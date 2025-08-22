https://anlatilaninotesi.com.tr/20250822/lavrov-venezuela-yetkililerine-destek-verdi-1098777719.html

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Karakas’a ulusal egemenliğini koruma konusunda destek verdi. 22.08.2025, Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Venezuela’nın İcra Başkan Yardımcısı Delcy Gomez'le yaptığı görüşmede, Venezuela yönetimine dayanışma gösterdi ve Karakas’ın ulusal egemenliğini koruma çabalarını desteklediğini belirttiği bildirildi. Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Açıklamada, görüşme sırasında tarafların Moskova ve Karakas arasındaki stratejik ortaklığı daha da güçlendirme konusundaki karşılıklı niyetlerini teyit ettikleri ve Birleşmiş Milletler Şartı’nın korunması çerçevesinde 'Dostlar Grubu' kapsamında küresel meselelerde işbirliği ve koordinasyonu artırma konusunda mutabık kaldıkları belirtildi.

