, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), futbol maçı, türkiye futbol federasyonu, i̇nönü
i̇sviçre, beşiktaş, i̇stanbul, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), futbol maçı, türkiye futbol federasyonu, i̇nönü

Beşiktaş, İsviçre’de avantajı kaçırdı: Rövanş İstanbul'a kaldı

23:34 21.08.2025
© AA / Muhammed Enes YıldırımBeşiktaş
Beşiktaş - Sputnik Türkiye, 1920, 21.08.2025
© AA / Muhammed Enes Yıldırım
Abone ol
Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda karşılaştığı İsviçre temsilcisi Lausanne takımıyla 1-1 berabere kaldı. Rövanş karşılaşması İstanbul’da oynanacak ve turu geçen taraf Konferans Ligi gruplarına adını yazdıracak.
Beşiktaş, deplasmanda konuk olduğu Lausanne takımına karşı 1-1 berabere kalarak avantajı kaçırdı.
Maça hızlı başlayan ev sahibi ekip, ilk dakikalarda Beşiktaş kalesinde tehlikeli pozisyonlar buldu ancak kaleci Ersin’in kritik kurtarışları golü engelledi. Siyah-beyazlılar, 31. dakikada Uduokhai’nin gördüğü sarı kartla gerilim yaşarken, 45. dakikada Rashica’nın golüyle 1-0 öne geçti ve soyunma odasına üstün girdi.
İkinci yarıda tempo yükselirken, 67. dakikada Rashica ve 88. dakikada Abraham sarı kartla cezalandırıldı. 68. dakikada Jurasek’in yerine Serkan Emrecan oyuna dahil oldu. Lausanne, 83. dakikada Okoh’un golüyle skora denge getirdi.
Kalan bölümde başka gol olmayınca mücadele 1-1 sona erdi. Rövanşın İstanbul'da oynanacağı mücadelede kazanan ekibin Konferans Ligi gruplarına kalma hakkını elde edeceği belirtildi.
Fenerbahçe - Sputnik Türkiye, 1920, 20.08.2025
SPOR
Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe, Benfica'yla 0-0 berabere kaldı
Dün, 23:55
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала