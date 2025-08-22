https://anlatilaninotesi.com.tr/20250822/putin-nukleer-tesislerin-bulundugu-sarovu-ziyaret-ediyor-1098776889.html

Putin, nükleer tesislerin bulunduğu Sarov’u ziyaret ediyor

Putin, nükleer tesislerin bulunduğu Sarov’u ziyaret ediyor

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkenin nükleer silah kompleksinin önemli tesislerinden biri olan ve Rosatom’a bağlı Rus Federal Nükleer Merkezi’ni... 22.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-22T19:13+0300

2025-08-22T19:13+0300

2025-08-22T19:13+0300

dünya

rusya

vladimir putin

nükleer

tesis

nükleer tesis

askeri tesis

kimyasal tesis

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/0d/1097851221_0:0:702:395_1920x0_80_0_0_1eaf6849097ec96fc61e5f381568f56a.png

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rosatom’a bağlı Rus Federal Nükleer Merkezi’nin bulunduğu Sarov’u ziyaret ediyor.Putin’in Sarov programında, atom sektörü çalışanlarıyla görüşmeler yapmak, özel şehirlerdeki bilimsel ve eğitim altyapısına adanmış bir sergiyi incelemek ve Sovyetler Birliği’nin ilk atom bombasının baş tasarımcısı akademisyen Yuliya Hariton’un anıtına çiçek koymak yer alıyor. Ayrıca Başkan’ın Nizhniy Novgorod Valisi Gleb Nikitin'le bir araya gelmesi planlanıyor. Rusya lideri daha önce Sarov’u 2003, 2012, 2014, 2020 ve 2023 yıllarında çalışma ziyaretleri kapsamında ziyaret etmişti. Rusya Federal Nükleer Merkezi (Tüm Rusya Deneysel Fizik Araştırma Enstitüsü – RFYaTs-VNIIEF), Sovyet atom projesinin hayata geçirilmesi amacıyla 1946 yılında kuruldu. Enstitüde, Sovyetler Birliği’nin ilk yerli atom ve hidrojen bombaları geliştirilmiş, 1951’de Arzamas-16 (1995’ten itibaren Sarov) şehrinde 'RDS-1' adı verilen ilk atom bombasının seri üretimi başlatılmıştı. Günümüzde VNIIEF, Rusya’nın en büyük bilimsel ve teknik merkezlerinden biri olarak savunma, bilim ve ulusal ekonomi alanındaki görevlerini sürdürmekte ve nükleer silahlar alanındaki araştırma-geliştirme çalışmalarını yürütmeye devam ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250820/putin-vatanimiz-icin-guvenli-bir-nukleer-kalkan-olusturulmustur-1098730808.html

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, vladimir putin, nükleer, tesis, nükleer tesis, askeri tesis, kimyasal tesis