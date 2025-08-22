https://anlatilaninotesi.com.tr/20250822/rusya-ve-ozbekistan-disisleri-bakanlari-ikili-iliskileri-gorustu-1098778536.html
Rusya ve Özbekistan Dışişleri Bakanları ikili ilişkileri görüştü
Rusya ve Özbekistan Dışişleri Bakanları ikili ilişkileri görüştü
22.08.2025
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyar Saidov ile ikili ilişkiler, yaklaşan temaslar ve uluslararası platformlardaki işbirliği konularını görüştüklerini bildirdi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
Rusya ve Özbekistan Dışişleri Bakanları ikili ilişkileri görüştü
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyar Saidov ikili ilişkileri görüştü
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyar Saidov ile ikili ilişkiler, yaklaşan temaslar ve uluslararası platformlardaki işbirliği konularını görüştüklerini bildirdi.
Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
“22 Ağustos’ta Özbekistan tarafının girişimiyle Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Özbekistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Bahtiyar Saidov arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşti. İki ülkenin dışişleri bakanları, devlet başkanları arasındaki anlaşmalar ışığında ikili ilişkilerin geliştirilmesini, yaklaşan temasları ve ortak bölgemizde güven ve işbirliğinin güçlendirilmesi amacıyla uluslararası ve bölgesel platformlardaki ortak çabaları görüştüler.”