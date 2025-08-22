Türkiye
Lavrov, Venezuela yetkililerine destek verdi
Lavrov, Venezuela yetkililerine destek verdi
22.08.2025
Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Venezuela’nın İcra Başkan Yardımcısı Delcy Gomez'le yaptığı görüşmede, Venezuela yönetimine dayanışma gösterdi ve Karakas’ın ulusal egemenliğini koruma çabalarını desteklediğini belirttiği bildirildi. Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Açıklamada, görüşme sırasında tarafların Moskova ve Karakas arasındaki stratejik ortaklığı daha da güçlendirme konusundaki karşılıklı niyetlerini teyit ettikleri ve Birleşmiş Milletler Şartı’nın korunması çerçevesinde 'Dostlar Grubu' kapsamında küresel meselelerde işbirliği ve koordinasyonu artırma konusunda mutabık kaldıkları belirtildi.
Lavrov, Venezuela yetkililerine destek verdi

20:13 22.08.2025 (güncellendi: 20:14 22.08.2025)
© SputnikSergey Lavrov
© Sputnik
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Karakas’a ulusal egemenliğini koruma konusunda destek verdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Venezuela’nın İcra Başkan Yardımcısı Delcy Gomez'le yaptığı görüşmede, Venezuela yönetimine dayanışma gösterdi ve Karakas’ın ulusal egemenliğini koruma çabalarını desteklediğini belirttiği bildirildi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

22 Ağustos’ta Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti İcra Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez Gomez arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi. Sergey Lavrov, Venezuela yönetimine dayanışma göstermiş ve ulusal egemenliğin korunmasıyla kurumların istikrarının sağlanması konusundaki çabalarını kapsamlı şekilde desteklediğini teyit etmiştir. Bu destek, Karakas’a yönelik artan dış baskılar karşısında sağlanmaktadır.

Açıklamada, görüşme sırasında tarafların Moskova ve Karakas arasındaki stratejik ortaklığı daha da güçlendirme konusundaki karşılıklı niyetlerini teyit ettikleri ve Birleşmiş Milletler Şartı’nın korunması çerçevesinde 'Dostlar Grubu' kapsamında küresel meselelerde işbirliği ve koordinasyonu artırma konusunda mutabık kaldıkları belirtildi.
