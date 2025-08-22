Putin, nükleer tesislerin bulunduğu Sarov’u ziyaret ediyor

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250822/putin-nukleer-tesislerin-bulundugu-sarovu-ziyaret-ediyor-1098776889.html
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rosatom’a bağlı Rus Federal Nükleer Merkezi’nin bulunduğu Sarov’u ziyaret ediyor.Putin’in Sarov programında, atom sektörü çalışanlarıyla görüşmeler yapmak, özel şehirlerdeki bilimsel ve eğitim altyapısına adanmış bir sergiyi incelemek ve Sovyetler Birliği’nin ilk atom bombasının baş tasarımcısı akademisyen Yuliya Hariton’un anıtına çiçek koymak yer alıyor. Ayrıca Başkan’ın Nizhniy Novgorod Valisi Gleb Nikitin'le bir araya gelmesi planlanıyor. Rusya lideri daha önce Sarov’u 2003, 2012, 2014, 2020 ve 2023 yıllarında çalışma ziyaretleri kapsamında ziyaret etmişti. Rusya Federal Nükleer Merkezi (Tüm Rusya Deneysel Fizik Araştırma Enstitüsü – RFYaTs-VNIIEF), Sovyet atom projesinin hayata geçirilmesi amacıyla 1946 yılında kuruldu. Enstitüde, Sovyetler Birliği’nin ilk yerli atom ve hidrojen bombaları geliştirilmiş, 1951’de Arzamas-16 (1995’ten itibaren Sarov) şehrinde 'RDS-1' adı verilen ilk atom bombasının seri üretimi başlatılmıştı. Günümüzde VNIIEF, Rusya’nın en büyük bilimsel ve teknik merkezlerinden biri olarak savunma, bilim ve ulusal ekonomi alanındaki görevlerini sürdürmekte ve nükleer silahlar alanındaki araştırma-geliştirme çalışmalarını yürütmeye devam ediyor.
