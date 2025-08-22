Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250822/otelde-korkunc-olay-hollanda-vatandasi-iki-cocuk-olu-bulundu-1098775306.html
Otelde korkunç olay: Hollanda vatandaşı iki çocuk ölü bulundu
Otelde korkunç olay: Hollanda vatandaşı iki çocuk ölü bulundu
Sputnik Türkiye
İstanbul'a tatil için gelen Hollanda vatandaşı ailenin 15 ve 17 yaşındaki iki çocuğu konakladıkları otelde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 22.08.2025
Turistlik amaçlı İstanbul'a gelen Hollandalı bir ailenin Muhabbet Yazdani (15) ve Muhammet Jamil Yusuf (17) isimli iki çocukları otelde ölü bulundu. Çocukların ölümüyle ilgili zehirlenme şüphesi üzerinde durulurken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Hollandalı aile, İstanbul’da konaklamak için Fatih Beyazıt Hamam Sokak’ta bulunan bir oteli tercih etti. Baba Rashid Mohammed Ajoeb, çocuklarıyla birlikte dün İstanbul’u gezdikten sonra gece saatlerinde otellerine döndü.Baba öldüklerini sabah anladıOtel çalışanları sabah saatlerinde babanın çığlıkları üzerine odaya girdiğinde 2 çocuğu yerde hareketsiz buldu.İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Muhabbet Yazdani ve Muhammet Jamil Yusuf’un hayatını kaybettiğini belirlerken, baba Rashid Mohammed Ajoeb ambulansla hastaneye kaldırıldı.Zehirlenme şüphesi üzerinde duruluyorÇocukların ölümüyle ilgili zehirlenme şüphesi üzerinde durulurken, kesin sonuç yapılacak otopsinin ardından netleşecek.
17:09 22.08.2025
İstanbul'a tatil için gelen Hollanda vatandaşı ailenin 15 ve 17 yaşındaki iki çocuğu konakladıkları otelde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Turistlik amaçlı İstanbul'a gelen Hollandalı bir ailenin Muhabbet Yazdani (15) ve Muhammet Jamil Yusuf (17) isimli iki çocukları otelde ölü bulundu. Çocukların ölümüyle ilgili zehirlenme şüphesi üzerinde durulurken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Hollandalı aile, İstanbul’da konaklamak için Fatih Beyazıt Hamam Sokak’ta bulunan bir oteli tercih etti. Baba Rashid Mohammed Ajoeb, çocuklarıyla birlikte dün İstanbul’u gezdikten sonra gece saatlerinde otellerine döndü.

Baba öldüklerini sabah anladı

Otel çalışanları sabah saatlerinde babanın çığlıkları üzerine odaya girdiğinde 2 çocuğu yerde hareketsiz buldu.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Muhabbet Yazdani ve Muhammet Jamil Yusuf’un hayatını kaybettiğini belirlerken, baba Rashid Mohammed Ajoeb ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Zehirlenme şüphesi üzerinde duruluyor

Çocukların ölümüyle ilgili zehirlenme şüphesi üzerinde durulurken, kesin sonuç yapılacak otopsinin ardından netleşecek.
