22 yıl boyunca fark edilmedi: 'Kara Dul' lakaplı kadının 11 kocasını zehirlediği ortaya çıktı

'Kara Dul' lakabıyla anılan 56 yaşındaki bir kadın, 22 yıl boyunca toplamda 11 adamla miraslarını ele geçirmek için evlendiğini ve yaşlı adamları zehirlediğini... 11.08.2025, Sputnik Türkiye

İran'da 56 yaşındaki bir kadın, 22 yıllık bir süre zarfında evlendiği yaşlı erkekleri sistematik bir şekilde öldürdüğünü kabul etti. Kadının mirasları ele geçirmek için kurbanlarını diyabet ilaçları, tansiyon hapları, sakinleştiriciler ve bazı durumlarda endüstriyel alkolle zehirlediği ortaya çıktı.Kadının kurbanlarını İran'ın birçok farklı bölgesinden seçmesi, yetkililerin bu zamana kadar cinayetler arasında bağlantı kurmasını engelledi. 18 yaşında evlendirilen kadının 2000 yılından 2023'e kadar süren cinayet zincirinde, kurbanların yaşlı ve sağlık sorunları olan kişileri seçmesi, ölümlerin 'doğal nedenlere' bağlanmasına yol açtı.Kurbanlarının sayısını 'hatırlamıyor'Kadının son kurbanı olan 82 yaşındaki bir adamın ölmesiyle, olay ortaya çıktı. Adamın oğlu, babasının yeni eşinin daha önce başka birini zehirlemeye çalıştığını öğrenince yetkilere başvurdu. Bunun üzerine başlatılan soruşturmada suçunu itiraf eden kadın, tam sayıyı hatırlamadığını söyleyerek "Belki 13, belki 15. Tam olarak bilmiyorum" dedi.Soruşturma sırasında kadının eski kocalarından birinin zehirlenmesine rağmen kurtulduğu ve kadını evden attığı ancak polise haber vermediği ortaya çıktı. Dört kurbanın ailesi kadının idam edilmesini talep ederken mahkemenin kararının tüm davacıların dinlenmesi ardından kamuoyuna açıklanacağı bildirildi.

