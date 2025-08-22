https://anlatilaninotesi.com.tr/20250822/milli-yuzucu-kuzey-tuncelliden-dunya-gencler-sampiyonlugu-1098762630.html
Milli yüzücü Kuzey Tunçelli'den Dünya Gençler şampiyonluğu
Milli yüzücü Kuzey Tunçelli'den Dünya Gençler şampiyonluğu
Milli yüzücü Kuzey Tunçelli fırtına estirmeye devam ediyor. Tunçelli, Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. 22.08.2025, Sputnik Türkiye
Milli yüzücü Kuzey Tunçelli, Romanya'da düzenlenen Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda birincilik elde etti.Kuzey Tunçelli'den gençler birinciliğiTürkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Romanya'nın başkenti Bükreş yakınlarındaki Otopeni bölgesinde düzenlenen Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Kuzey Tunçelli, 800 metre serbest stilde 7:46.52'lik derecesi ile altın madalyanın sahibi oldu.Federasyon, başarısından ötürü milli sporcuyu ve bu başarıda emeği geçen antrenörü Aykut Çelik'i tebrik etti.Kuzey Tunçelli kimdir?30 Ağustos 2007 doğumlu olan Kuzey Tunçelli, hem Avrupa hem de Dünya Gençler Şampiyonası’nda altın madalya kazanarak Türkiye’nin en başarılı genç yüzücülerinden biri olmayı başarmıştır.Yüzmeye 8 yaşında başlayan TunçelliKocaeli Yıldızlar Yüzme Kulübü’nde başlamış ve kısa sürede dikkat çeken bir yetenek olarak uluslararası başarılar elde etmiştir.
