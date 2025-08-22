Türkiye
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250822/resmi-gazetede-duyuruldu-uyum-gorevlisi-atanacak-bahis-oyunu-faaliyetini-elektronik-ortamda-yuruten-1098761772.html
Resmi Gazete'de duyuruldu 'uyum görevlisi' atanacak: Bahis oyunu faaliyetini elektronik ortamda yürüten bayilere zorunlu
Resmi Gazete'de duyuruldu 'uyum görevlisi' atanacak: Bahis oyunu faaliyetini elektronik ortamda yürüten bayilere zorunlu
Hazine ve Maliye Bakanlığı, suç gelirleriyle mücadele kapsamında şans ve bahis oyunu faaliyetlerini elektronik ortamda yürüten bayilere uyum görevlisi atama zorunluluğu getirdi.
Suç gelirleriyle mücadele kapsamında yeni bir adım atılıyor. Sans ve bahis oyunu faaliyetlerini elektronik ortamda yürüten bayilere uyum görevlisi atama zorunluluğu getirildi.Uyum görevlisi atama zorunluluğuBakanlığın hazırladığı "Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, değişiklikle, suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi kapsamında bazı yükümlülere yönelik tedbirler artırıldı.Kalkınma ve yatırım bankaları da dahil edildiBuna göre, kalkınma ve yatırım bankalarının, sektörel nitelikleri dikkate alınarak uyum yükümlülük düzeyi artırıldı. Bu bankalar, uyum programı oluşturması gereken yükümlüler kapsamına dahil edildi.Şans ve bahis oyunu faaliyetlerini fiziki işyeri olmadan tamamen elektronik ortamda yürüten sanal ortam bayileri, uyum görevlisi atamakla yükümlü tutuldu.Ayrıca, uyum görevlisi ve yardımcısının atanması ile görevden ayrılmasında izlenmesi gereken prosedür ile bunların yetkilendirilme sürecine ilişkin düzenleme yapıldı. Mevcutta görev yapan kişilerin hak kaybı yaşamaması için geçiş süreci düzenlendi.Uyum görevlisi nedir?MASAK’a (Mali Suçları Araştırma Kurulu) göre bir uyum görevlisi, yürürlükteki kanun ve yönetmeliklerle getirilen yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak amacıyla istihdam edilen ve gerekli yetkiyle donatılmış kişidir.
10:40 22.08.2025
Hazine ve Maliye Bakanlığı, suç gelirleriyle mücadele kapsamında şans ve bahis oyunu faaliyetlerini elektronik ortamda yürüten bayilere uyum görevlisi atama zorunluluğu getirdi.
Suç gelirleriyle mücadele kapsamında yeni bir adım atılıyor. Sans ve bahis oyunu faaliyetlerini elektronik ortamda yürüten bayilere uyum görevlisi atama zorunluluğu getirildi.

Uyum görevlisi atama zorunluluğu

Bakanlığın hazırladığı "Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.
Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, değişiklikle, suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi kapsamında bazı yükümlülere yönelik tedbirler artırıldı.

Kalkınma ve yatırım bankaları da dahil edildi

Buna göre, kalkınma ve yatırım bankalarının, sektörel nitelikleri dikkate alınarak uyum yükümlülük düzeyi artırıldı. Bu bankalar, uyum programı oluşturması gereken yükümlüler kapsamına dahil edildi.
Şans ve bahis oyunu faaliyetlerini fiziki işyeri olmadan tamamen elektronik ortamda yürüten sanal ortam bayileri, uyum görevlisi atamakla yükümlü tutuldu.
Ayrıca, uyum görevlisi ve yardımcısının atanması ile görevden ayrılmasında izlenmesi gereken prosedür ile bunların yetkilendirilme sürecine ilişkin düzenleme yapıldı. Mevcutta görev yapan kişilerin hak kaybı yaşamaması için geçiş süreci düzenlendi.

Uyum görevlisi nedir?

MASAK’a (Mali Suçları Araştırma Kurulu) göre bir uyum görevlisi, yürürlükteki kanun ve yönetmeliklerle getirilen yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak amacıyla istihdam edilen ve gerekli yetkiyle donatılmış kişidir.
