Otelde korkunç olay: Hollanda vatandaşı iki çocuk ölü bulundu

İstanbul'a tatil için gelen Hollanda vatandaşı ailenin 15 ve 17 yaşındaki iki çocuğu konakladıkları otelde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 22.08.2025, Sputnik Türkiye

türki̇ye

zehirlenme

i̇stanbul

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/13/1088194114_7:0:3648:2048_1920x0_80_0_0_11d346fcfd756b66e574404e1d8bf6a8.jpg

Turistlik amaçlı İstanbul'a gelen Hollandalı bir ailenin Muhabbet Yazdani (15) ve Muhammet Jamil Yusuf (17) isimli iki çocukları otelde ölü bulundu. Çocukların ölümüyle ilgili zehirlenme şüphesi üzerinde durulurken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Hollandalı aile, İstanbul’da konaklamak için Fatih Beyazıt Hamam Sokak’ta bulunan bir oteli tercih etti. Baba Rashid Mohammed Ajoeb, çocuklarıyla birlikte dün İstanbul’u gezdikten sonra gece saatlerinde otellerine döndü.Baba öldüklerini sabah anladıOtel çalışanları sabah saatlerinde babanın çığlıkları üzerine odaya girdiğinde 2 çocuğu yerde hareketsiz buldu.İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Muhabbet Yazdani ve Muhammet Jamil Yusuf’un hayatını kaybettiğini belirlerken, baba Rashid Mohammed Ajoeb ambulansla hastaneye kaldırıldı.Zehirlenme şüphesi üzerinde duruluyorÇocukların ölümüyle ilgili zehirlenme şüphesi üzerinde durulurken, kesin sonuç yapılacak otopsinin ardından netleşecek.

türki̇ye

i̇stanbul

2025

zehirlenme, i̇stanbul