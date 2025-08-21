https://anlatilaninotesi.com.tr/20250821/besiktas-isvicrede-avantaji-kacirdi-rovans-istanbula-kaldi-1098755562.html

Beşiktaş, İsviçre’de avantajı kaçırdı: Rövanş İstanbul'a kaldı

Beşiktaş, İsviçre'de avantajı kaçırdı: Rövanş İstanbul'a kaldı

21.08.2025

Beşiktaş, deplasmanda konuk olduğu Lausanne takımına karşı 1-1 berabere kalarak avantajı kaçırdı.Maça hızlı başlayan ev sahibi ekip, ilk dakikalarda Beşiktaş kalesinde tehlikeli pozisyonlar buldu ancak kaleci Ersin’in kritik kurtarışları golü engelledi. Siyah-beyazlılar, 31. dakikada Uduokhai’nin gördüğü sarı kartla gerilim yaşarken, 45. dakikada Rashica’nın golüyle 1-0 öne geçti ve soyunma odasına üstün girdi.İkinci yarıda tempo yükselirken, 67. dakikada Rashica ve 88. dakikada Abraham sarı kartla cezalandırıldı. 68. dakikada Jurasek’in yerine Serkan Emrecan oyuna dahil oldu. Lausanne, 83. dakikada Okoh’un golüyle skora denge getirdi. Kalan bölümde başka gol olmayınca mücadele 1-1 sona erdi. Rövanşın İstanbul'da oynanacağı mücadelede kazanan ekibin Konferans Ligi gruplarına kalma hakkını elde edeceği belirtildi.

