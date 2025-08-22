https://anlatilaninotesi.com.tr/20250822/otelde-korkunc-olay-hollanda-vatandasi-iki-cocuk-olu-bulundu-1098775306.html
Otelde korkunç olay: Hollanda vatandaşı iki çocuk ölü bulundu
22.08.2025
Turistlik amaçlı İstanbul'a gelen Hollandalı bir ailenin Muhabbet Yazdani (15) ve Muhammet Jamil Yusuf (17) isimli iki çocukları otelde ölü bulundu. Çocukların ölümüyle ilgili zehirlenme şüphesi üzerinde durulurken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Hollandalı aile, İstanbul’da konaklamak için Fatih Beyazıt Hamam Sokak’ta bulunan bir oteli tercih etti. Baba Rashid Mohammed Ajoeb, çocuklarıyla birlikte dün İstanbul’u gezdikten sonra gece saatlerinde otellerine döndü.Baba öldüklerini sabah anladıOtel çalışanları sabah saatlerinde babanın çığlıkları üzerine odaya girdiğinde 2 çocuğu yerde hareketsiz buldu.İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Muhabbet Yazdani ve Muhammet Jamil Yusuf’un hayatını kaybettiğini belirlerken, baba Rashid Mohammed Ajoeb ambulansla hastaneye kaldırıldı.Zehirlenme şüphesi üzerinde duruluyorÇocukların ölümüyle ilgili zehirlenme şüphesi üzerinde durulurken, kesin sonuç yapılacak otopsinin ardından netleşecek.
Turistlik amaçlı İstanbul'a gelen Hollandalı bir ailenin Muhabbet Yazdani (15) ve Muhammet Jamil Yusuf (17) isimli iki çocukları otelde ölü bulundu. Çocukların ölümüyle ilgili zehirlenme şüphesi üzerinde durulurken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Hollandalı aile, İstanbul’da konaklamak için Fatih Beyazıt Hamam Sokak’ta bulunan bir oteli tercih etti. Baba Rashid Mohammed Ajoeb, çocuklarıyla birlikte dün İstanbul’u gezdikten sonra gece saatlerinde otellerine döndü.
Baba öldüklerini sabah anladı
Otel çalışanları sabah saatlerinde babanın çığlıkları üzerine odaya girdiğinde 2 çocuğu yerde hareketsiz buldu.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Muhabbet Yazdani ve Muhammet Jamil Yusuf’un hayatını kaybettiğini belirlerken, baba Rashid Mohammed Ajoeb ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Zehirlenme şüphesi üzerinde duruluyor
Çocukların ölümüyle ilgili zehirlenme şüphesi üzerinde durulurken, kesin sonuç yapılacak otopsinin ardından netleşecek.